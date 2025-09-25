Αθήνα, 29°C
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
ICON PRESS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Το φτωχότερο 20% των Ελλήνων δαπανά για φαγητό και στέγη το 55,9% του εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Σε αντίθεση με το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού, που δαπανά το 24,7% κατά μέσο όρο του εισοδήματός του για στέγη και τροφή, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Τις δυστοπικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά της Ελλάδος αποτυπώνει η ΕΛΣΤΑΤ στην ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών για το 2024.

Σύμφωνα με την έρευνα το φτωχότερο 20% του πληθυσμού δαπανά κατά μέσο όρο για είδη διατροφής, μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση το 55,9% των εισοδημάτων του, ενώ το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού δαπανά το 24,7% των εισοδημάτων του για τις ίδιες ανάγκες, αναδεικνύοντας το γεγονός πως η ακρίβεια κατανέμεται άνισα και άδικα ενώ οι ανισότητες καλά κρατούν στην ελληνική κοινωνία.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν ότι:

  • Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, κατά το έτος 2024, ανήλθε στα 20.694,48 ευρώ (1.724,54 το μήνα), καταγράφοντας αύξηση 3,6%, σε τρέχουσες τιμές σε σχέση με το 2023. Σε σταθερές τιμές, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε ποσοστό 1,0% ή 213,55 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2024, που ήταν 2,6%.
  • Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.338 ευρώ το μήνα.
  • Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17,1% του προϋπολογισμού τους, κατά μέσο όρο, για ενοίκιο.
  • Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 24.363,24 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 14.214,96 ευρώ.
  • Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 εμφανίζεται μειωμένη κατά 16,6% σε σύγκριση με το 2008.
ΕΛΣΤΑΤ

 

ΕΛΣΤΑΤ
ΕΛΣΤΑΤ

 Η ανισότητα σε νούμερα

Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης (αγορές, τρέχουσες τιμές) του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,68 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού (5,64 για το 2023).

Ο δείκτης μειώνεται στο 4,38, όταν συμπεριληφθούν στην καταναλωτική δαπάνη οι τεκμαρτές δαπάνες (τελική καταναλωτική δαπάνη)(1) (4,43 για το 2023).

Τα νοικοκυριά του φτωχότερου 20% του πληθυσμού αύξησαν τις δαπάνες τους σε σχέση με το 2023 κατά 4,8%, ενώ τα νοικοκυριά του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού κατά 5,4%.

Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης για είδη διατροφής των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 33,5% των δαπανών των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 12,7%.

Η μέση μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών(2) εκτιμάται στο 32,2% των δαπανών των μη φτωχών νοικοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 33,7% του μέσου προϋπολογισμού τους σε είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά, ενώ τα μη φτωχά το 19,7%.

ΕΛΣΤΑΤ
