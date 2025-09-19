Αμετάβλητη η Ελλάδα στην αξιολόγηση του οίκου Moody's

Χωρίς καμία μεταβολή, ο αμερικανικός οίκος Moody's αξιολόγησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Έτσι, διατήρησε τη χώρα στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές.

Σημειώνεται ότι ο Moody's ήταν ο τελευταίος οίκος που αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα (Baa3 σταθερό outlook) στις 15 Μαρτίου, δηλαδή περίπου 1,5 χρόνο αργότερα από την πρώτη αναβάθμιση της χώρας. Και τότε η αναβάθμιση ήταν κάπως σαν «υποχρέωση», καθώς εάν ο οίκος δεν έδινε την επενδυτική βαθμίδα, αυτό θα είχε άμεσες επιπτώσεις στη στάση των αγορών απέναντι στα ελληνικά ομόλογα.

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, η ελληνική οικονομία θα αξιολογηθεί από τους οίκους Standard and Poor’s (στις 17 Οκτωβρίου), Scope Ratings (7 Νοεμβρίου) και Fitch (14 Νοεμβρίου).