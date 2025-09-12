Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
34.7° 31.8°
2 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
31°C
32.1° 29.0°
2 BF
38%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 32.0°
2 BF
59%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
50%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
42%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 32.1°
2 BF
22%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
31°C
32.7° 30.8°
2 BF
35%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.9°
3 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
48%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
54%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
51%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
1 BF
37%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
58%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 33.3°
3 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 26.6°
3 BF
63%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 28.1°
3 BF
64%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
1 BF
49%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
σχολικά είδη

Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την αγορά σχολικών ειδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Συμβουλές από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Συμβουλές για την οργάνωση της αγοράς σχολικών ειδών, με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, αλλά και οδηγίες για την πληροφόρηση και, εν τέλει, για τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης στα παιδιά, δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, συζητώντας με τα παιδιά:

  1. Επισημαίνουμε ότι τα σχολικά είδη δεν είναι απαραίτητο να είναι πολυτελή και πως η πραγματική ανάγκη από την επιθυμία για μία αγορά είναι διαφορετική.
  2. Βοηθάμε να αντιληφθούν τον ρόλο των διαφημίσεων και τις παγίδες που μπορεί να κρύβουν.
  3. Μετατρέπουμε την πραγματοποίηση των αγορών σε μία δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις οικονομικές δυνατότητές μας.
  4. Τα παρακινούμε να χρησιμοποιούν σχολικά είδη που ήδη διαθέτουν, εφόσον διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  5. Τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στη λίστα αγορών μας και στις τελικές αποφάσεις μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικό επίπεδο

Τι πρέπει να προσέξουμε:

  • Πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών, ώστε να έχουμε μία σφαιρική άποψη πριν προχωρήσουμε στις αγορές μας.
  • Δίνουμε ιδιαίτερη βάση, εκτός από την τιμή, και στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Επιβεβαιώνουμε ότι αναγράφεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων και η ένδειξη CE, καθώς πιστοποιεί την τήρηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
  • Ελέγχουμε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.
  • Επαληθεύουμε ότι αναγράφονται στα προϊόντα τα στοιχεία του κατασκευαστή και τα υλικά σύστασής τους, ιδιαιτέρως σε προϊόντα με χημικές ουσίες (π.χ. κόλλα, προϊόντα με άρωμα ή γεύση).
  • Δημιουργούμε μία λίστα αγορών με τα απαραίτητα σχολικά είδη και συντάσσουμε έναν προϋπολογισμό προσπαθώντας να τον τηρήσουμε, αποφεύγοντας περιττές δαπάνες.
  • Τέλος, η επιλογή της σχολικής τσάντας πρέπει να γίνεται με κριτήρια βάρους και κατασκευής. Η τσάντα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά ή να διαθέτει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της.
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την αγορά σχολικών ειδών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual