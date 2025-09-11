Πράσινη διαδρομή στις γειτονιές του Πειραιά

Ο δρόμος για την αναβάθμιση του χώρου της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής στον Πειραιά, από τη Λεύκα έως τον Αγιο Διονύσιο, που για σχεδόν 20 χρόνια παρέμενε ανενεργή και είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, άνοιξε πλέον μετά την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της ΓΑΙΑΟΣΕ. Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο για την πόλη, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, καθώς μετατρέπει έναν εγκαταλειμμένο χώρο σε μια σύγχρονη, ανοιχτή και πράσινη διαδρομή που θα ενώνει γειτονιές της Δ΄ και της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, όπως είναι τα Καμίνια, η Παλαιά Κοκκινιά, η Αγια-Σοφιά, ο Αγιος Διονύσιος, ενισχύοντας την πεζή και ποδηλατική μετακίνηση.

Η διμερής σύμβαση υπεγράφη από τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτη Μπαλωμένο, με την οποία παραχωρείται μέσω μισθώματος για διάστημα 25 ετών στον δήμο η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή μήκους περίπου 1.300 μέτρων και συνολικής επιφάνειας 8.278 τ.μ. Επιπλέον υπεγράφη τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πειραιά, ΓΑΙΑΟΣΕ και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από τον δήμαρχο Πειραιά, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ και τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, καθώς το ΤΕΕ θα αναλάβει δωρεάν να εκπονήσει την πρότυπη μελέτη ανάπλασης της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οι περιοχές του Πειραιά που θα εξυπηρετεί η διαδρομή

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ο χώρος θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο δρόμο περιπάτου και ποδηλατόδρομο, με χώρους στάσης, πρασίνου και αναψυχής. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν υποδομές για άθληση και σημεία για κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, ενισχύοντας την αστική αναζωογόνηση και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η μίσθωση συνοδεύεται από τη δέσμευση ότι δεν θα γίνουν μόνιμες κατασκευές, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής εφόσον απαιτηθεί στο μέλλον από τον ΟΣΕ.

«Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της πόλης μας. Πρόκειται για ένα έργο που ο Δήμος Πειραιά επιδιώκει εδώ και αρκετά χρόνια. Η ιδέα ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση, συνεχίστηκε από τη δική μας Δημοτική Αρχή και σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώνουμε τη σχετική συμφωνία», δήλωσε ο Γιάννης Μώραλης και έκανε γνωστό ότι η πρότυπη μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η χρηματοδότηση του έργου είναι ήδη εξασφαλισμένη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο η δημοτική παράταξη «Αλλάζουμε τον Πειραιά για Ολους και Ολες», με επικεφαλής τον Γιώργο Γαβρίλη, είχε ξεκινήσει εκστρατεία για την αξιοποίηση της εγκαταλειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία διέρχεται μέσα από κατοικημένη περιοχή ανάμεσα σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σχολεία.

Η παράταξη είχε αποστείλει επιστολές στον διευθύνονται σύμβουλο του ΟΣΕ και στη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, επισημαίνοντας τον κίνδυνο η γραμμή να μετατραπεί σε εστία μόλυνσης και ρύπανσης, αποτελώντας ενεργή απειλή για την υγεία των κατοίκων όχι μόνο των δύο κοινοτήτων (Δ΄ και Ε΄), αλλά ολόκληρου του Πειραιά. Μάλιστα κάτοικοι και συλλογικότητες μαζί με τη δημοτική παράταξη είχαν πραγματοποιήσει συμβολική πορεία στην ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή διεκδικώντας τη μετατροπή της σε «πράσινο διάδρομο», όπως έχει συμφωνηθεί απ’ όλους τους εμπλεκομένους από το 2017.