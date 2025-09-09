Παραπέμπουν στο 2027 για μειωμένο ΦΠΑ στα μικρονήσια του Ιονίου

Σφοδρές αντιδράσεις καταγράφονται από φορείς της Κέρκυρας για την εξαίρεση των μικρών νησιών του Ιονίου (Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι) από τα μέτρα του μειωμένου ΦΠΑ για τα ακριτικά νησιά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

«Ακριτικά νησιά για μειωμένο ΦΠΑ υπάρχουν και στο βόρειο Ιόνιο» τονίζει στην επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό ο δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης σχολιάζει ότι «οι λαθροχειρίες τους θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο νησιά που ήδη απολαμβάνουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ αλλά έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, βουλευτής Κέρκυρας και ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, υποστήριξε ότι ο μόνος λόγος που δεν συμπεριλήφθηκαν τα νησιά αυτά στη ρύθμιση είναι διότι δεν το επιτρέπει η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οπως εξήγησε, πρόκειται για την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/112/ΕΚ, που στο άρθρο 104 αναφέρει ρητά τα νησιά στα οποία θα μπορούσε η Ελλάδα να εφαρμόσει το μέτρο και τα οποία δεν περιλαμβάνουν το Ιόνιο. «Η οδηγία αυτή, όταν θα τεθεί εκ νέου σε διαπραγμάτευση, το 2027, η ελληνική κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί τη συμπερίληψη και των ακριτικών νησιών του Ιονίου», ανέφερε.

Τα όσα δήλωσε ο κ.Γκίκας προκάλεσαν την εκ νέου σφοδρή αντίδραση του Αλ. Αυλωνίτη, που είπε ότι η κυβέρνηση κατά την προσφιλή τακτική της μεταθέτει τις ευθύνες αλλού, ενώ καταγράφει τι δεν είπε ο κ. Γκίκας:

1. Στη σύνοδο ECOFIN (7.12.2021), όπου αποφασίστηκαν οι αλλαγές στον ΦΠΑ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κατέθεσε καμία πρόταση για τα Ιόνια, σε αντίθεση με άλλες χώρες που εξασφάλισαν πρόσθετες ρυθμίσεις.

2. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ, συμπληρωμένη με την οδηγία 2022/542, έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου η Ε.Ε. έστειλε προειδοποιητικές επιστολές για συμμόρφωση της χώρας μας, η οποία κινδυνεύει με παραπομπή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

3. Η εν λόγω οδηγία (άρθρο 104) προβλέπει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Θάσο, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρο, χωρίς πληθυσμιακά κριτήρια. Η κυβέρνηση όμως επινόησε αυθαίρετο όριο 20.000 κατοίκων για «ακριτικά νησιά», αφήνοντας εκτός μέτρου νησιά όπως η Ρόδος, με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων.

Και ακριβώς μετά κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα για το οποίο έθεσε ερώτηση στον πρωθυπουργό η δημοσιογράφος της «Εφ.Συν.» Γεωργία Σάκκουλα, λαμβάνοντας την απάντηση «δεν γνωρίζω το θέμα».

4. Η οδηγία 2022/542 της Ε.Ε. δίνει επίσης τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση για ευρύτερη χρήση μειωμένων ή και μηδενικών συντελεστών ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Ενώ υπάρχει και η οδηγία 2020/285, η οποία προβλέπει απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από την επιβολή ΦΠΑ. «Μέτρα που θα ανακούφιζαν όλους τους πολίτες και θα έδιναν ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να τα υιοθετήσει, παρά την απειλή κυρώσεων από την Ε.Ε.» σημειώνει και σχολιάζει πως «δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης, απέφυγε να απαντήσει για την άρνηση της χώρας να υιοθετήσει τις σχετικές οδηγίες».