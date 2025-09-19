Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
22.3° 20.8°
3 BF
41%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
20°C
21.1° 19.1°
1 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
24.0° 24.0°
3 BF
56%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
63%
Βέροια
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
0 BF
52%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
36%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
19°C
19.1° 19.1°
2 BF
56%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 21.1°
4 BF
56%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.9° 20.0°
3 BF
52%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
53%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 21.4°
2 BF
56%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
63%
Λαμία
Αίθριος καιρός
20°C
20.5° 17.3°
2 BF
55%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.8°
4 BF
46%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
17°C
17.7° 16.8°
0 BF
51%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 13.3°
2 BF
49%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.2° 19.2°
1 BF
68%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
53%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 2025
AP Photo

Αμετάβλητη η Ελλάδα στην αξιολόγηση του οίκου Moody's

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr

Χωρίς καμία μεταβολή, ο αμερικανικός οίκος Moody's αξιολόγησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Έτσι, διατήρησε τη χώρα στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές. 

Σημειώνεται ότι ο Moody's ήταν ο τελευταίος οίκος που αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα (Baa3 σταθερό outlook) στις 15 Μαρτίου, δηλαδή περίπου 1,5 χρόνο αργότερα από την πρώτη αναβάθμιση της χώρας. Και τότε η αναβάθμιση ήταν κάπως σαν «υποχρέωση», καθώς εάν ο οίκος δεν έδινε την επενδυτική βαθμίδα, αυτό θα είχε άμεσες επιπτώσεις στη στάση των αγορών απέναντι στα ελληνικά ομόλογα. 

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, η ελληνική οικονομία θα αξιολογηθεί από τους οίκους Standard and Poor’s (στις 17 Οκτωβρίου), Scope Ratings (7 Νοεμβρίου) και Fitch (14 Νοεμβρίου). 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αμετάβλητη η Ελλάδα στην αξιολόγηση του οίκου Moody's

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual