Στις ελληνικές καλένδες οι γεωτρήσεις

Κλειδί για την απόδοση των θαλάσσιων «οικοπέδων» σε υδρογονάνθρακες (π.χ. φυσικό αέριο) είναι ο χρόνος «ωρίμανσης» της επένδυσης μετά τις περιβαλλοντικές μελέτες και τις αδειοδοτήσεις, εφόσον επιλυθούν και τα ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα

Με ποσοστό 30% συμμετέχει η HelleniQ Energy στην κοινοπραξία με την αμερικανική Chevron -η οποία αναλαμβάνει ρόλο operator- για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα τέσσερα θαλάσσια «οικόπεδα» δυτικά και νότια της Κρήτης, για τα οποία οι δύο όμιλοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους στον διαγωνισμό που ουσιαστικά ξεκίνησε ύστερα από σχετικό αίτημα της Chevron. Ομως, παρά την πρεμούρα της κυβέρνησης να παρουσιάσει έργο, ο χρόνος «ωρίμανσης» ξεπερνά τα πέντε χρόνια για την πρώτη γεώτρηση, καθώς -μεταξύ άλλων- προηγούνται κρίσιμες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδοτήσεων και περιβαλλοντικών μελετών.

Ενδεικτικό του απαιτούμενου χρόνου ωρίμανσης είναι το γεγονός ότι στα διπλανά δυτικά και νοτιοδυτικά «οικόπεδα» όπου η HelleniQ Energy θεωρητικά συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την Exxon Mobil κρατώντας μερίδιο 25% (συμμετέχει και στο «Ιόνιο 2» μαζί με την Energean και δραστηριοποιείται αυτόνομα στο Ιόνιο και στο οικόπεδο 12 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο), στην πραγματικότητα καταγράφονται μόνο… καθυστερήσεις.

Η αναφορά σε… θεωρητική συνεργασία σχετίζεται με τις συνεχείς παρατάσεις, πρώτα για το 2026 και πρόσφατα για το 2027 για την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο (εάν δεν υπάρχει άλλη αναβολή), ενώ το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» βρίσκεται σε πιο ανώριμο στάδιο.

Κατά την HelleniQ Energy η νέα παράταση αποδίδεται στην ανάγκη επανεπεξεργασίας των δεδομένων από την Exxon Mobil, η οποία έχει ολοκληρώσει εδώ και πολύ καιρό τις δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για την πραγματοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης. Φυσικά, αυτά είναι μόνο δικαιολογίες, αφού η πραγματικότητα είναι ότι η Exxon Mobil επενδύει σε πιο αποδοτικά κοιτάσματα σε Κύπρο και Αίγυπτο, αντί να περιμένει άλλη μία πενταετία να αποδώσουν τα ελληνικά «πηγάδια», όταν οι τιμές των υδρογονανθράκων είναι σε πτωτική πορεία.

Η γεωπολιτική σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην εμπλοκή της Chevron στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι αυτονόητα καθοριστική για την επιτυχή προώθηση στο τελικό στάδιο των γεωτρήσεων (έστω και ύστερα από 5-6 χρόνια). Το γεγονός ότι η Κύπρος έχει προσελκύσει διεθνείς πετρελαϊκούς κολοσσούς και έχει βεβαιωμένα αποθέματα φυσικού αερίου, δεν έχει αποτρέψει μέχρι σήμερα, ούτε μείωσε, τις τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή.

Πάντως η Chevron συζητά για έρευνες υδρογονανθράκων (και για γενικότερα ενεργειακά θέματα) και με την Τουρκία.

Αμερικανικό LNG

Νωρίτερα χθες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, συζητώντας την ενίσχυση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, μαζί με ζητήματα ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αμυντικής συνεργασίας. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη στρατηγική σημασία των διασυνδέσεων, ηλεκτρικών και ψηφιακών, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector και ενημέρωσε τον κ. Burgum για τη σημασία ενός άξονα που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδησσό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Burgum τόνισε ότι η κυβέρνηση Trump έχει ορισμένους στόχους που συνδέονται με την ενέργεια, και ένας από αυτούς είναι η ενεργειακή επάρκεια, η πώληση ενέργειας στους φίλους και τους συμμάχους, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους. Ο διάδρομος Βορρά - Νότου, ο ρόλος της Ελλάδας, με τη μακρά ιστορία της στη ναυτιλία, την πρόσβαση στη θάλασσα, με το σύστημα αγωγών που εκτείνεται βόρεια από εδώ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια για την Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί» και πρόσθεσε ότι «φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα δεσμευμένες στο να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο. Κυριολεκτικά, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται στη χώρα μας τόσο για την παραγωγή όσο και για την εξαγωγή LNG».

Προχωρά η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού

Χθες συνεδρίασε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ορίζοντας την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού για να αποσφραγίσει τις προσφορές και να τις εξετάσει σε διάστημα περίπου 60 ημερών. Θα ακολουθήσει δίμηνη περίοδος διαπραγματεύσεων με στόχο τη βελτίωση των όρων και την οριστικοποίηση των συμβάσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι παραχωρήσεις αναμένεται να έχουν υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους και θα ακολουθήσει η κατάθεση των συμβάσεων προς κύρωση στη Βουλή.

Η ΕΔΕΥΕΠ (herema.gr) είναι κρατική εταιρεία, αρμόδια για τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση και τη διαχείριση κομβικών ενεργειακών πόρων και τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στη μετάβαση της χώρας σε ένα στιβαρό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Αποστολή της εταιρείας είναι να χτίσει μια γέφυρα προς ένα μέλλον χωρίς άνθρακα που θα στηρίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων· την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ)· και τη διαχείριση έργων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και υπόγειας αποθήκευσης αερίων καυσίμων. Υπό την ιδιότητα αυτή, η ΕΔΕΥΕΠ αναπτύσσει πολυεπίπεδο έργο με στόχο να επισπεύσει την ενεργειακή μετάβαση και ασφάλεια της Ελλάδας.

Η επιτροπή αποτελείται από επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου των υδρογονανθράκων. Πρόεδρος είναι ο δρ Αριστοφάνης Στεφάτος, διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής πρόεδρος ο Διονύσιος Γκούτης, γενικός διευθυντής της ΕΑΓΜΕ και μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ. Μέλη είναι ο Dr Michael Hadjitofi, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΕΠ, με αναπληρωτή τον δρα Σπυρίδωνα Παπαευθυμίου (καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας).

Επίσης, ο δρ Ευθύμιος Ταρτάρας, επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ με αναπληρώτρια τη Βασιλική Ζαβλάγκα (αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), ο δρ Σπυρίδων Μπέλλας, κύριος ερευνητής και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας και πρώην αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ, με αναπληρωτή τον δρα Γεώργιο Τσιφουτίδη (προϊστάμενος Τμήματος Γεωθερμίας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), ο δρ Ιωάννης Βακαλάς (επίκουρος καθηγητής Γεωλογίας Υδρογονανθράκων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) με αναπληρωματικό μέλος τον δρα Κωνσταντίνο Τζιμέα (ανώτερος σύμβουλος Ερευνας στην ΕΔΕΥΕΠ).

Γραμματείς της επιτροπής είναι η Ολγα Θεοδώρα Κάκκαβα, νομική σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, και ο δρ Γεώργιος Μακροδήμητρας, γεωλόγος-ιζηματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΕΥΕΠ.