Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
Metlen

Πάνω από 3,6 δισ. ευρώ ο τζίρος της Metlen στο α' εξάμηνο - Ιστορικό ρεκόρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Αύξηση 45% του κύκλου εργασιών σημείωσε η εταιρεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Αύξηση του κύκλου εργασιών και ισχυρή κερδοφορία ανακοίνωσε η METLEN Energy & Metals για το Α' εξάμηνο του 2025.

Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,608 δισ.ευρώ., σημειώνοντας αύξηση 45% σε σύγκριση με τα 2.482 εκατ. ευρώ στο A' εξάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης της Ενέργειας και των Μετάλλων.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), ήταν 445 εκατ. ευρώ έναντι 474 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 254 εκατ. ευρώ έναντι 282 εκατ.ευρώ το A' εξάμηνο του 2024. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,81 ευρώ έναντι 2,04 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα 2,016 δισ.ευρώ.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ανέφερε:

«Το 2025 διαμορφώνεται ως έτος-ορόσημο για τη METLEN. Η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της, με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και την διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day τον Απρίλιο του 2025, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η METLEN παρουσίασε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της ανάπτυξη, εισάγοντας νέους στρατηγικούς πυλώνες που αποσκοπούν στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έναρξη νέας γραμμής παραγωγής γαλλίου, ικανής να καλύψει το σύνολο της Ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεύρυνση της δραστηριότητας στον τομέα της 'Αμυνας μέσω της ανάπτυξης νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη των Circular Metals, μιας καινοτόμου διαδικασίας ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από υπολείμματα, κατάλοιπα και λοιπά απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δυναμική που έχει οικοδομήσει η METLEN από τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2022, εδραιώνοντας τη θέση της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το συνεργατικό μοντέλο και η ολιστική προσέγγιση της Εταιρείας έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικά σε συνθήκες εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, επιτρέποντας στη METLEN να εξασφαλίσει καίριες στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στους τομείς της Ενέργειας και των Μετάλλων.

Με αυτοπεποίθηση, όραμα και σαφή στρατηγική, η METLEN συνεχίζει να διεκδικεί τη θέση που της αναλογεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνών εταιρειών του κλάδου, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της με σταθερό βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

