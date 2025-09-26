Οργισμένη αντίδραση ΠΟΓΕΔΥ στους «παραλογισμούς» Μπαμπασίδη και κυβέρνησης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων απαντά σημείο προς σημείο στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμό και το κυβερνών κόμμα.

Την έντονη αντίδρασης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), που περιλαμβάνει κτηνιάτρους, γεωπόνους, δασολόγους, ιχθυολόγους και γεωλόγους του δημοσίου, προκάλεσε η χθεσινή κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά και στον ισχυρισμό πηγών του κυβερνώντος κόμματος ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ευθύνη να μετράει τον αριθμό των ζώων.

«Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών. Σε αυτή την επιβεβαίωση της πάγιας θέσης της κυβέρνησης, την οποία επιμένει να αγνοεί το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προχώρησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Κυριάκος Μπαμπασίδη», ανέφερε non paper της ΝΔ που αναπαράχθηκε από πολλά μέσα και συνοδευόταν από πληροφορίες εφημερίδας της Κρήτης προσκείμενης στην κυβέρνηση για εμπλοκή στο σκάνδαλο εξωφρενικού αριθμού αιγοπροβάτων στο νησί βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που παλαιότερα ήταν αντιπεριφερειάρχης Κρήτης.

«Η ΟΠΕΚΕΠΙΑΔΑ ξεκίνησε, οι μάσκες έπεσαν…» είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης της ΠΟΓΕΔΥ, που επισημαίνει ως παραλογισμό τους ισχυρισμούς του κ. Μπαμπασίδη ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ απλώς ενημέρωσε την Περιφέρεια Κρήτης για το αυξημένο ζωικό κεφάλαιο στην περιφέρεια, χωρίς να ενημερώσει τον τότε υπουργό ή τις εισαγγελικές αρχές και επιτρέποντας στον οργανισμό να συνεχίσει να μοιράζει αφειδώς τις επιδοτήσεις.

«Η Κυβέρνηση εφόσον υιοθετεί τους παραλογισμούς του κ. Μπαμπασίδη υιοθετεί και τις πρακτικές του, αυτού και των ομοίων του, όπως έχουν αναδειχθεί από τις επισυνδέσεις για τις οποίες είναι υπόλογοι», αναφέρει η ΠΟΓΕΔΥ καταλήγοντας: «Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε όχι, η έρευνα θα ολοκληρωθεί και θα υπάρξει τιμωρία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Αφού κατηγορήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως επικίνδυνη (προφανώς για αυτούς που ήθελαν να συνεχίζουν το πάρτι και τα νταλαβέρια), αφού ανακαλύφθηκαν κλειδωμένα ερμάρια που περιείχαν «ενοχοποιητικά στοιχεία» που εστάλησαν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα οποία δεν μάθαμε ποτέ κάτι περεταίρω- ήρθε και non paper της Κυβέρνησης που δικαιώνει τον κ. Μπαμπασίδη στην θέση του ότι «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών».

Ο πρώην Προέδρος – νταλαβεριτζής του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει επιτόπιους ελέγχους για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου! Δεν γνωρίζει, αυτό που είναι γνωστό σε όλους ότι τις επιδοτήσεις τις δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ (!!!!). Το θράσος ξεπερνά κάθε όριο. Ενημέρωσε λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την Περιφέρεια Κρήτης για αυξημένο ζωικό κεφάλαιο το 2020, παραλείποντας να ενημερώσει τον τότε Υπουργό (που έχει την ευθύνη του αριθμού του ζωικού κεφαλαίου και την ιδιοκτησία της Βάσης Δεδομένων) ή τον Εισαγγελέα και φυσικά συνεχίζοντας να μοιράζει αφειδώς τις επιδοτήσεις με βάση τα ψεύτικα βοσκοτόπια. Έπρεπε να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 2025 για να ανακαλυφθεί το σκάνδαλο. Αιδώς Αργείοι!

Η Κυβέρνηση εφόσον υιοθετεί τους παραλογισμούς του κ. Μπαμπασίδη υιοθετεί και τις πρακτικές του, αυτού και των ομοίων του, όπως έχουν αναδειχθεί από τις επισυνδέσεις για τις οποίες είναι υπόλογοι. Δεν μπορεί από την μία μεριά να δηλώνει ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την άλλη πλευρά να μην αντιδρά στις δηλώσεις του διορισμένου από την ίδια κ. Σαλάτα. Δεν μπορεί να ζητά ασθμαίνουσα, μόλις πριν από δύο μήνες, την συνδρομή των ΔΑΟΚ στους ελέγχους για τα βιολογικά και να πανηγυρίζει ότι εντοπίστηκαν ατασθαλίες χρόνων και από την άλλη να υιοθετεί περίεργα δημοσιεύματα συμψηφισμού ευθυνών.

Η ΠΟΓΕΔΥ δηλώνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια μετάθεσης των τεράστιων ευθυνών που έχουν οι κυβερνώντες θα την βρει απέναντι. Όπως φωνάζαμε για το τεράστιο πάρτι που είχε στηθεί, έτσι θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια απόκρυψης και μετάθεσης ευθυνών θα βρεθεί στον κάλαθο των αχρήστων.

Η ΟΠΕΚΕΠΙΑΔΑ τώρα ξεκίνησε!

Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε όχι, η έρευνα θα ολοκληρωθεί και θα υπάρξει τιμωρία.

Είναι υποχρέωση απέναντι στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους μας. Είναι μονόδρομος για να υπάρχει μέλλον για τον πρωτογενή τομέα.