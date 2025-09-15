Διαρκές κυβερνητικό «μασάζ» για τα φοροψίχουλα της ΔΕΘ

Η ωραιοποίηση για τα «ψίχουλα» από τις απαλλαγές ύψους 1,76 δισ. ευρώ ξεκίνησε, με σειρά στελεχών να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Σε επίμονο αγώνα επιδόθηκε η κυβέρνηση, ειδικά σήμερα, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και για να διαβεβαιώσει στους πολίτες ότι έλαβαν σημαντικά μέτρα για την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών με την αύξηση να έχει ένα ελάχιστο εύρος αλλά με μεγάλη «κοινωνική περίμετρο», για να «αγγίζουν» πολλούς αλλά τον καθέναν λίγο.

Όμως οι αυξήσεις που θα μπουν σε ισχύ το 2026, φαίνεται πως θα εξανεμιστούν από την άνοδο στην επόμενη φορολογική κλίμακα όσων βγάζουν έως 19.325 ευρώ, αφαιρώντας τουλάχιστον 35% από τα αναμενόμενα οφέλη.

Παρόλο που το κόστος των περσινών εξαγγελιών ήταν 1,2 δισ. ευρώ, άρα μικρότερο κατά μισό δισ. ευρώ σε σχέση με το φετινό, η διαφορά μεταξύ του πρωτογενούς υπερ-πλεονάσματος του 2023 (από το οποίο χρηματοδοτήθηκαν τα μέτρα της ΔΕΘ του 2024) και του πρωτογενούς υπερ-πλεονάσματος του 2024 (από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν τα φετινά μέτρα) είναι χαώδης.

Έτσι, για τα μέτρα της περσινής ΔΕΘ διατέθηκε το 59,2% του υπερ-πλεονάσματος του 2023, για τα φετινά μέτρα θα διατεθεί το 31,1% του πρωτογενούς υπερ-πλεονάσματος του 2024. Το 41,8% του υπερ-πλεονάσματος του 2023 και το 68,9% του υπερ-πλεονάσματος του 2024 θα πάει για το χρέος και για εξοπλισμούς και όχι για τις πιεστικές ανάγκες των μισθωτών και των πλέον αδύναμων εισοδηματικά λαϊκών στρωμάτων. Παίρνουν πολλά, με την ακρίβεια και τον «φορολογικό πληθωρισμό», και επιστρέφουν στην κοινωνία όλο και λιγότερα.

Από το 1,76 δισ. του συνόλου των μέτρων λοιπόν, το 1,2 δισ. ευρώ αφορά την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος (γενικές μειώσεις κατά 2% σε όλους εκτός από τη πρώτη και τη τελευταία φορολογική κλίμακα, επιμέρους μειώσεις φορολογικών συντελεστών για οικογένειες). Όλα τα υπόλοιπα μέτρα αθροίζονται σε μόλις 570 εκατ. ευρώ από τα οποία:

● Τα 275 εκατ. ευρώ αφορούν τους ένστολους: 153 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του μισθολογίου των στρατιωτικών και 122 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του μισθολογίου των λοιπών ενστόλων (Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό).

● Η αμέσως επόμενη μεγαλύτερη δαπάνη από τα λοιπά μέτρα αφορά τον μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων του 2026, με κόστος 75 εκατ. ευρώ το 2026, που αυξάνεται σε 210 εκατ. ευρώ το 2027.

● Η μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους θα αφορά πληθυσμό 67.400 κατοίκους και θα έχει χρηματοδοτικό κόστος 25 εκατ. ευρώ. Η ετήσια χρηματοδοτική δαπάνη ανά άτομο είναι 370 ευρώ και η μηνιαία 31 ευρώ -ανεξάρτητα από το πώς θα μοιραστεί το όφελος μεταξύ των επαγγελματιών και των καταναλωτών.

● Η μείωση του ΦΠΑ, το 2026, κατά 50% σε κύριες κατοικίες που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους θα αφορά 1 εκατ. δικαιώματα επί κατοικιών και θα έχει χρηματοδοτικό κόστος, για το 2026, 37,5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το ετήσιο όφελος ανά κάτοχο, το 2026, θα είναι 37,5 ευρώ… Το 2027, με την πλήρη κατάργηση, θα είναι 75 ευρώ.

