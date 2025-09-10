Επίσημη πρόταση της CHEVRON για την έρευνα υδρογονανθράκων

Οι δυο εταιρείες εκδήλωσαν από κοινού ενδιαφέρον και για τις τέσσερις περιοχές που περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη, συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων

Ανακοινώθηκε επίσημα η συμμετοχή της αμερικανικής CHEVRON από κοινού με την HELLENiQ Energy, στον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου.

Οι δυο εταιρείες εκδήλωσαν από κοινού ενδιαφέρον και για τις τέσσερις περιοχές που περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη («Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»), συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Στην επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή, από κοινού με τη CHEVRON, στον διαγωνισμό για έρευνα υδρογονανθράκων, η HELLENiQ Energy αναφέρει τα εξής: Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για τα τρία οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου ξεκίνησε ύστερα από ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Chevron.

«Δικαίωση της πατριωτικής πολιτικής μας 2010-2014», λέει ο Μανιάτης

«Δικαίωση της πατριωτικής πολιτικής μας 2010-2014» και «ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια» αποτελεί η σημερινή ανακοίνωση της υποβολής προσφοράς από την αμερικανική CHEVRON και την HELLENIQ ENERGY στον διαγωνισμό για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, τονίζει σε δήλωση του o ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καθ. Γιάννης Μανιάτης.

«Τότε, με διορατικότητα και υπευθυνότητα, η Ελλάδα προχώρησε στην οριοθέτηση περιοχών εντός της δικής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, κατοχυρώνοντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου» επισημαίνει και προσθέτει: «Με το Ν.4001/2011 δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα, ορίσαμε τα όρια της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και στη συνέχεια αναθέσαμε και ολοκληρώσαμε τις σεισμικές έρευνες, που ακόμα και σήμερα αξιοποιούν οι εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν στη περιοχή. Η κορύφωση ήταν ο μεγάλος διεθνής διαγωνισμός του 2014 για 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, για 5 από τα οποία σήμερα εκδηλώνει ενδιαφέρον η CHEVRON», υπογραμμίζει.

Ο Γ. Μανιάτης ασκεί παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση ότι «εγκλωβισμένη στη δική της ατολμία και στις διαρκείς ταλαντεύσεις της, άφησε για 6 χρόνια ανεκμετάλλευτη αυτή την πατριωτική κρίσιμη παρακαταθήκη, δεν προκήρυξε με δική της πρωτοβουλία, ούτε έναν διεθνή διαγωνισμό, έβαλε ακόμη και σε κίνδυνο εθνικά συμφέροντα, εκθέτοντας τη χώρα σε σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους και στέλνοντας λάθος μηνύματα στους γείτονες".

Χρειάστηκε, αναφέρει, «να αλλάξει η πολιτική ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και να ζητήσει από μόνη της η CHEVRON θαλάσσια οικόπεδα για τα οποία αξιοποίησε σεισμικά δεδομένα που είχαμε συλλέξει ήδη από το 2012-2013, ώστε να «θυμηθεί» ξανά η κυβέρνηση τη σημασία των ερευνών. Σήμερα, η ίδια η πραγματικότητα δικαιώνει τις επιλογές μας και αποκαλύπτει τη γύμνια μιας κυβέρνησης που ακολουθεί, αντί να ηγείται».