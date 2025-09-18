Εισαγγελική παρέμβαση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ευαγγελία Λιακούλη - ΠΑΣΟΚ: Υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα εγείρει υποψίες.

Προκαταρκτική εξέταση για το ζήτημα του αν η ελληνική κυβέρνηση έλαβε όλα τα κατάλληλα εφικτά μέτρα και αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα κοινοτικά εργαλεία σχετικά με την αντιμετώπιση του φλέγοντος ζητήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ξεκίνά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, όπως αποφάσισε την Πέμπτη.

Το γεγονός ανέφερε την Πέμπτη το μεσημέρι στο πλαίσιο παρουσίας της σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Open η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, καθώς όπως είπε, η εξέταση ξεκινά μετά από μηνυτήρια αναφορά την οποία υπέβαλε η ίδια. «Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα της ευλογιάς εγείρει υποψίες. Διότι ο αρμόδιος για τις ζωονόσους επίτροπος αποκάλυψε, απαντώντας σε ερώτημα του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, ότι ενώ η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της όλα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500.000 εμβόλια, ποτέ δεν τα ζήτησε. Ο πρόεδρος των Ελλήνων κτηνοτρόφων λέει ότι δεν τα ζητήσαμε διότι στα χαρτιά έχουμε 18.000.000 ζώα και στην αλήθεια 7.000.000 ζώα. Άρα είναι συνέχεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάναμε εμβολιασμό θα βρίσκαμε ότι έχουμε τέτοιου είδους παρανομία. Άρα ο εισαγγελέας επεμβαίνει και ψάχνει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα πως είναι γνωστό, ο Ευρωπαίος επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρησης των Ζώων Ολιβέ Βαρελύ σε απάντηση στην ερώτηση του κ. Αρναούτογλου: «Τα μέτρα ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687. Περιλαμβάνουν τη θανάτωση όλων των ζώων στις πληγείσες εγκαταστάσεις, καθώς και τη δημιουργία απαγορευμένων ζωνών γύρω από τις εστίες. Πρόσθετα μέτρα για την Ελλάδα καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2024/2207 της Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ως πρόσθετο μέτρο σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2023/361 της Επιτροπής.

Τα ειδικά μέτρα της ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων βελτιώνονται σε κάθε πληττόμενο κράτος-μέλος, ώστε να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στην τοπική επιδημιολογική κατάσταση, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της πληγείσας περιοχής, του αριθμού των εστιών, της δομής του κτηνοτροφικού τομέα, των αποτελεσμάτων των επιδημιολογικών ερευνών και άλλων σχετικών πληροφοριών.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, αξιολογεί συνεχώς τα προαναφερθέντα μέτρα ώστε να βασίζονται στον κίνδυνο, να είναι αναλογικά και να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάθε επιδημιολογικό περιστατικό, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και την προστασία τόσο της υγείας των ζώων όσο και της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή έχει τακτική επικοινωνία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με όλα τα πληττόμενα κράτη-μέλη, τα οποία λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη μέσω του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και έχουν δεχθεί επισκέψεις από την κτηνιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (η Ελλάδα τον Μάιο του 2025).

Ορισμένα μέτρα ελέγχου είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σε ποσοστό έως και 30 % σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/690[5] και το παράρτημα 3 της εκτελεστικής απόφασης C(2023) 8926 της Επιτροπής.

Διατίθεται επίσης ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για την επιτήρηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω δύο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η ενωσιακή τράπεζα εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να αποστείλει έως και 500.000 δόσεις εμβολίων δωρεάν. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετικό αίτημα από την Ελλάδα».

( στιγμιότυπο: 20:30' )