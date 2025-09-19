Με ελληνόκτητο στόλο η μεταφορά LNG

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum (Νταγκ Μπέργκαμ), στο μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον.

Ενα από τα θέματα που είχε συζητήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης με τον Νταγκ Μπέργκαμ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αθήνα ήταν και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG. Μάλιστα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Αμερικανός υπουργός αναφερόμενος στο LNG είπε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα δεσμευμένες στο να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο. Κυριολεκτικά, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται στη χώρα μας τόσο για την παραγωγή όσο και για την εξαγωγή LNG. Αυτό αντιπροσωπεύει μία από τις πολλές ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας».

Η συνάντηση λοιπόν Β. Κικίλια με τον Αμερικανό υπουργό την Πέμπτη, και μάλιστα τόσο γρήγορα, ήρθε ως συνέχεια της συνάντησης που είχε ο τελευταίος με τον Ελληνα πρωθυπουργό, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το υπουργείο Ναυτιλίας: «Η συνάντηση αυτή ήρθε ως άμεση συνέχεια των όσων συζητήθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν και ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων. Αποτέλεσε άλλο ένα ορόσημο στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στον ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία, δεδομένης της πρωτοκαθεδρίας της, μπορεί να προσφέρει πολλά σε μία άκρως σημαντική συγκυρία για τη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ». Στο επίκεντρό της βρέθηκε το κομβικό θέμα της παραγωγής LNG από την Αμερική, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο Β. Κικίλιας, «μεταφέρει ο ελληνόκτητος στόλος –ο ισχυρότερος στόλος παγκοσμίως– με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλο τον κόσμο, σε συμμάχους και φίλους».

Τώρα τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι δύο συναντήσεις, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, θα φανεί πιθανότατα πολύ σύντομα.

Κατά τα άλλα, ο υπουργός Ναυτιλίας συναντήθηκε με τον Joshua (Τζος) Volz, αναπληρωτή βοηθό υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, όπου ο Β. Κικίλιας υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών γεωστρατηγικών ενεργειακών projects, όπως ο Κάθετος Διάδρομος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι στρατηγικές επενδυτικές συνεργασίες που συνδέουν ναυτιλία, ενέργεια και ναυπηγεία και τα αμοιβαία, επωφελή αποτελέσματα που μπορούν να επιτύχουν οι δύο χώρες σε αυτούς τους κλάδους.