Τα σχέδια επέκτασης της Metlen

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε το 2026 τη ΜΕΤΚΑ να εκπροσωπεί τον όμιλο METLEN στο Χρηματιστήριο Αθηνών άφησε ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος τόνισε κατά τη διάρκεια του conference call για τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2025 του ομίλου ότι η METKA βρίσκεται σε τροχιά να φτάσει -ή και να ξεπεράσει- τα 100 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) φέτος και θεωρεί βέβαιο ότι αυτό το ποσό μπορεί να φτάσει στα 150 εκατ. ευρώ τον επόμενο χρόνο και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα έτη, ενώ ο όμιλος METLEN φαίνεται ότι κατοχυρώνει από φέτος EBITDA της τάξης του 1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη στα επίπεδα των 600 εκατ. ευρώ. Αφησε όμως κι άλλα ενδεχόμενα… ανοιχτά.

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα Utility (εμπόριο και προμήθεια φυσικού αερίου), ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί μέρος των βασικών αλλαγών μέσα από τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν σύντομα, χωρίς να μπει προς το παρόν σε πλήρεις λεπτομέρειες, προσθέτοντας ότι «η δραστηριότητα Utility θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό».

Επισήμανε πάντως ότι η διευρυμένη «Energy Utility» παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή και όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (λιανεμπόριο, προμήθεια και εμπορία, παραγωγή και διαχείριση ενέργειας), κατοχυρώνοντας σήμερα μερίδιο 20,7% και παραμένοντας σε στόχευση για μερίδιο 30% στη λιανική με ενδιάμεσο στόχο μεριδίου λιανικής στο 24% κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα - στόχος που μπορεί να επιτευχθεί και μέσω… χρηματιστηρίου (βλ. και «Εφ.Συν.», 28.4.2025, Προς «αλλαγή σκυτάλης» στο ενεργειακό τοπίο της χώρας). Εάν αυτός ο στόχος επιτευχθεί στο περιθώριο των αναμενόμενων μετοχικών ανακατατάξεων του ομίλου HelleniQ Energy ή μέσω συμμετοχών στη… ΔΕΗ, είναι άγνωστο ακόμη. Πάντως οι ανακατατάξεις φαίνεται ότι θα είναι και ευρύτερες και… πολυπρόσωπες.

Eξαγορές και συνεργασίες

Μεγάλο μέρος της τηλεδιάσκεψης αφορούσε ερωτήσεις των αναλυτών για πιθανές εξαγορές και συνεργασίες:

Για τη Helleniq Energy (και την ηλεκτρική Edison) η διοίκηση της METLEN απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις θέσεις των δύο βασικών μετόχων», ούτε νεότερα σχετικά με την πρόσφατη τοποθέτηση μετοχών, ενώ για τη φημολογούμενη επένδυση στη ΔΕΗ ο κ. Μυτιληναίος σχολίασε ότι «δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας στην προμήθεια, αλλά συνεργαζόμαστε σε περιφερειακά έργα και οι σχέσεις μας είναι καλές». Ωστόσο διευκρίνισε ότι η αγορά ήδη ενοποιείται και οι εξαγορές είναι δύσκολες, «αλλά ο όμιλος παραμένει έτοιμος να κάνει εξαγορές την κατάλληλη στιγμή».

Τα διυλιστήρια

Τα διυλιστήρια είναι η μόνη επένδυση της οικογένειας Λάτση που έχει απομείνει «εξ αδιαιρέτου» για το άνω του 40% του ενεργειακού ομίλου και υπάρχουν αρκετά αγκάθια να επιλυθούν εντός της ελβετικής Holding που ελέγχει την οικογενειακή συμμετοχή. Η πλευρά της Μαριάννας Λάτση έχει δικαιώματα της τάξης του 13,3% και χρειάζεται να κινηθεί νομικά για διαχωρισμό των μεριδίων εάν στοχεύει πράγματι στην απεμπλοκή της από τις οικογενειακές ενεργειακές επενδύσεις. Οι προθέσεις της πλευράς του Σπύρου Λάτση και των διαδόχων του (που δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον) παραμένουν ασαφείς, καθώς φαίνεται να επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο στο μεταβατικό στάδιο προς μικρότερα μετοχικά μερίδια σε όλες τις επενδύσεις.

Κρίσιμο μέγεθος για τη συναίνεση του Σπύρου Λάτση σε νέους επενδυτές είναι η αποτίμηση της μετοχής στο Χρηματιστήριο. Η τρέχουσα αποτίμηση της HelleniQ Energy είναι μικρότερη από τις δανειακές της υποχρεώσεις και δεν σκοπεύει να αφήσει χρέη στους κληρονόμους του. Με βάση το αγοραστικό ενδιαφέρον των τελευταίων μηνών η μετοχή της HelleniQ Energy παρουσιάζει ενδιαφέρουσα συμπεριφορά ορισμένες μέρες, με προσεκτικά πακετάκια πωλήσεων ή αγορών της τάξης των 300-500 χιλιάδων μετοχών που έχουν οδηγήσει τη μετοχή από τα 6,9 ευρώ του περασμένου Απριλίου κοντά στα 8,5 ευρώ σήμερα. Με βάση το μερίδιο 40% και στα χρέη η οικογένεια πρέπει να περιμένει να φτάσει σε διψήφια μεγέθη η μετοχή (κοντά στα 11,5 ευρώ) για να καλυφθεί πλήρως - όμως οι αναλυτές δίνουν στόχο μέσης τιμής 12 μηνών τα 8,15 ευρώ (χαμηλή 6,5 ευρώ, υψηλή 9,2 ευρώ). Στο μεταξύ το «τσιμπολόγημα» στα χαμηλά φαίνεται ότι συνεχίζεται, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν άμεσα ενδιαφέροντα μονοψήφια ποσοστά κάτω από τα όρια δημοσιότητας και άγνωστο μερίδιο έμμεσα.

Αγκάθι για όλα αυτά είναι και η στάση αναμονής που κρατά η κυβέρνηση, καθώς θέλει να ελέγξει τη διαδοχή, παρότι το μερίδιό της έχει πέσει κάτω από τα επίπεδα της καταστατικής μειοψηφίας.

Ενδιαφέρον για αυτά τα μερίδια υπάρχει και έχει καταγραφεί τόσο από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, όσο και από άλλους επιχειρηματίες που τα ενδιαφέροντά τους κινούνται μεταξύ ναυτιλίας και ενέργειας - όχι απαραίτητα σε ανταγωνιστική κατεύθυνση. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει τον χάρτη και στη λιανική αγορά καυσίμων, ισχυροποιώντας τον όμιλο και τις EKO και BP με νέα σημεία παρουσίας απέναντι στις AVIN και Shell του ομίλου Motor Oil. Ισως εκεί να βρίσκεται η αιτία του δισταγμού της κυβέρνησης να συναινέσει σε ένα νέο placement στη HelleniQ Energy.