«Η κυβέρνηση άφησε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απέξω»

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ δεν απαντούν επαρκώς στις ζωτικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ).

Οι έμποροι του Πειραιά σημειώνουν ότι το ελληνικό εμπόριο συνεχίζει να βρίσκεται σε ασφυκτικό πλαίσιο, καθώς η φορολογία παραμένει υψηλή και πολύπλοκη, με τεκμαρτά εισοδήματα, μνημονιακό τέλος επιτηδεύματος και έλλειψη προβλεψιμότητας που αποθαρρύνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Επίσης αναφέρουν ότι η διατήρηση θέσεων εργασίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς το μισθολογικό κόστος δεν μειώνεται αποφασιστικά, ενώ η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει σχεδόν απαγορευτική για τις μικρές επιχειρήσεις, με υπέρογκα επιτόκια και αυθαίρετες χρεώσεις.

Κόστος συναλλαγών

Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν, το υψηλό κόστος συναλλαγών μέσω POS, σε συνδυασμό με την απουσία ανώτατων ορίων (fee caps), επιβαρύνει υπέρμετρα τη λειτουργία της μικρής επιχείρησης. Εξίσου ανησυχητική χαρακτηρίζουν την έλλειψη ουσιαστικού σχεδίου για την ενίσχυση της ρευστότητας μέσω μικροχρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων, την απουσία πραγματικής προστασίας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και τη μη πρόβλεψη μιας μόνιμης, δίκαιης ρύθμισης χρεών που θα μπορούσε να δώσει «δεύτερη ευκαιρία» σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

«Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ έδειξαν κατεύθυνση στήριξης τμήματος της κοινωνίας, αλλά άφησαν εκτός τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα του εμπορίου», σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΣΠ Θοδωρής Καπράλος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα και πώς θα ενισχύσει τις πολλές επιχειρηματικές και επαγγελματικές ομάδες, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τη μείωση των τιμών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση των επενδύσεων».

Επισήμανε επίσης ότι οι αναφορές στη μικρομεσαία επιχείρηση περιορίστηκαν στον πρωτογενή τομέα, στη χρηματοδότηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), στην Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, την απλούστευση των διαδικασιών στη βιομηχανία, τη ναυπήγηση «πράσινων πλοίων» για την ακτοπλοΐα, ξεκινώντας από τα πορθμεία, καθώς και την είσοδο ελληνικών επιχειρήσεων στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με εκπτώσεις για επενδύσεις στην κατασκευή αμυντικού εξοπλισμού.