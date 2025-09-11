«Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα Απόλλων

Είχε πολλά επενδύσει στο πρόγραμμα «Απόλλων» η πρώην υφυπουργός Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, νυν εκπρόσωπος της Ν.Δ. Διακήρυσσε πέρσι τέτοια εποχή ότι το έργο που χρηματοδοτούνταν με 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα περιλάμβανε τους πάντες: 332 δήμους, 13 περιφέρειες, 126 Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αρδευσης, 10 Γενικούς και 416 Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), πάνω από 137.000 δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α (ΚΟΤ Α). «Ουσιαστικά ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες της Ελλάδας!...» έγραφε με ενθουσιασμό η πρώην υφυπουργός («Νέα», 1/10/2024).

Τι ήταν το πρόγραμμα «Απόλλων», με τον παραπλανητικό υπότιτλο «Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών»; «Η κατασκευή και λειτουργία σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης, με σκοπό την κάλυψη του 100% των ενεργειακών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών και τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους, μέσω της αυτοκατανάλωσης με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού». Είναι η περιγραφή που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η 10/2/2025, η ημερομηνία λήξης η 30/6/2026, δηλαδή σε 9 μήνες από τώρα. Η απόφαση ένταξης (με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Ν. Παπαθανάση) έχει ημερομηνία 23/5/2025. Αλλά το κρίσιμο ορόσημο του έργου για «θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας ΑΠΕ 150 MW από ενεργειακές κοινότητες τις οποίες διαχειρίζονται δήμοι, για την ηλεκτροδότηση 30.000 ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών», το 4ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την απόφαση, είναι αδύνατο να εκπληρωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η απόφαση ματαίωσης και απένταξης του έργου από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί είναι αδύνατο να τηρηθούν οι προθεσμίες, είναι ήδη ειλημμένη και η σχετική εισήγηση προς την Υπηρεσία Συντονισμού του «Ελλάδα 2.0» και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Ν. Παπαθανάση, που προς το παρόν αγνοούν το πρόβλημα όπως μας διαβεβαιώνουν πηγές του ΥΠΕΘΟ, αναμένεται το αργότερο σε έναν μήνα.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης πόρων του ΤΑΑ, με 1,823 δισ. ευρώ από τα 36 δισ. που δικαιούται η χώρα συνολικά (δεύτερο το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με 1,659 δισ. ευρώ). Και τα 100 εκατ. ευρώ που χάνει λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των ορόσημων του «Απόλλων» δεν θα είναι τα μόνα που θα πρέπει να ανακατευθυνθούν αλλού, για να μη χαθούν εντελώς. Πολλά ακόμη έργα θα απενταχθούν αναγκαστικά λίαν προσεχώς.

Κι αν ό,τι αφορά το ΥΠΕΝ είναι μια μικρογραφία αυτού που συμβαίνει σε όλα τα υπουργεία και όλους τους χρηματοδοτούμενους φορείς, πόση αλήθεια απομένει στους ισχυρισμούς του ΥΠΕΘΟ για την ελληνική «πρωτιά στις εκταμιεύσεις πόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ 2023 (!)», αλλά κυρίως στη «διοχέτευση του 50% των συνολικών πόρων (19,1 από τα 36 δισ.) στην οικονομία ως πληρωμές έργων και ως εκταμιεύσεις δανείων»;

ΥΓ. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: στην περιγραφή του έργου, στην απόφαση Παπαθανάση, αναφέρονται ως αποδέκτες της 1ης φάσης του, που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ, 30.000 ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. Οσα περίπου είναι συνήθως ενταγμένα στο ΚΟΤ Α (αυτά που δικαιούνται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Στο ΚΟΤ Β εντάσσονται νοικοκυριά βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Στο σύνολο των περίπου 500.000 δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, μέχρι και το 2024 οι 40.000-50.000 εντάσσονταν στο ΚΟΤ Α και οι υπόλοιποι στο ΚΟΤ Β. Οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, σε στοιχεία που πήραν πρόσφατα από τον ΔΕΔΔΗΕ, διαπίστωσαν μια δυσεξήγητη ανατροπή στην αναλογία: οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Α εκτοξεύθηκαν πάνω από τους 100.000, ενώ οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Β συρρικνώθηκαν κοντά στους 300.000. Είναι, μήπως, αυτή η ανατροπή που κατέστησε μονόδρομο τον «ξαφνικό θάνατο» της πρώτης φάσης του προγράμματος «Απόλλων»;