Στα δικαστήρια για δημοσιεύματα περί «συγγενικής διαπλοκής»

Μια πολιτική παρενέργεια της «κρίσης του καλωδίου» ήταν και το χθεσινό δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας sigmalive.com σύμφωνα με το οποίο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω θυγατρικής της είχε συμμετοχή στην Euroasia Interconnector, την ιδιωτική εταιρεία που είχε ιδρύσει ο Αθ. Κτωρίδης για την κατασκευή του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, πριν την αγοράσει ο ΑΔΜΗΕ. Κατά το δημοσίευμα, με τίτλο «Διαπλεκόμενος στον “Euroasia” ο πεθερός του Γεραπετρίτη», ανέφερε ότι τον Μάρτιο του 2022 η θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ, απέκτησε το 50% των μετοχών της εταιρείας NK GEKTERNA LTD με έδρα την Κύπρο έναντι 30 εκατ. ευρώ, η οποία με τη σειρά της ήταν μέτοχος της EuroAsia. Η έμμεση διασύνδεση του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών προκύπτει λόγω της συμμετοχής του Μιχάλη Γουρζή, πατέρα της συζύγου του κ. Γεραπετρίτη, σε κορυφαίες θέσεις του Ομίλου ΓΕΚ. Κατά το sigmalive.com ο κ. Γουρζής παρέμενε κορυφαίο στέλεχος της ΓΕΚ τόσο πριν όσο και μετά την πώληση της ηλεκτρικής διασύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ έναντι 48 εκατ. ευρώ, που είχε ενταχθεί στα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος και είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 657 εκατ. από την Ε.Ε.

Η αντίδραση του κ. Γεραπετρίτη ήταν οξύτατη. Σε εκτενή δήλωσή του χαρακτηρίζει «ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογενείας μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου». Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρει ότι κανένα μέλος της οικογένειάς του δεν έχει ουδεμία σχέση με το έργο, καμία δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα και πως το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ. Κατά τον υπουργό Εξωτερικών ο χρόνος του δημοσιεύματος δεν είναι τυχαίος και «συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα». Ο κ. Γεραπετρίτης προαναγγέλλει και προσφυγή του στη Δικαιοσύνη.

Η επί προσωπικού αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών δεν αναιρεί, βεβαίως, το πραγματικό δεδομένο ότι μέχρι και το τέλος του 2023 η θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν πράγματι μέτοχος στη Euroasia. Στην ετήσια οικονομική έκθεσή του για το 2023 αναφέρεται ότι η εταιρεία πώλησε μόλις στις 21 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας NK GEKTERNA από τη θυγατρική του Ομίλου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ. Το τίμημα ανήλθε σε ποσό 18.092, από την εν λόγω συναλλαγή προέκυψε ζημιά ποσού 3.908. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με πηγές της διοίκησής της, δεν προτίθεται να αντιδράσει στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας. Ωστόσο, αν διαβάζουμε σωστά την οικονομική έκθεση του Ομίλου, το τίμημα που αναφέρει είναι... φιλοδώρημα σε σχέση με τα 30 εκατ. που έδωσε για να μπει στο περιπετειώδες project.