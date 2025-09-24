Αθήνα, 23°C
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Τι απαντά η Lidl Ελλάς για το πρόστιμο της ΔΙΜΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Προσφυγή στη δικαιοσύνη για το πρόστιμο των 803 χιλ. ευρώ προαναγγέλλει η Lidl Ελλάς.

Σε ένδικα μέσα αναμένεται να προχωρήσει και η Lidl Ελλάς, όπως προανήγγειλε σε ανακοίνωσή της μετά την επιβολή προστίμου ύψους 803 χιλ. ευρώ από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η εταιρεία σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. «Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι ο έλεγχος που ξεκίνησε από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Ιούλιο του 2024 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα είναι άδικο και αυθαίρετο, καθώς βασίζεται σε μια νομική βάση που έχει έκτοτε καταργηθεί, η οποία ήταν μη εφαρμόσιμη και ασαφής», όπως τονίζει η Lidl Ελλάς.

Σύμφωνα με την εν λόγω αλυσίδα σούπερ μάρκετ «η φερόμενη παράβαση αφορά σε 32 προϊόντα σε σύνολο 510 προϊόντων που ελέγχθηκαν. Διαμαρτυρόμαστε για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε η Εποπτική Αρχή και ως εκ τούτου θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα που μας παρέχονται. Είναι σημαντικό για εμάς να τονίσουμε ότι η Lidl Ελλάς ανέκαθεν υπερασπιζόταν την ακεραιότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών, εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Τον τελευταίο χρόνο, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται: «Το ξεκαθαρίζουμε: δε δεχόμαστε κατηγορίες και πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς ήταν, είναι και θα παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών - με διαφάνεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ».

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη προσφυγή στη δικαιοσύνη ετοιμάζει και η «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» καθώς και εκείνη καταλογίζει αδικίες και παρατυπίες στους ελέγχους που πραγματοποίησε σε ταμπελάκια τιμών που χρησιμοποιεί η εταιρεία στο κατάστημά της στη Νέα Χαλκηδόνα, οι οποίοι κατέληξαν στην επιβολή προστίμου ύψους 1,44 εκατ. ευρώ. 

