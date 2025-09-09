Επιστροφή των «κλεμμένων» ζητούν οι συνταξιούχοι από την κυβέρνηση

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων στήνει τη κυβέρνηση στον «τοίχο» για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ που αφορούν τους συνταξιούχους.

Μία από τις κοινωνικές ομάδες που άφησε «εκτός μέτρων» η κυβέρνηση, στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ήταν οι συνταξιούχοι και αυτό φρόντισε να το υπενθυμίσει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.

Σε αναλυτική ανακοίνωσή του, το Δίκτυο ζητά την κατάργηση και αναδρομική καταβολή της απώλειας των αυξήσεων της τριετίας για τους συνταξιούχους που είχαν και έχουν προσωπική διαφορά, καθώς αυτή φτάνει σωρευτικά το 25% (περίπου 200 ευρώ/μήνα από το 2023), συνυπολογίζοντας τον υψηλό πληθωρισμό που αδειάζει τα πορτοφόλια τους.

Το ΕΝΔΙΣΥ επαναλαμβάνει τη πρότασή του για επαναφορά του ΕΚΑΣ με στόχο να «στηριχθούν έμπρακτα οι χαμηλοσυνταξιούχοι», αντί της καταβολή ενός επιδόματος τον χρόνο στα 250 ευρώ. «Όχι να λαμβάνουν ένα επίδομα 250 ευρώ τον χρόνο, που το έχει ήδη εξαϋλώσει η αδυσώπητη ακρίβεια που τους έχει χτυπήσει με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης αλλά κάθε μήνα έως και 250 ευρώ», όπως αναφέρει.

Το ΕΝΔΙΣΥ όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, «δεν θα πάψει να απαιτεί και να διεκδικεί την πλήρη ακέραια επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, (σε κύρια και επικουρική με πληρωμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές) που άδικα έχασαν οι συνταξιούχοι στα χρόνια των Μνημονίων». Τέλος, ζητά την επαναφορά και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, ως ένα δίκαιο μέτρο.