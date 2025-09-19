Μισό δισ. ΑΕΠ θάφτηκε μαζί με τα 300.000 ζώα!

Αποκαλυπτικά στοιχεία από τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επιτήρησης των μέτρων για την καταστροφική επιζωοτία ● Ασήμαντη η επίδραση ενδεχόμενης προσφυγής στον εμβολιασμό στις εξαγωγές φέτας, πάνω από 350 εκατομμύρια το πραγματικό κόστος της θανάτωσης των γιδοπροβάτων μέχρι σήμερα στο σύνολο της οικονομίας

Φύλλο και φτερό έκαναν χθες οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων την επιχειρηματολογία κυβέρνησης, αλλά και εκπροσώπων της βιομηχανίας γάλακτος και τυροκομίας, που δογματικά απορρίπτουν τη χρήση των εμβολιασμών κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, άλλοτε με τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσματικά εμβόλια, κι άλλοτε υποστηρίζοντας ότι η προσφυγή στον εμβολιασμό θα καταστρέψει το πιο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας, τη φέτα.

Στη χθεσινή συνεδρίαση- τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Επιτήρησης της ευλογιάς, που συστήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, με τη συμμετοχή του γ.γ. του ΥΠΑΑΤ Σπύρου Πρωτοψάλτη (πρώην διοικητή της ΔΥΠΑ), Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου, εκπροσώπων του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), των Διεπαγγελματικών Κρέατος και Φέτας και του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ασκήθηκε πίεση για να μετατοπιστεί η συζήτηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς από την πολιτική στην επιστημονική αξιολόγηση των μέτρων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚ, Δημήτρης Μόσχος, εισέφερε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να αποδείξει το εύρος της καταστροφής που υφίστανται όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι αλλά όλη η οικονομία από τον μονόδρομο των θανατώσεων, έναντι της υποτιθέμενης «καταστροφής» στις εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ελλάδα, ειδικά στη φέτα. Εκκινώντας από το επιστημονικό δεδομένο, που άλλωστε επαναλαμβάνουν όλα τα ενημερωτικά σημειώματα του ΥΠΑΑΤ, ότι το γάλα των αιγοπροβάτων υποβάλλεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε υψηλή παστερίωση πριν χρησιμοποιηθεί για παρασκευή φέτας, οι κτηνοτρόφοι ξεκαθαρίζουν ότι ενδεχόμενη ζημιά στις εξαγωγές αφορά μόνο αυτές προς τις τρίτες χώρες. Πόσες ήταν πέρσι αυτές οι εξαγωγές; Μόλις 56 εκατ. σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έναντι συνολικών εξαγωγών άνω των 700 εκατ. που προφανώς πάνε σε ποσοστό άνω του 90% στις χώρες της Ε.Ε. Ακόμη κι αν αυξηθούν οι εξαγωγές φέτας προς τρίτες χώρες στα 70 εκατ. ευρώ, η αναλογία δεν αλλάζει καθοριστικά.

Ολεθρος

Τι έχει συμβεί, όμως, μέχρι τώρα, στην πραγματική κτηνοτροφική παραγωγή; Εχουν θανατωθεί 300.000 αιγοπρόβατα, καθένα από τα οποία, σύμφωνα με μελέτη που παρήγγειλε ο ΣΕΚ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εισφέρει στην ελληνική οικονομία και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης 1.050 ευρώ τον χρόνο: σε ποσότητα γάλακτος, σε κρέας, σε ζωοτροφές που καταναλώνει, σε τελικά προϊόντα στα οποία μεταποιείται. 1.050 ευρώ κάθε αιγοπρόβατο, έναντι 150 ευρώ αποζημίωσης που προσφέρει ως περίσσευμα γενναιοδωρίας η κυβέρνηση για κάθε ζώο που θανατώνεται.

Αυτό, ανέφερε στην Επιτροπή ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Δ. Μόσχος, σημαίνει μια αληθινή ζημιά σε κτηνοτροφία και μεταποίηση 350 εκατ. ευρώ. Κι αν προσθέσει κανείς και τη δαπάνη τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ που κοστίζει η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, το μέχρι στιγμής πραγματικό κόστος σε όρους ΑΕΠ πλησιάζει το μισό δισ. ευρώ. Ενας πραγματικός όλεθρος σε πλήρη εξέλιξη έναντι μιας υποθετικής ζημιάς λίγων δεκάδων εκατομμυρίων που αντιστοιχούν στις εξαγωγές φέτας στις ΗΠΑ και σε μερικές ακόμη χώρες εκτός Ε.Ε.

Κατά τις πληροφορίες μας, ακόμη και οι εκπρόσωποι της γαλακτοβιομηχανίας δεν αμφισβήτησαν την αριθμητική τεκμηρίωση, ενώ οι εκπρόσωποι των κτηνιάτρων, που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρησιμοποιεί ως επιστημονική ασπίδα κατά του εμβολιασμού, συμφώνησαν στην ανάγκη αυστηρά επιστημονικής και όχι πολιτικής προσέγγισης του ζητήματος, που σημαίνει: ανίχνευση του ακριβούς στελέχους του ιού της ευλογιάς που προσβάλλει τα αιγοπρόβατα, διερεύνηση της αγοράς διαθέσιμων εμβολίων, εκπόνηση εναλλακτικού σχεδίου εμβολιασμού, εφόσον εντοπιστεί κατάλληλο εμβόλιο και πάρει πράσινο φως από την Ε.Ε.

Οσο για το επιχείρημα ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι 60%-70%, οι επιστήμονες αντιτείνουν ότι κανένα ζωικό εμβόλιο δεν ξεπερνά ανοσία 75%. Εχει ενδιαφέρον ότι ενώ η Κομισιόν εξακολουθεί να μιλά για εγκεκριμένα, διαθέσιμα εμβόλια κατά της επιζωοτίας, η κυβερνητική προπαγάνδα κινδυνολογεί ακραία. «Ο εμβολιασμός δεν είναι λύση, είναι παγίδα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να θυσιάσει τη φέτα και την κτηνοτροφία της σε ένα αμφίβολο πείραμα. Ο εμβολιασμός απλώς προσθέτει γραφειοκρατία και σύγχυση, χωρίς να αναιρεί την υφιστάμενη στρατηγική», αναφέρουν ανώνυμα στελέχη του ΥΠΑΑΤ σε κείμενο του ΑΠΕ/ΜΠΕ που αναπαράγεται «αμάσητο» σε εκατοντάδες μέσα.

Ομως, μέσα στον ζήλο τους, τους ξεφεύγει ο πραγματικός φόβος: «Για να θεωρηθεί αποτελεσματικός, ο εμβολιασμός θα έπρεπε να καλύψει τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού αιγοπροβάτων. Αυτό σημαίνει εκατομμύρια δόσεις, τεράστιο κόστος και επιπλέον ανθρώπινους πόρους που δεν υπάρχουν». Εκατομμύρια δόσεις... Αλλά πόσα εκατομμύρια; Επτά, που είναι -το πολύ- ο αληθινός πληθυσμός αιγοπροβάτων; Ή 17 εκατ. που δηλώθηκαν από «φραπέδες» και «χασάπηδες»;

Διαγωνισμός Ε.Ε. για 4 εκατ. εμβόλια;

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ταξίδεψαν πρόσφατα στη Σόφια για συζητήσεις με τους ομολόγους τους εκεί, μια και η Βουλγαρία που έχει υποστεί επίσης πλήγμα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που έχει κάνει «κρούση» στις Βρυξέλλες για εμβολιασμό, αν και εκπρόσωποι της Επιτροπής αναφέρουν στην «Εφ.Συν.» ότι δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα.

Εχει ενδιαφέρον ότι, μεταξύ άλλων, ενημερώθηκαν πως, αφότου έγινε επίσημα γνωστό ότι η «ενωσιακή τράπεζα εμβολίων» διαθέτει 500.000 δόσεις εμβολίων κατά της ευλογιάς (προφανώς εγκεκριμένων, παρά την επιμονή του ΥΠΑΑΤ ότι «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ε.Ε.»), η βουλγαρική κυβέρνηση, που αρχικά σκόπευε να ζητήσει 230.000 εμβόλια, διεκδικεί 500.000. Δηλαδή όλο το απόθεμα της ευρωπαϊκής «τράπεζας». Πληροφορίες αναφέρουν ότι γι’ αυτό η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε. έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό για προμήθεια άλλων 4 εκατ. δόσεων εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων.

Νέο αντάμωμα την άλλη Τρίτη

EUROKINISSI

Απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή είχε το αγροτικό και κτηνοτροφικό συλλαλητήριο-μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 που οργάνωσαν οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, φυσικά με αιτήματα τις αποζημιώσεις για τον Daniel που δύο χρόνια μετά εκκρεμούν, τη στήριξη των κτηνοτρόφων που η ευλογιά των αιγοπροβάτων αφανίζει τα κοπάδια τους, τη διακοπή της «στάσης πληρωμών» που έχει κηρύξει η κυβέρνηση με πρόσχημα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, όπως και ο Σύνδεσμος που εκπροσωπεί τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, δίνουν νέο ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην έδρα της Περιφέρειας στη Λάρισα, όπου μαζί με τον περιφερειάρχη Δ. Κουρέτα θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη-συνέντευξη Τύπου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τυροκόμων αλλά και κτηνιάτρων για το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με στόχο την από κοινού υποστήριξη ενός Plan B κατά της επιζωοτίας που δεν αποκλείει καμιά λύση και κανένα όπλο.