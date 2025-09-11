Ναυτική απασχόληση... γένους θηλυκού

Ενα από τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης παγκοσμίως, καθώς οι γυναίκες ναυτικοί αποτελούν το 7,8% της συνολικής εγγεγραμμένης ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα, υπερβαίνοντας σημαντικά τον διεθνή και ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρουσιάζει η ελληνική ναυτική αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, η εγγεγραμμένη γυναικεία ναυτική απασχόληση ανήλθε συνολικά για το έτος 2024 σε 2.048 άτομα και ειδικά για τον 8ο μήνα του 2024 σε 1.415 άτομα, ενώ το 2020 ανερχόταν σε 1.237. Οι εγγεγραμμένες ναυτικοί είναι σχεδόν όλες Ελληνίδες (99%, 2.030 άτομα).

Οι εξελίξεις ως προς τη γυναικεία ναυτική απασχόληση στην Ελλάδα συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα ευοίωνες καθώς:

1. Ο συνολικός αριθμός των γυναικών εγγεγραμμένων ναυτικών (2.048 άτομα) παρουσιάζει ετήσια αύξηση 11,4% σε σχέση με το 2023 (1.838 άτομα) και συνολική αύξηση 65,6% εντός της τελευταίας 5ετίας.

2. Ειδικά τον 8ο μήνα του 2024 η εγγεγραμμένη γυναικεία ναυτική απασχόληση (1.415 άτομα) σημείωσε αύξηση περίπου 11,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2023 (1.265 άτομα).

Τα συμπεράσματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη Μελέτη στην Ελλάδα με θέμα «Διεθνείς καλές πρακτικές για την προώθηση της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης» που παρουσίασε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, στον χώρο του Περιπτέρου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γαβριήλ Αμίτσης

Η νέα Μελέτη έρχεται σε συνέχεια και συμπλήρωση της καθιερωμένης πλέον Ετήσιας Εκθεσης του ΝΑΤ για τη Ναυτική Απασχόληση και την έχει επιμεληθεί ο καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Γαβριήλ Αμίτσης. Οπως είπε ο ίδιος, η Μελέτη στοχεύει να προσφέρει στους κύριους συντελεστές της ελληνικής ναυτικής αγοράς εργασίας ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της εισόδου και παραμονής των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα, διασφαλίζοντας την άμεση πρόσβασή τους σε δύο πεδία υψηλού ερευνητικού και κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος:

1. Τη στατιστική αποτύπωση της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Τις πλέον αντιπροσωπευτικές διεθνείς καλές πρακτικές για την προώθηση της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης.

Την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης γενικά, αλλά και ειδικότερα της ναυτικής, χαρακτήρισε προτεραιότητα του υπουργείου Εργασίας η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, καθώς όπως είπε «η Ελλάδα πρωτοπορεί διεθνώς σε αυτόν τον τομέα, με υπερτριπλάσιο αριθμό γυναικών ναυτικών σε σχέση με τον διεθνή μέσο όρο, και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε έναν τόσο δυναμικό για τη χώρα μας αλλά και για την παγκόσμια αγορά κλάδο».

Η διοικήτρια και πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΑΤ, Γεωργία Μανιάτη

Από την πλευρά της, η διοικήτρια και πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΑΤ, Γεωργία Μανιάτη, ανέφερε ότι σε διεθνές επίπεδο οι πρακτικές που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στη ναυτιλία ανοίγουν νέους δρόμους ισότητας, καινοτομίας και βιωσιμότητας και πρόσθεσε ότι η Μελέτη στοχεύει στο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στο ναυτικό επάγγελμα.

Αναφορικά με το προφίλ της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης παγκόσμια, διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των γυναικών ναυτικών απασχολείται σε κρουαζιερόπλοια, καταλαμβάνοντας συγκεκριμένες θέσεις (ναυαγοσώστριες πισίνας, σεφ κ.ά.). Οι εταιρείες που εδρεύουν στην Κίνα και στις Φιλιππίνες απασχολούσαν πολύ μικρά ποσοστά γυναικών ναυτικών: 0,14% οι κινεζικές εταιρείες και 1,16% οι εταιρείες από τις Φιλιππίνες. Στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας ναυτικής απασχόλησης εντοπίζονται στη Σουηδία (13%), στη Γερμανία (2,1%) και στη Δανία (2%).

Ενα από τα βασικά πορίσματα της Εκθεσης που αφορά την παγκόσμια αγορά ναυτικής εργασίας είναι η έλλειψη αξιωματικών, που ανέρχεται σήμερα στο 8,5% και η οποία αναμένεται να αυξηθεί στο 10% έως το 2030 εξαιτίας της αύξησης του στόλου, της πρόωρης συνταξιοδότησης των ναυτικών, των μεγαλύτερων περιόδων άδειας των ναυτικών που εργάζονται σε ποντοπόρα πλοία και της περιορισμένης εισόδου νέων και γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα πλοία που έχουν και υψηλότερες απαιτήσεις εκπαίδευσης.