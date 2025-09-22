Καταγγελία για διακίνηση... αγρών σε Εβρο και Θεσσαλονίκη

Κατηγορούν αγροτοσυνδικαλιστή ότι επί σειρά ετών με πλαστά ή εικονικά μισθωτήρια σχεδιάζει στον χάρτη όπου βρει κάθε φορά αδήλωτα τεμάχια και δηλώνει ως ιδιοκτήτες άλλα συγγενικά του πρόσωπα ● Σύμφωνα με την καταγγελία, η «διακίνηση αγροτεμαχίων» γίνεται σε συνεργασία με συγκεκριμένο ΚΥΔ της περιοχής

Στο πρώτο θέμα του σαββατιάτικου φύλλου της εφημερίδας μας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε κάνει την εκτίμηση ότι η κυρίαρχη αφήγηση θα δοκιμαστεί και θα υπάρξουν αποκαλύψεις που θα εκπλήξουν πολλούς.

Σήμερα, λοιπόν, παρουσιάζουμε μια μικρής εμβέλειας έκπληξη - σε σχέση με άλλες που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Σε τι συνίσταται η έκπληξη; Στο ότι αυτή τη φορά εμφανίζονται καταγγέλλοντες αγρότες εναντίον αγροτοσυνδικαλιστή και όχι κόντρες και αλληλοκατηγορίες μεταξύ πρωταγωνιστών ή δευτεραγωνιστών του σκανδάλου.

Μάλιστα, η καταγγελία έρχεται από μια περιοχή με «ειδικό βάρος» στην αγροτική παραγωγή. Τέλος, οι καταγγέλλοντες προαναγγέλλουν και άλλες ανάλογες καταγγελίες το επόμενο διάστημα.

Δεν θέλουμε φυσικά να δικαιώσουμε εκ των προτέρων τους καταγγέλλοντες και να καταδικάσουμε τον καταγγελλόμενο. Ωστόσο, όσα καταγγέλλουν θυμίζουν σαφώς φόρμουλες προσπορισμού κοινοτικών πόρων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με το ξέσπασμα του σκανδάλου. Επιπλέον, η καταγγελία τους δεν απευθύνεται στον Τύπο με στόχο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά σε όλες τις αρμόδιες αρχές: ΟΠΕΚΕΠΕ, αρμόδιο υπουργείο, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Εισαγγελία Λάρισας, αλλά και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ η καταγγελία παίρνει τον δρόμο της και σε αναμονή άλλων ανάλογων, εμείς θα κάνουμε το δικό μας ρεπορτάζ σχετικά με τα καταγγελλόμενα και θα επανέλθουμε. Προς το παρόν, θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία της καταγγελίας των πέντε αγροτών από τη Λάρισα. (Τα ονοματεπώνυμα τόσο των πέντε καταγγελλόντων όσο και του καταγγελλόμενου και μελών της οικογένειάς του είναι στη διάθεση της εφημερίδας μας, αλλά επιλέγουμε να μην τα δημοσιοποιήσουμε σε αυτή τη φάση.)

Οι πέντε τιτλοφορούν την καταγγελία τους «Καταγγελία λήψης παράνομων κοινοτικών ενισχύσεων» και αυτοπροσδιορίζονται ως εξής: «Είμαστε πέντε τίμιοι αγρότες συνεταιριστές στην περιοχή της Λάρισας που έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε πλέον να επιβιώσουμε λόγω της δράσης κάποιων σεσημασμένων ψευτοαγροτών στην περιοχή που κλέβουν μόνιμα το Δημόσιο και την Ευρώπη εισπράττοντας επιδοτήσεις που δεν είχαν καμία προϋπόθεση να εισπράξουν».

Η αναφορά σε «σεσημασμένους ψευτοαγρότες» προφανώς παραπέμπει στην άλλη αναφορά, ότι το επόμενο διάστημα θα δουν το φως της δημοσιότητας και άλλες ανάλογες καταγγελίες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καταγγελλόμενος:

● Δηλώνει επί σειρά ετών αγρούς με πλαστά ή εικονικά μισθωτήρια σχεδιάζοντας στον χάρτη όπου βρει κάθε φορά αδήλωτα τεμάχια και δηλώνοντας ως φερόμενους ιδιοκτήτες άλλα συγγενικά του πρόσωπα, ώστε να μην εγείρει υποψίες με τα εκατοντάδες στρέμματα που δηλώνει αλλά δεν κατέχει.

● Οχι μόνο δηλώνει παράνομα με την ανοχή όλων αγρούς ανά την Ελλάδα, αλλά γίνεται και διακινητής αγρών, αφού με περίσσιο θράσος μοιράζει, έπειτα από «έρευνα» που κάνει ο ίδιος, αδήλωτα αγροτεμάχια και σε άλλους παραγωγούς για να καλύπτουν τα δικαιώματά τους, πάντα με το αζημίωτο.

● Οτι όλα αυτά τα κάνει με την ευχέρεια που του δίνει το γεγονός πως είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γι’ αυτό και έχει «πλάτες» σε γραφεία υπουργών και αυτό του δίνει την αυτοπεποίθηση ότι «δεν τον ακουμπάει τίποτε».

● Η διακίνηση αγροτεμαχίων γίνεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Εβρου, όπου συνεργάζεται με συγκεκριμένο ΚΥΔ της περιοχής και δρα ως ο μεσάζων.

● Οτι κατέκλεψε την Ενωση Λάρισας ως ο τελευταίος της πρόεδρος με σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος του και τεράστιων οφειλών προς την Ενωση, συνέχισε κατακλέβοντας τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λαρισαίων Αγροτών με κατάχρηση βεβαιωμένη από τη γενική συνέλευση ύψους 30.000 ευρώ.

● Από τις καταγγελλόμενες ενέργειές του έχει καταχραστεί τουλάχιστον 300.000 ευρώ κοινοτικών πόρων.

«Παραβίαση προσωπικών δεδομένων»

Ισως το σοβαρότερο στοιχείο της καταγγελίας είναι η αναφορά σε «οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων». Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται: «Χρησιμοποιώντας τους ΑΦΜ που έκαναν δήλωση καλλιέργειας στον συνεταιρισμό, βάζοντας τη γυναίκα του Κυράτσα Πετρούλα η οποία είναι λογίστρια στη Φιλιππούπολη Λάρισας να μπει και να αναζητήσει προσωπικά δεδομένα των ΑΦΜ τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) αγροτών για να τους στείλει με ψευδή στοιχεία ενώπιον της εισαγγελίας προσπαθώντας να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να καθαρίσει την εμπλοκή του με το πραγματικό σκάνδαλο που αφορά την οικογένειά του.

Γνωρίζουν άραγε η ΑΑΔΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η εισαγγελία τη δράση του ζευγαριού στην οργανωμένη απάτη, την πλαστογραφία και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων; Ο “παραγωγός” αυτός λοιπόν βγαίνει συχνά στα ΜΜΕ και εξαπολύει επίθεση για περιπτώσεις νέων αγροτών που εντάσσονται με ψεύτικες καλλιέργειες, με ψεύτικους αγρούς και ψεύτικα αιτήματα συνδεδεμένων. Κατηγορεί όσους λαμβάνουν συνδεδεμένη βαμβακιού με ξερικά τεμάχια και μιλάει για παραγωγούς που εντάχθηκαν στη νιτρορύπανση παράνομα με άδειες γεωτρήσεων που δεν υπάρχουν κοκ.».

Θα επανέλθουμε.