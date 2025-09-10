Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο

Ζητήματα ασφάλειας των λιμανιών, με έμφαση στην εφαρμογή του συστήματος Entry-Exit, αναπτυξιακές υποδομές και επενδυτικές δυνατότητες, όπως επίσης και ευκαιρίες και προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου για το λιμενικό σύστημα της χώρας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), που αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε.

Η συνεδρίαση, τονίζει η ΕΛΙΜΕ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, την παραμονή της ΔΕΘ, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της πόλης στις εξελίξεις του λιμενικού συστήματος της χώρας. Προήδρευσε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. και πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ Απόστολος Καμαρινάκης, ενώ παραβρέθηκε και ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Τα μέλη του Δ.Σ. είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον γενικό γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, ο οποίος δεσμεύτηκε για αμεσότερη και πιο ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ υπουργείου Ναυτιλίας-ΕΛΙΜΕ, ώστε να ενισχυθεί εποικοδομητικά η συνεργασία τους για την ταχύτερη επίλυση των λιμενικών ζητημάτων.

Επίσης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης συναντήθηκαν με τον Ευρωπαίο επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η υφιστάμενη κατάσταση στα ελληνικά λιμάνια, οι δυνατότητες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω νέων προγραμμάτων και η στρατηγική διασύνδεση των λιμένων με τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα.