Σε σοβαρή υλική στέρηση 1,5 εκατομμύριο Ελληνες

Δυστυχώς έχει γίνει πάγιο στοιχείο των στατιστικών ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) η κατάταξη της χώρας μας στις χειρότερες θέσεις μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. όσον αφορά κοινωνικού χαρακτήρα στατιστικές. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat για τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση στην Ε.Ε. το 2024 δυστυχώς το επιβεβαίωσαν. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Ελληνες βιώνουν κατάσταση σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης (ποσοστό 14% του συνολικού πληθυσμού το 2024), δεδομένο που κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε.
Ομως, τα άσχημα νέα για τη χώρα μας δεν σταματούν εδώ, καθώς η Ελλάδα λάμπει διά της… παρουσίας της και σε δύο επιμέρους στατιστικές κατηγορίες: στην υλική και κοινωνική στέρηση σε επίπεδο ευρωπαϊκών περιφερειών και στο χάσμα ποσοστών υλικής και κοινωνικής στέρησης μεταξύ των ελληνικών περιφερειών.
Χωρίς καμία διάθεση προσβολής κάποιων χωρών-μελών, αφού αυτού του είδους οι επιδόσεις δεν συνιστούν μομφή για τις χώρες αυτές καθεαυτές, αλλά μάλλον για τις κυβερνήσεις τους, η Ελλάδα είναι και στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και σε τόσα άλλα, στη μικρή ομάδα χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις.
Σύγκριση
Ως προς το γενικό ποσοστό ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης, η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη χειρότερη επίδοση, με 14%, πίσω από τη Ρουμανία (17,2%) και τη Βουλγαρία (16,6%). Για να έχουμε καλύτερο μέτρο σύγκρισης, το μέσο ποσοστό στην Ε.Ε. ήταν 6,4% (περίπου 27,5 εκατ. άνθρωποι), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία, την Κροατία και τη Σλοβενία, όλα κάτω από 2,5%.
● Σε επίπεδο περιφερειών, το υψηλότερο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης κατέχει η ελληνική περιφέρεια Ιονίων νήσων, με 28%. Στον αντίποδα, οι περισσότερες περιοχές στις σκανδιναβικές χώρες έχουν ποσοστά κάτω του 5%.
● Η Ελλάδα κατατάσσεται επίσης στις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τις διακυμάνσεις στο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης που υπερβαίνουν τις 15 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των περιφερειών της. Τέτοιο «άνοιγμα» στα ποσοστά μεταξύ των περιφερειών τους έχουν κατά σειρά η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Γαλλία.
Οσον αφορά τις 13 ελληνικές περιφέρειες, η κατάταξη με κριτήριο το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης είναι η εξής: Ιόνια νησιά (28%), Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (21,4%), Πελοπόννησος (16%), Δυτική Ελλάδα (15,8%), Κεντρική Μακεδονία (15,6%), Αττική (14%), Δυτική Μακεδονία (13,3%), Στ. Ελλάδα (12,7%), Κρήτη και Ν. Αιγαίο με 9,6% και Β. Αιγαίο, Ηπειρος και Θεσσαλία με 7,7%.
Τι είναι το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης
Το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης (SMSD) είναι δείκτης που δείχνει επιβεβλημένη έλλειψη αναγκαίων και επιθυμητών ειδών για μια αξιοπρεπή ζωή. Ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που βιώνει αναγκαστική έλλειψη τουλάχιστον 7 από τα 13 στοιχεία στέρησης (6 σχετίζονται με το άτομο και 7 σχετίζονται με το νοικοκυριό).
● Ικανότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων δαπανών
● Δυνατότητα πληρωμής μιας εβδομάδας ετήσιων διακοπών
● Ικανότητα αντιμετώπισης καθυστερούμενων πληρωμών (για πληρωμές ενυπόθηκων δανείων ή ενοικίων, για λογαριασμούς κοινής ωφελείας, δόσεις ενοικίου ή άλλες πληρωμές δανείων)
● Δυνατότητα να αντέξετε οικονομικά ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα
● Ικανότητα να διατηρείται το σπίτι επαρκώς ζεστό
● Πρόσβαση σε αυτοκίνητο/βαν για προσωπική χρήση
● Αντικατάσταση φθαρμένων επίπλων
● Σύνδεση στο διαδίκτυο
● Αντικατάσταση φθαρμένων ρούχων με καινούργια
● Κατοχή δύο ζευγαριών παπουτσιών που εφαρμόζουν σωστά (συμπεριλαμβανομένου ενός ζευγαριού παπουτσιών παντός καιρού)
● Ξόδεμα μικρού χρηματικού ποσού κάθε εβδομάδα για τον εαυτό του/της
● Δυνατότητα για τακτικές δραστηριότητες αναψυχής
● Συγκέντρωση με φίλους/οικογένεια για ποτό/γεύμα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
