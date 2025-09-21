Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία της ακτοπλοΐας στα λιμάνια της χώρας την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά την απόφαση που έλαβε ομόφωνα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας όπου, μεταξύ άλλων, αυξάνει τον ημερήσιο χρόνο εργασίας σε 13 ώρες. Η απεργία των ναυτεργατών είναι πανελλαδική σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκινάει την 1 Οκτωβρίου, Τετάρτη, με έναρξη την 00.01 και λήξη στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

Η ΠΝΟ με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι οι ναυτεργάτες διαχρονικά είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι που επιβαρύνονται όταν βιώνουν τέτοιου είδους πολιτικές με πολλές ώρες εργασίας το 24ωρο, με αποτέλεσμα τη σωματική κόπωση, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος και την ψυχική κόπωση. Είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρει, ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπου στο άρθρο 8 δίνεται το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα επιβατηγά - οχηματαγωγά - ταχύπλοα σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες.

Στην 5η Σύνοδο της Ειδικής Τριμερούς Επιτροπής, η οποία συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον περασμένο Απρίλιο, ένα από τα θέματα που τέθηκε από την Ομάδα που εκπροσωπούσε το Ναυτεργατικό Τμήμα στην Tριμερή Επιτροπή, είναι η τροποποίηση του άρθρου της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, 2006 (MLC, 2006) για τον ημερήσιο χρόνο απασχόλησης των ναυτικών, ώστε να μειωθεί ο χρόνος εργασίας και να αυξηθεί ο χρόνος ανάπαυσης.