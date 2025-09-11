Κατοχυρώθηκε ως προστατευόμενο από την ΕΕ το «ελαιόλαδο Κρήτη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη στο μητρώο της, των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) «Κρήτη/Kriti» από την Ελλάδα για ένα συγκεκριμένο ελαιόλαδο, και «Queso de Burgos» από την Ισπανία για ένα τυρί.
Το προϊόν «Κρήτη/Kriti» είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται από ελιές που καλλιεργούνται σε ολόκληρη την Κρήτη. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή οξύτητα, λαμπερό πράσινο χρώμα και πλούσιο φρουτώδες άρωμα. Οι ιδιότητες αυτές το καθιστούν εξαιρετικά σταθερό και αρωματικό, με χαρακτηριστικό γευστικό προφίλ, με βαθιές ρίζες στο έδαφος και το κλίμα του νησιού. Το ελαιόλαδο παράγεται αποκλειστικά στην Κρήτη. Ως μοναδικά χαρακτηριστικά, συνδυαστικώς σχετιζόμενα με το προϊόν, καταγράφηκαν τα ασβεστολιθικά εδάφη του νησιού, η άφθονη ηλιοφάνεια και το μεσογειακό κλίμα, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας και έκθλιψης που μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά. Το «Queso de Burgos» είναι ένα νωπό τυρί από αγελαδινό και πρόβειο γάλα.
Οι νέες αυτές ενδείξεις προστίθενται στις πάνω από 3.675 προστατευόμενες ονομασίες που περιλαμβάνονται ήδη στη βάση δεδομένων eAmbrosia. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σελίδες της πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα.
