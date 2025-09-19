Αγώνας επιβίωσης από τα ταξί

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θ. Λυμπερόπουλος, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σχεδιάζει τον αφανισμό του επαγγέλματος προς όφελος πολυεθνικών και ιδιωτικών συμφερόντων ● Προαναγγέλλει νέες κινητοποιήσεις ξεκινώντας 18ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής ● Ζητεί απόσυρση της ΚΥΑ που δίνει μεταφορικό έργο των ταξί σε ιδιώτες και μετάθεση στο 2035 της υποχρεωτικής αντικατάστασης με αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα

Μιλώντας για «συμμορία» και καταγγέλλοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για «έγκλημα στο ταξί», ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση και ανήγγειλε ακόμη μια απεργία από τα ξημερώματα της ερχόμενης Δευτέρας αλλά και προσφυγή στο ΣτΕ προκειμένου να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση που δίνει μεταφορικό έργο σε οχήματα Ι.Χ. και πολυεθνικές εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, ο κ. Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταξί, όπως και άλλες κοινωνικές ομάδες, ακόμη και για να ενημερώσουν τον κόσμο, καθώς οι κανόνες επιβάλλονται από το «σύστημα Μητσοτάκη» και τις πολυεθνικές.

Κεντρικό ζήτημα στην κρίση που έχει ξεσπάσει είναι κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που συνυπέγραψαν τον Αύγουστο οι υπουργοί Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Ολγα Κεφαλογιάννη, η οποία επιτρέπει σε Ι.Χ. αυτοκίνητα να κλέβουν το μεταφορικό έργο από τα δημόσιας χρήσης ταξί. Υποστήριξε ότι σειρά αρμοδίων που πέρασαν μετά το 2019 από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Ι. Κεφαλογιάννης, Μιχ. Παπαδόπουλος, Χρ. Αλεξοπούλου αλλά και ο «γενικός γραμματέας των Τεμπών», Γιάννης Ξιφαράς) πίεσαν τους ταξιτζήδες προκειμένου να μοιραστούν το μεταφορικό έργο με πολυεθνικές όπως η Uber.

Αναφέρθηκε ξεχωριστά στον τέως υφυπουργό Βασ. Οικονόμου, ο οποίος δέχθηκε μετά από συζήτηση να επιτραπεί από τον νέο ΚΟΚ η είσοδος των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες, μέχρι που άλλαξε «με εντολή Μαξίμου» και ο Κ. Κυρανάκης άλλαξε τη ρύθμιση.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος επανέλαβε ότι η ΚΥΑ Κυρανάκη-Κεφαλογιάννη έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και προανήγγειλε προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωσή της.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ανακοίνωσε ότι οι αυτοκινητιστές θα προχωρήσουν σε νέα απεργία διάρκειας 18 ωρών, από τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής ώστε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, όπου θα αποφασιστεί η μορφή των κινητοποιήσεων από εδώ και μπρος.

Εκτός από την άμεση απόσυρση της ΚΥΑ, οι αυτοκινητιστές ζητούν να μετατεθεί η ημερομηνία υποχρεωτικής αντικατάστασης με αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, αντί για την 1η Ιανουαρίου 2026, στο έτος 2035, όπως γίνεται στη Γερμανία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΑΤΑ, σήμερα στην Αθήνα κυκλοφορούν περισσότερα από 13.700 ταξί, εκ των οποίων τα αμιγώς ηλεκτρικά υπολογίζονται σε περίπου 150. Η υποχρέωση αντικατάστασης το 2026 αφορά περί τα 1.500 οχήματα, με πολλούς εκ των ιδιοκτητών να έχουν φροντίσει ήδη να τα αντικαταστήσουν με νεότερα μεταχειρισμένα προκειμένου να αποφύγουν την αγορά ηλεκτρικού, την οποία εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν ακατάλληλη για το επάγγελμα και ακριβή.

Στα αιτήματα του κλάδου συγκαταλέγεται η είσοδος των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες, η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της πειρατείας και της υποκλοπής μεταφορικού έργου και ζητήματα που άπτονται της φορολόγησης των επαγγελματιών.

Ο κ. Λυμπερόπουλος περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι επαγγελματίες του κλάδου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προχωρά σε ένα «σχέδιο αφανισμού του επαγγέλματος», ευνοώντας πολυεθνικές, ιδιωτικά συμφέροντα και εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων. Τόνισε ότι από το 2019 και μετά οι εξελίξεις είναι συνεχώς επιβαρυντικές για τους επαγγελματίες του κλάδου, με αποκορύφωμα το κλίμα που δημιουργήθηκε μετά την έλευση του Κ. Κυρανάκη, ο οποίος αρνείται να συναντήσει τον ΣΑΤΑ και τους εκλεγμένους εκπροσώπους στην Αθήνα όπου κυκλοφορούν τα περισσότερα ταξί.