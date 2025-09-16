Κρίσιμα ερωτήματα κτηνιάτρων για την ανεξέλεγκτη «πυρκαγιά» της ευλογιάς

ΘΕΜΑ: Η ελληνική κτηνοτροφία σε σταυροδρόμι



Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, παρακολουθώντας την εξέλιξη της επιζωοτίας της ευλογιάς και τις χθεσινές εξαγγελίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Δυστυχώς δικαιωνόμαστε, όταν την περίοδο της επιτυχίας στην αντιμετώπιση της πανώλης τον προηγούμενο Νοέμβριο τονίζαμε την υποχρέωση της πολιτείας να δει πίσω από τις γραμμές του success story εκείνης της εποχής και να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των συστηματικών προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ήταν τότε που τονίζαμε ότι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, όμως πραγματικά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ για να μπορέσουν να πράξουν για ακόμη μια φορά το καθήκον τους. Η χθεσινή απόφαση για κινητοποίηση και των κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ, για ακόμη μια φορά, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.

Η πρόληψη και ο έλεγχος αυτών των επιζωοτιών απαιτεί κτηνιατρικές υπηρεσίες με επαρκές κτηνιατρικό προσωπικό, καθώς και διάθεση πόρων, όπως αυτοκίνητα, υγειονομικό υλικό, μέσα θανάτωσης και υγειονομικής ταφής. Αντί αυτών οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της πρώτης γραμμής, αλλά και αυτές που συνδράμουν με ουσιαστικό ρόλο, όπως τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια και φυσικά οι κεντρικές υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής είναι δραματικά υποστελεχωμένες.

Σημαντικότερο όμως εμπόδιο στην αντιμετώπιση της επιζωοτίας είναι τα συστηματικά προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας που υποσκάπτουν οποιαδήποτε προσπάθεια εκρίζωσης των νοσημάτων και ακυρώνουν τις προσπάθειες των υπηρεσιών και για τα οποία οι πολιτικές ευθύνες είναι μεγάλες και διαχρονικές. Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και απαιτούν απαντήσεις:

Πόσα προγράμματα ενίσχυσης νέων αγροτών ή σχεδίων βελτίωσης είχαν σαν προαπαιτούμενο την λήψη μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες; Η χορήγηση αδειών λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων (για τις οποίες, παρεμπιπτόντως δίνονται συνεχείς παρατάσεις) περιλαμβάνει απαίτηση για κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας του ζωικού κεφαλαίου; Ακόμη περισσότερο, υπήρξε κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσης για την κατασκευή υποδομών βιοασφάλειας για τις εκτροφές αιγοπροβάτων; Υπάρχει ουσιαστική εκπαίδευση των κτηνοτρόφων για την πρόληψη των νοσημάτων; (Σημειώνεται ότι η προστασία της υγείας των ζώων εντάχθηκε στα πεδία της Γεωργικής Συμβουλής μόλις τον Ιούνιο του 2025).

Πότε επιτέλους θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης διακίνησης ζώων που μεταφέρει τα νοσήματα από το ένα μέρος της χώρας στο άλλο σαν πυρκαγιά; Δυστυχώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λειτουργούν ως «πυροσβέστες» που ενημερώνονται όταν η φωτιά έχει ήδη πάρει διαστάσεις. Αν δεν περιοριστούν οι «εμπρησμοί», δυστυχώς το επακόλουθο θα είναι, με μαθηματική ακρίβεια, η καμένη γη.

Οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι όλο αυτό το διάστημα με απόλυτο επαγγελματισμό και αυταπάρνηση έπραξαν το καθήκον τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν και σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.

Όμως πρέπει να γίνει κατανοητό από την πολιτική ηγεσία ότι ΑΜΕΣΑ πρέπει να αναληφθούν διορθωτικές ενέργειες, ειδάλλως η καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας θα είναι μη αναστρέψιμη.