Σε σοβαρή υλική στέρηση 1,5 εκατομμύριο Ελληνες

Δυστυχώς έχει γίνει πάγιο στοιχείο των στατιστικών ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) η κατάταξη της χώρας μας στις χειρότερες θέσεις μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. όσον αφορά κοινωνικού χαρακτήρα στατιστικές. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat για τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση στην Ε.Ε. το 2024 δυστυχώς το επιβεβαίωσαν. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Ελληνες βιώνουν κατάσταση σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης (ποσοστό 14% του συνολικού πληθυσμού το 2024), δεδομένο που κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε.

Ομως, τα άσχημα νέα για τη χώρα μας δεν σταματούν εδώ, καθώς η Ελλάδα λάμπει διά της… παρουσίας της και σε δύο επιμέρους στατιστικές κατηγορίες: στην υλική και κοινωνική στέρηση σε επίπεδο ευρωπαϊκών περιφερειών και στο χάσμα ποσοστών υλικής και κοινωνικής στέρησης μεταξύ των ελληνικών περιφερειών.

Χωρίς καμία διάθεση προσβολής κάποιων χωρών-μελών, αφού αυτού του είδους οι επιδόσεις δεν συνιστούν μομφή για τις χώρες αυτές καθεαυτές, αλλά μάλλον για τις κυβερνήσεις τους, η Ελλάδα είναι και στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και σε τόσα άλλα, στη μικρή ομάδα χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις.

Σύγκριση

Ως προς το γενικό ποσοστό ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης, η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη χειρότερη επίδοση, με 14%, πίσω από τη Ρουμανία (17,2%) και τη Βουλγαρία (16,6%). Για να έχουμε καλύτερο μέτρο σύγκρισης, το μέσο ποσοστό στην Ε.Ε. ήταν 6,4% (περίπου 27,5 εκατ. άνθρωποι), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία, την Κροατία και τη Σλοβενία, όλα κάτω από 2,5%.

● Σε επίπεδο περιφερειών, το υψηλότερο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης κατέχει η ελληνική περιφέρεια Ιονίων νήσων, με 28%. Στον αντίποδα, οι περισσότερες περιοχές στις σκανδιναβικές χώρες έχουν ποσοστά κάτω του 5%.

● Η Ελλάδα κατατάσσεται επίσης στις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τις διακυμάνσεις στο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης που υπερβαίνουν τις 15 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των περιφερειών της. Τέτοιο «άνοιγμα» στα ποσοστά μεταξύ των περιφερειών τους έχουν κατά σειρά η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Γαλλία.

Οσον αφορά τις 13 ελληνικές περιφέρειες, η κατάταξη με κριτήριο το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης είναι η εξής: Ιόνια νησιά (28%), Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (21,4%), Πελοπόννησος (16%), Δυτική Ελλάδα (15,8%), Κεντρική Μακεδονία (15,6%), Αττική (14%), Δυτική Μακεδονία (13,3%), Στ. Ελλάδα (12,7%), Κρήτη και Ν. Αιγαίο με 9,6% και Β. Αιγαίο, Ηπειρος και Θεσσαλία με 7,7%.