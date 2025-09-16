Dashboard: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ασφαλισμένους και συνταξιούχους

Την υπηρεσία Dashboard - myEFKA εγκαινίασε σήμερα η ο διοικητή του φορέα, Αλέξανδρος Βαρβέρης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Ο ίδιος έκανε λόγο για ισχυρό εργαλείο που δίνει στους πολίτες πλήρη εικόνα και έλεγχο των ασφαλιστικών τους δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.

Το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μια ενιαία και ασφαλή πλατφόρμα κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών.

Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος στο Dashboard μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία του, να εκδίδει πιστοποιητικά και να παρακολουθεί αιτήσεις και παροχές. Ειδικότερα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, πρόσβασης στο ασφαλιστικό ιστορικό και στα συναφή πιστοποιητικά, υποβολής αιτήσεων για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών, ενημέρωσης για την πορεία των αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο, έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας, παρακολούθησης των εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των εξοφλήσεων μέσω IRIS.

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και επιβεβαίωση εισόδου μέσω κωδικού OTP, εξασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η νέα εφαρμογή myEFKAmobile, διαθέσιμη σε App Store και Google Play, με όλες τις λειτουργίες του Dashboard προσαρμοσμένες στην οθόνη του κινητού ή του tablet .

Στην εκδήλωση μίλησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταβληθεί συντονισμένες προσπάθειες για τον πλήρη μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Και το βλέπετε αυτό σε διαφορετικούς τομείς. Από την επιτάχυνση απονομής των κύριων συντάξεων, των επικουρικών, των εφάπαξ, των διεθνών κοκ, η κοινή συνισταμένη σε όλες αυτές τις προσπάθειες είναι πως μπορούμε να κάνουμε τη ζωή του πολίτη καλύτερη. Η νέα αυτή εφαρμογή συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες του e-ΕΦΚΑ».