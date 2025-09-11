Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: «Το ενεργειακό κόστος "γονατίζει" τις εμπορικές επιχειρήσεις»

Θοδωρής Καπράλος, πρόεδρος ΕΣΠ: «Οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό καθεστώς ενεργειακής ομηρίας»

Την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου, για το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος που συνεχίζει να πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ) και ζητά από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές ουσιαστικές παρεμβάσεις προκειμένου να σταματήσει το καθεστώς της «ενεργειακής ομηρίας».

Οι έμποροι του Πειραιά αναφέρουν ότι παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες για «μειώσεις» στους λογαριασμούς, το πρόβλημα παραμένει βαθύτερο, καθώς συνδέεται με τη δομή και λειτουργία της ίδιας της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας. «Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι μικρομεσαίοι του εμπορίου, που ήδη δίνουν αγώνα επιβίωσης εν μέσω μειωμένης κατανάλωσης, βλέπουν τους λογαριασμούς ρεύματος να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά τους κόστη», σημειώνουν, λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των χρεώσεων, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτές διαμορφώνονται.

«Το υφιστάμενο μοντέλο τιμολόγησης (Οριακή Τιμή Συστήματος) επιτρέπει στον ακριβότερο παραγωγό να καθορίζει την τελική τιμή, με αποτέλεσμα το ρεύμα να κοστολογείται σε επίπεδα που δεν αντανακλούν το πραγματικό μέσο κόστος παραγωγής», υποστηρίζουν και εξηγούν ότι αυτό οδηγεί σε μόνιμα υψηλές τιμές και σε υπερκέρδη για τους παρόχους, εις βάρος της κοινωνίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ζητούν άμεσα:

Μόνιμες και διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών ενέργειας.

Πλαφόν στην τιμή ρεύματος και ειδικά συμβόλαια με χαμηλότερες και σταθερές τιμές για επιχειρήσεις, ώστε να μην εκτίθενται σε καθημερινές διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, σύμφωνα με το γερμανικό και γαλλικό μοντέλο.

Διαφάνεια και δίκαιη εποπτεία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Εναρμόνιση των χρεώσεων συνεργείων από όλους τους παρόχους.

«Οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό καθεστώς ενεργειακής ομηρίας», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΣΠ Θοδωρής Καπράλος και δηλώνει ότι το εμπόριο δεν ζητά προνόμια, ζητά δικαιοσύνη. «Απαιτούμε ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης, που θα αντανακλά το πραγματικό κόστος και όχι έναν στρεβλό μηχανισμό που παράγει υπερκέρδη για λίγους και δυσβάσταχτα βάρη για τους πολλούς», επισημαίνει, ζητώντας από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε μόνιμες και γενναίες παρεμβάσεις, ώστε η ενέργεια να πάψει να είναι τροχοπέδη για την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.