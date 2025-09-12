Ελληνοαμερικανική «σφήνα» στα ΕΛ.ΠΕ.;

Το πολυπαραγοντικό παιχνίδι με τη μετοχή της HelleniQ Energy (ΕΛ.ΠΕ.) φαίνεται ότι περιλαμβάνει και έναν απρόβλεπτο παράγοντα εξ… Αμερικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές στα διυλιστήρια -σε περίπτωση που το κράτος αποφασίσει να αποεπενδύσει είναι και ο 76χρονος ομογενής δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης από τη Νίσυρο, ο οποίος ελέγχει μια μικρή αυτοκρατορία στον κλάδο τροφίμων στις ΗΠΑ (Red Apple Group με συμμετοχές σε ακίνητα, ενέργεια, αεροπορία και ραδιόφωνο και την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Gristedes) και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κατσιματίδης έχει ήδη επενδύσει στον ενεργειακό τομέα, κυρίως στην αγορά των Small Modular Reactors (SMR), δηλαδή των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δείχνει ενδιαφέρον και για άλλους τομείς.