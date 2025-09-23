Ανεξέλεγκτα τα κρούσματα επιζωοτίας στα αιγοπρόβατα

Ενώ εκπνέει σε δύο μέρες η «δεκαήμερη έφοδος» που κήρυξε η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όχι στον... ουρανό, αλλά στους κάμπους, στα βουνά, στους στάβλους και στις στάνες των αιγοπροβάτων, για να σταματήσει η εξάπλωση της καταστροφικής ευλογιάς, τα κρούσματα της επιζωοτίας αυξάνονται ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει καμιά ένδειξη ανάσχεσης.
Υπενθυμίζεται ότι, στις 15/9, ο υπουργός Γ. Τσιάρας, σε σύσκεψη με περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, είχε εξαγγείλει δεκαήμερο επιτόπιων ελέγχων από κτηνιάτρους, δημιουργία σταθμών απολύμανσης όλων των οχημάτων που μεταφέρουν ζώα, ζωοτροφές, γάλα κατά μήκος του οδικού δικτύου και έκδοση πιστοποιητικών απολύμανσης, επιστράτευση 153 στελεχών της κτηνιατρικής του υπουργείου, για να συμβάλουν στα μέτρα εκρίζωσης. Είναι άγνωστο σε ποιο βαθμό έχει υλοποιηθεί το πλάνο αυτό, είναι όμως ταυτόχρονα σίγουρο ότι, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, είχαν καταγραφεί και δηλωθεί στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων (WAHIS) 100 νέα κρούσματα και εστίες ευλογιάς σε όλη τη χώρα από την αρχή του μήνα.
Διασπορά
Που σημαίνει ότι ο αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με αιγοπρόβατα που έχουν προσβληθεί έφτασε τις 1.068 και οι θανατώσεις ζώων έχουν ξεπεράσει και τυπικά το φράγμα των 300.000. Η διασπορά των νέων κρουσμάτων δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη καμιά περιφέρεια της ηπειρωτικής Ελλάδας, από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο. Οι Ζώνες Προστασίας (σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις), οι Ζώνες Επιτήρησης (είκοσι χλμ. γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές) και οι Ζώνες Αυξημένου Κινδύνου και Απαγόρευσης αφήνουν ελεύθερους ελάχιστους θυλάκους στο σώμα της ηπειρωτικής Ελλάδας (Πελοπόννησος πλην Αχαΐας, εν μέρει Ηπειρος, Αττική, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Γρεβενά σε κεντρική και δυτική Μακεδονία). «Ελεύθερες» περιορισμών παραμένουν, εννοείται, όλες οι νησιωτικές περιοχές της χώρας.
Σήμερα, οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, όπως και ο Σύνδεσμος που εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, συναντώνται στις 12 το μεσημέρι, στην έδρα της Περιφέρειας στη Λάρισα, όπου μαζί με τον περιφερειάρχη, Δ. Κουρέτα, θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη-συνέντευξη Τύπου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τυροκόμων αλλά και κτηνιάτρων για το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Στόχος της σύσκεψης - συνέντευξης, η από κοινού υποστήριξη ενός Plan B κατά της επιζωοτίας, που δεν αποκλείει καμιά λύση και κανένα όπλο, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού.
Η ανεξέλεγκτη κατάσταση στην ελληνική κτηνοτροφία, και δη την αιγοπροβατοτροφία, τη μόνη που μπορούσε να καλύψει πλήρως την εγχώρια ζήτηση, έχει τροφοδοτήσει και την πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω κοινής ανακοίνωσης του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και του αρμόδιου βουλευτή Μανόλη Χνάρη, καταγγέλλει την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση, αδράνεια και απαράδεκτες καθυστερήσεις. Καλεί την κυβέρνηση να λειτουργήσει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της ασθένειας, να επιταχύνει τη διαδικασία των αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς ζωοτροφών, να εφαρμόσει όλα τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να καταρτίσει Σχέδιο Επείγοντος Εμβολιασμού προς έγκριση.
Επικοινωνιακές ασκήσεις
Ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ζήτησε την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, που κοινοποιεί στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα. Ζητεί να κληθούν η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ). Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Νατάσα Γκαρά, σε δήλωσή της κατηγόρησε τη Ν.Δ. ότι κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές ασκήσεις και αφήνει την περιφέρεια της χώρας και την αγροτική παραγωγή να καταρρεύσουν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους
Σε δήλωσή της η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Νατάσα Γκαρά, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τονίζει ότι η κτηνοτροφία καταρρέει και η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη. Πάνω από 275.000 ζώα έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα, λόγω της ευλογιάς. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, χωρίς προστασία, χωρίς στήριξη, χωρίς σχέδιο και προοπτική.
Ο ίδιος ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και με επιστολή του καταγγέλλει στον κ. Πιερρακάκη ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει τους ανθρώπους της παραγωγής.
Μπροστά στην ανεξέλεγκτη επέκταση της ευλογιάς και τον κίνδυνο αφανισμού της κτηνοτροφίας, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από τη Θεσσαλία κατέθεσαν ξεκάθαρες προτάσεις:
● άμεση και πλήρης αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώνεται,
● προκαταβολές κι ενίσχυση για να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι,
● αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων,
● κάλυψη των ζωοτροφών για να μη διαλυθούν τα κοπάδια,
● ενίσχυση και στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών,
● δημιουργία εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση ζωονόσων, με επιστημονική τεκμηρίωση και διαφάνεια.
Αντί για όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές ασκήσεις και αφήνει την περιφέρεια της χώρας και την αγροτική παραγωγή να καταρρεύσουν. Αυτή δεν είναι διαχείριση κρίσης – είναι εγκληματική αδιαφορία από μια ανίκανη κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους. Δεν θα επιτρέψουμε να μπει η ταφόπλακα στην ελληνική κτηνοτροφία. Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα. Διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της.