Μεγάλες μειώσεις παρουσιάζει ο ΥΠ.ΟΙΚ. Πιερρακάκης

«Σκεφτείτε τον νέο που του αφαιρέσαμε το φόρο μέχρι 25 ετών και μέχρι 30 ετών το μειώσαμε πάρα πολύ, είναι 260.000 νέοι πάνω από τα 10.000 ευρώ που τους αφορά το συγκεκριμένο μέτρο. Σκεφτείτε τον τρίτεκνο και τον πολύτεκνο. Γιατί για τους πολυτέκνους μιλάμε για δύο μισθούς το χρόνο για κάθε άτομο στο ζευγάρι. Δηλαδή, για μια οικογένεια, τέσσερις μισθούς θα γυρίσουν πίσω», είπε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στο Action 24.

Δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι οι 154.027 που είχαν φορολογητέο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ και οι οποίοι θα έχουν μείωση από 18,3 έως 25 ευρώ το μήνα το 2026 (ανάλογα με το εισόδημα) θα έχουν μια οικονομική ανάσα. Μια ανάσα η οποία θα φαγωθεί από τον πληθωρισμό που μαστίζει τα νοικοκυριά τα τελευταία 3 χρόνια.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το 2026 είναι 1,76 δισ. ευρώ, ξεκαθαρίζοντας ότι υπέρβαση ακόμη και κατά 10 εκατ. θα απαιτούσε νέους φόρους. Στο δίλημμα «μειώσεις άμεσης φορολογίας ή ΦΠΑ», τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της πρώτης επιλογής: από τον Ιανουάριο μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι «θα βλέπουν στον λογαριασμό τους περισσότερα χρήματα», καθώς οι ελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν ως καθαρές αυξήσεις. Για τις μειώσεις ΦΠΑ επικαλέστηκε μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνει ότι από κάθε 1 ευρώ μείωσης «μόνο το 19% φτάνει στον καταναλωτή», άρα «προτιμώ τα χρήματα να φτάσουν απευθείας στους ίδιους».

Σε ερώτηση για την επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ, εξήγησε ότι η ρύθμιση διορθώνει ασυμμετρίες και «αδικίες» μεταξύ νησιών (π.χ. ίσχυε σε Λέσβο και Χίο αλλά όχι στα Ψαρά), ενώ στις συγκεκριμένες τοπικές οικονομίες οι επιχειρήσεις «συντριπτικά ανήκουν στους ντόπιους». «Ξέρουμε ότι στηρίζουμε στοχευμένα τα μικρά νησιά μας, τους ακρίτες μας», υπογράμμισε.

Παραδέχθηκε ότι οι πολίτες «δεν τα έχουν δει ακόμα», προσδιορίζοντας όμως ένα χρονοδιάγραμμα: αυξήσεις για ένστολους από τον Οκτώβριο, επιπλέον 250 ευρώ τον Νοέμβριο για το 60% των συνταξιούχων και, από τον Ιανουάριο, οι φοροελαφρύνσεις που θα φανούν ως αυξήσεις μισθού, ενώ θα τις φάει η ακρίβεια και η μετάβαση στον επόμενο φορολογικό κλίμακα. «Κανένας δεν είναι τόσο αφελής ώστε να πει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα», συμπλήρωσε.

Μια φορολογική μεταρρύθμιση με συνοχή βλέπει ο Κώτσηρας

Από τη πλευρά του Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας το Σαββατοκύριακο στο Mega, έκανε λόγο για μια φορολογική μεταρρύθμιση με συνοχή, με στόχο τη στήριξη ιδίως των οικογενειών με παιδιά και των νέων, και η οποία έρχεται σε συνέχεια και των μέτρων υπέρ των ενοικιαστών και των χαμηλοσυνταξιούχων, που ανακοινώθηκαν φέτος τον Απρίλιο.

«Επιλέξαμε να προτεραιοποιήσουμε τη μείωση των άμεσων φόρων», στο πλαίσιο «του συγκεκριμένου δημοσιονομικού χώρου που έχουμε», ώστε ο πολίτης να δει άμεσα το όφελος των παρεμβάσεων, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερωτηθείς για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι θα έχουν και αυτοί όφελος από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Ειδικά οι μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος της γέννησης και για τα δύο επόμενα χρόνια, ενώ επιπλέον όφελος θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1500 κατοίκων, στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας.

Σε σχέση με το στεγαστικό, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε και δύο φορολογικές παρεμβάσεις, τη μείωση της φορολογίας για ιδιοκτήτες ακινήτων, με τη θέσπιση ενδιάμεσου συντελεστή και την επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Στο σημείο αυτό, ανέφερε ότι οι ενοικιαστές θα μπορούν μέχρι 30/9 να συμπληρώνουν τον σχετικό κωδικό στη φορολογική τους δήλωση, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και υπουργική απόφαση, που θα επιτρέπει και τις διασταυρώσεις, ώστε να διασφαλιστεί πως όλοι οι πολίτες που δικαιούνται την επιστροφή του ενοικίου θα τη λάβουν.

Ο κ. Κώτσηρας αναγνώρισε τις σημαντικές ανάγκες στήριξης που έχουν οι πολίτες και τόνισε, καταλήγοντας, ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους θα συνεχιστεί, με μόνιμου χαρακτήρα παρεμβάσεις.

Για συνετή οικονομική πολιτική κάνει λόγο η Σδούκου

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε καθαρά, έφερε μέτρα ενίσχυσης των πολιτών ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με βάση τους κανόνες, τα πλεονάσματα και τις δυνατότητες της οικονομίας. Όχι ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά αλήθεια και υπευθυνότητα», δήλωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου σε διαδοχικές παρεμβάσεις της στο Action 24 και το ΕΡΤnews.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε: «Συνεχίζουμε τη συνετή οικονομική πολιτική που φέρνει αποτελέσματα: φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και μόνιμη ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους. Βήμα-βήμα, θα μπορούμε και του χρόνου να δώσουμε περισσότερα στους πολίτες».

Ο Σκέρτσος θεωρεί πως η χώρα οδηγείται σε μια δικαιότερη φορολογία

Ο Άκης Σκέρτσος ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι «η αναλογία άμεσων και έμμεσων φόρων βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια» με μια μεταρρύθμιση με δύο άξονες. Τη ψηφιοποίηση των συναλλαγών μέσα από την οποία προέκυψε το υπερπλεόνασμα, η οποία σύμφωνα με τον υπουργό «αποδίδεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ο ΦΠΑ που διέφευγε».

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με «μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση, με πολιτικό κόστος, για μια δικαιότερη φορολογία. Δεν γίνεται ένα ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα από το μισθωτό εργαζόμενο που απασχολεί με τον κατώτατο μισθό, είναι το ελάχιστο που έπρεπε να γίνει».

Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε «σε μια δικαιότερη κοινωνία και μια δικαιότερη φορολογία», όταν «παγίως τα έσοδα προέρχονταν από δύο στους δέκα Έλληνες».

«Υπάρχει μια γενναία αναδιανομή υπέρ των νέων», συμπλήρωσε. Εν προκειμένω, «για πρώτη φορά η κυβέρνηση βάζει το χέρι στην τσέπη και λέει ότι οι νέοι ως 25 ετών θα φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή, και με συντελεστή 9% θα φορολογούνται οι νέοι από 25 ως 30 ετών. Για πρώτη φορά στη χώρα οι νέοι υποστηρίζονται για να επιχειρήσουν, να βρουν καλύτερη δουλειά με υψηλότερα εισοδήματα, να μπορέσουν φτιάξουν το δικό τους σπίτι νωρίτερα και, αν το επιθυμούν, και δική τους οικογένεια», κατέληξε. Αυξήσεις οι οποίες δε θα ξεπερνούν ούτε εκεί τα 25 ευρώ το μήνα, όπου φανούν.

Ο Μαρινάκης δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα για τα «ψίχουλα» των ελεύθερων επαγγελματιών

Ερωτηθείς o Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αν οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν να περιμένουν κάτι άλλο από την κυβέρνηση, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «έχουμε ακούσει μια σειρά αιτιάσεις και από την αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση έχει γυρίσει την πλάτη στους ελεύθερους επαγγελματίες. Σπεύδω εισαγωγικώς να πω ότι προφανώς υπήρχαν αποφάσεις που είχαν πολιτικό κόστος, στο πλαίσιο ανάγκης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής η οποία έχει φέρει έσοδα στο κράτος και είναι μια πολιτική που θα συνεχίσουμε, για την οποία όμως προσπαθούμε και βάζουμε φίλτρα για να μειώσουμε και όσο το δυνατόν να εξαφανίσουμε τις αδικίες. Με βάση τα επίσημα στοιχεία τι συνέβαινε και τι συμβαίνει με έναν ελεύθερο επαγγελματία. Ας πούμε ότι τα φορολογητέα έσοδα είναι 15.000 ευρώ. Το 2019, από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 10.000 ευρώ, για αυτές τις πρώτες 10.000 ευρώ είχε φορολογικό συντελεστή 15%. Άρα, πλήρωνε περίπου 2.200 ευρώ. Αυτό το 22% έχει γίνει, όχι τώρα αλλά από την πρώτη τετραετία, 9%. Άρα, είναι 900 ευρώ. Από 22% στο 9%, κέρδος περίπου 1300 ευρώ στον φόρο».

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι «από τις 10 μέχρι τις 15.000 ευρώ – έστω ότι είναι 15.000 ευρώ το ποσό το οποίο φορολογείται ο ελεύθερος επαγγελματίας – ήταν 29% φόρος σε αυτή τη κλίμακα. Αν είναι μέχρι 30 ετών έχει πάει 9%, άρα από 1.450 ευρώ που θα πλήρωνε φόρο για αυτά τα 5.000 – από τα 10 στα 15.000- τώρα θα πληρώσει ένας νέος δικηγόρος, μηχανικός, λογιστής, 450 ευρώ. Άρα, θα γλιτώσει άλλα 1.000 ευρώ φόρο. Ενώ αν είναι πάνω από 30 ετών, από το 29% έχει πάει στο 20% – ήταν 22% έχει πάει πιο κάτω, στο 20% – και αν έχει και ένα παιδί, πάει 18% και πάει λέγοντας. Άρα, ήδη είμαστε 2.300 ευρώ κάτω φόρο».

Συμπλήρωσε επίσης ότι «μετά την 1η πενταετία, ο ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε και τέλος επιτηδεύματος. 650 ευρώ. Έφυγε και το τέλος επιτηδεύματος. Μείον 650 ευρώ λοιπόν σε σχέση με το τι θα πλήρωνε το 2019. Και κάτι ακόμα: Εισφορά αλληλεγγύης, η οποία κατ’ ελάχιστον ήταν 2%. Όπου ας πούμε ότι είναι κάπου στα 300 ευρώ με ένα τέτοιο εισόδημα, άρα άλλα 300 ευρώ λιγότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα αν είναι κάτω από 30 ετών ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αν είναι πάνω από 30 και έχει ένα ή δύο παιδιά, γλιτώνει από 2 έως 3.000 ευρώ σε σχέση με τον φόρο που πλήρωνε πριν από 6 χρόνια, πριν αναλάβει η κυβέρνηση του Κ.Μητσοτάκη».

«Σε όλα αυτά, δεν αναφέρω και τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου για κάθε παραπάνω ευρώ που έβγαζες, πλήρωνες σαν έναν άλλον φόρο για τις ασφαλιστικές σου εισφορές, ενώ θα έπαιρνες την ίδια σύνταξη ασχέτως με το πόσες εισφορές έδινες. Δεν το βάζω αυτό στη συζήτηση, σας μιλώ μόνο για τους φορολογικούς συντελεστές και τους φόρους που πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας» συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Άρα, θεωρώ ότι έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους τους οποίους πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Οι μειώσεις αυτές δεν είναι αμελητέες, έχουν πολύ σημαντικά οφέλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες κι έχουν κάθε λόγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ζητούν περισσότερα. Γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει δεδομένο έναν μισθό, πρέπει να πληρώνει μια σειρά από έξοδα. Και σε μια χώρα που για πολλές δεκαετίες είχε ποινικοποιήσει μια τέτοια επαγγελματική ενασχόληση, χρωστάμε ως κράτος πολλά περισσότερα».