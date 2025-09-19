Αμετάβλητη η Ελλάδα στην αξιολόγηση του οίκου Moody's

Χωρίς καμία μεταβολή, ο αμερικανικός οίκος Moody's αξιολόγησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Έτσι, διατήρησε τη χώρα στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές.
Σημειώνεται ότι ο Moody's ήταν ο τελευταίος οίκος που αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα (Baa3 σταθερό outlook) στις 15 Μαρτίου, δηλαδή περίπου 1,5 χρόνο αργότερα από την πρώτη αναβάθμιση της χώρας. Και τότε η αναβάθμιση ήταν κάπως σαν «υποχρέωση», καθώς εάν ο οίκος δεν έδινε την επενδυτική βαθμίδα, αυτό θα είχε άμεσες επιπτώσεις στη στάση των αγορών απέναντι στα ελληνικά ομόλογα.
Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, η ελληνική οικονομία θα αξιολογηθεί από τους οίκους Standard and Poor’s (στις 17 Οκτωβρίου), Scope Ratings (7 Νοεμβρίου) και Fitch (14 Νοεμβρίου).
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας