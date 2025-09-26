Στρώνουν χαλί για αυξήσεις και στο νερό

Στην καθυστέρηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) να δώσει την έγκρισή της για αυξημένα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης αποδίδει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Σαχίνης, τις ζημίες μετά από φόρους ύψους 5,6 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ζητά εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια να αυξήσει τα τιμολόγιά της και σε κάθε ευκαιρία επικαλείται έρευνες σύμφωνα με τις οποίες προσφέρει το νερό σε μία από τις φτηνότερες τιμές διεθνώς ● Φέτος προσθέτει στις αφορμές και τις οικονομικές ζημιές της

Σε ζημιογόνες χρήσεις εισέρχεται η ΕΥΔΑΠ, που ανακοίνωσε χθες τα Οικονομικά Αποτελέσματά της για το Α’ εξάμηνο του 2025. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Σαχίνης, έσπευσε να αποδώσει τις ζημίες μετά από φόρους ύψους 5,6 εκατ. ευρώ στην καθυστέρηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) να δώσει την έγκρισή της για αυξημένα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, όπου το Δημόσιο διατηρεί την απόλυτη πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο και διαχειρίζεται το νερό, ένα κατεξοχήν δημόσιο αγαθό. Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ζητά εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια να αυξήσει τα τιμολόγιά της και σε κάθε ευκαιρία επικαλείται έρευνες σύμφωνα με τις οποίες προσφέρει το νερό σε μία από τις φτηνότερες τιμές διεθνώς.

Η «Εφ.Συν.» έχει γράψει επανειλημμένως για αυτή την πρόθεση της ΕΥΔΑΠ, αλλά μέσα στο διάστημα αυτής της διετίας άλλαξε το ρυθμιστικό πλαίσιο και η απόφαση για τα τιμολόγια δεν λαμβάνεται απευθείας από την κυβέρνηση και πρέπει ο ρυθμιστής, δηλαδή η ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ), να εγκρίνει εκείνη το «επιτρεπόμενο έσοδο», όπως κάνει για ενεργειακούς φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ κ.λπ.) με τα αποτελέσματα να αποτυπώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το «επιτρεπόμενο έσοδο» πρέπει να ενσωματώσει το κόστος των επενδύσεων της εταιρείας, ενώ τον περασμένο Ιούλιο, μετά από σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου, διέρρευσε ότι η ΕΥΔΑΠ θα είναι μία από τις εταιρείες που θα απορροφήσουν εκατοντάδες φορείς ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) και θα αναλάβει μεγάλο μέρος των έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας πανελλαδικά, συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ.

Σε πολύ πρόσφατο ρεπορτάζ (22/9/2025) με τίτλο «Αλλος χρωστάει και άλλους κυνηγάει η ΕΥΔΑΠ», η «Εφ.Συν.» κατέγραψε μεταξύ άλλων την πληροφορία ότι επίκεινται ανακοινώσεις μειωμένης ή και μηδενικής κερδοφορίας. Τελικά, σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση, στο Α’ εξάμηνο του 2025 προέκυψε:

● Μείωση του κύκλου εργασιών στα 173,3 εκατ. ευρώ έναντι 174,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024 (-0,7%).

● Μείωση κατά 65% στα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. το 2024.

● Ζημία προ φόρων 5,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 14,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους είναι ζημία 5,6 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 10 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -3,2% από 5,8% κατά το α’ εξάμηνο του 2024.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι ζημιές προέκυψαν «λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου» αλλά και της αύξησης των προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις. Αυτές οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 18,3 εκατομμύρια ευρώ και αυτό οδήγησε, κατά την ανακοίνωση, σε αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 10,3% από τα 144,5 στα 162,1 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανακοίνωση έχει ειδικό κεφάλαιο για την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου και τονίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ «βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ρυθμιστή (ΡΑΑΕΥ) και έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, έχοντας υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που της έχουν ζητηθεί ώστε να υπολογιστεί το επιτρεπόμενο έσοδο της ΕΥΔΑΠ από το οποίο θα προκύψει το νέο τιμολόγιο». Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, η ΕΥΔΑΠ έχει αποστείλει στη ΡΑΑΕΥ δύο επιστολές: στις 8 Ιουλίου 2025 με αίτημα την ενημέρωση για το επιτρεπόμενο έσοδο εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 με αίτημα την ενημέρωση για την πρόοδο και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης νέων τιμολογίων. Αναφέρεται ακόμη ότι η ΡΑΑΕΥ με την από 22/9/2025 επιστολή της απάντησε ότι εξετάζει τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ και ότι μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας θα εκδώσουν την απόφαση για το επιτρεπόμενο έσοδο χωρίς καθυστέρηση.

Καθυστερήσεις

Σε άλλο σημείο όμως αναφέρει ότι η έναρξη της πρώτης ρυθμιστικής περιόδου ήταν την 1η Ιανουαρίου 2025, δηλαδή θα έπρεπε από τότε να έχουν εφαρμοστεί τα νέα τιμολόγια. Αυτό που δεν αναφέρει η ΕΥΔΑΠ είναι ότι εδώ και αρκετούς μήνες η ΡΑΑΕΥ παραμένει ακέφαλη, καθώς αποχώρησαν λόγω λήξης της θητείας τους ο πρόεδρος Αθ. Δαγούμας και ο αρμόδιος για τα Υδατα αντιπρόεδρος Δημ. Ψυχογιός. Η διαδικασία για την επιλογή νέου προέδρου και αντιπροέδρου έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούλιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, για τη θέση του αντιπροέδρου υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, που είναι ο ίδιος ο Δημ. Ψυχογιός.