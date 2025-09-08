Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για τη νησιωτική πολιτική

Το επόμενο διάστημα με κατά τόπους εκδηλώσεις και παρεμβάσεις θα παρουσιάσει και θα εξειδικεύσει τις προτάσεις του, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών

Δέσμη προτάσεων για τη νησιωτική πολιτική, που αφορούν τον ΦΠΑ στα νησιά, το Μεταφορικό Ισοδύναμο, τη στέγη, την ενέργεια, το νερό, την ακτοπλοΐα και άλλα, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το επόμενο διάστημα με τις κατά τόπους εκδηλώσεις και παρεμβάσεις θα παρουσιάσει και θα εξειδικεύσει τις προτάσεις του, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών.

Τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για τη νησιωτική πολιτική παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος στο συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα, που πραγματοποιήθηκε στη Σύμη, αφιερωμένο στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού, το όνομα του οποίου δόθηκε στο λιμάνι του νησιού.

Η δέσμη προτάσεων ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει την επαναφορά του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ. Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς των μνημονίων δίνει τη δυνατότητα να καταργηθεί ένας άδικος μνημονικός νόμος, που τον επέβαλαν οι θεσμοί. Αλλωστε, η επαναφορά του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ επιβάλλεται από Οδηγία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ:

α. Την επαναφορά της κανονικότητας των πληρωμών και τη θεσμική θωράκιση και επέκταση του μέτρου της επιδότησης καυσίμων και στα νησιά όπου δεν εφαρμόζεται.

β. Την άμεση απόδοση του μέτρου στις επιχειρήσεις μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

γ. Την επέκταση του μέτρου στους φοιτητές και τους δημόσιους λειτουργούς για όσο διαμένουν στα νησιά.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ:

● Την εφαρμογή του Υγειονομικού Ισοδύναμου, με έμφαση στην πρόληψη, την τηλεϊατρική και την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση υγειονομικών στα νησιά.

● Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της νησιωτικής αυτοδιοίκησης σε αρμοδιότητες, δομές, προσωπικό και πόρους.

● Ειδική δημόσια πολιτική στέγης, για δημόσιους λειτουργούς (γιατρούς, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και πολιτική στέγης για τους μόνιμους κατοίκους και ειδικά τους νέους με τη θέσπιση ειδικών κινήτρων.

● Ειδική αγροτική πολιτική και πολιτική ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής προσαρμοσμένη στους νησιωτικούς περιορισμούς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους (ΠΟΠ, ΠΓΕ, παραδοσιακά).

● Ενεργειακή αυτονομία των νησιών με ενεργειακές κοινότητες και όχι με έργα τρίτων, που εκμεταλλεύονται τα ολιγοπώλια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

● Αυτονομία νερού και αντιμετώπιση της λειψυδρίας με έργα αφαλάτωσης με πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους από την πολιτεία. Καθιέρωση νησιωτικού ισοδύναμου νερού, εφόσον αυτό το κόστος δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα.

● Απανθρακοποίηση των νησιών μέσω της διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα και τοπικά έργα ενεργειακών κοινοτήτων με την αξιοποίηση των σχετικών κονδυλίων που είχε εξασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2018 κατά την αναθεώρηση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

● Σχέδια μηδενικών αποβλήτων με κομποστοποίηση και ανακύκλωση σε κάθε νησί, αλλά με υποδομές και μηχανικό εξοπλισμό των ΟΤΑ, π.χ. για ογκώδη, με έργα των ΟΤΑ, και όχι στο αδιαφανές υβριδικό σχήμα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ που μηχανεύτηκε η κυβέρνηση.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ:

α. Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών με την αναδιάρθρωση δικτύων, καλύτερη συνδεσιμότητα, πολυετείς συμβάσεις, έγκαιρη προκήρυξη των διαγωνισμών για τις επιδοτούμενες - άγονες γραμμές, παροχή κινήτρων για την ανανέωση των στόλων με την κατασκευή των πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία.

β. Πλουραλισμός στην παροχή ακτοπλοϊκών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ολιγοπωλιακών καταστάσεων, με στήριξη μικρών επιχειρήσεων και δραστηριοποίηση της αυτοδιοίκησης στην ακτοπλοΐα, με προγραμματικές συμβάσεις με το ελληνικό Δημόσιο για νησιά με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, όπως είχε δοθεί η δυνατότητα με διάταξη νόμου που είχε ψηφιστεί με πρωτοβουλία του Νεκτάριου Σαντορινιού.

γ. Σύνδεση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την αντικατάσταση του ακτοπλοϊκού στόλου με στόχο τη μετάβαση στη νέα πράσινη εποχή, με δεσμεύσεις από την πλευρά των εταιρειών για το ύψος της τιμής των εισιτηρίων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία της ναυτικής εργασίας.

δ. Επέκταση του cold ironing στα λιμάνια των νησιών και δημιουργία λιμενικών υποδομών και αλιευτικών καταφυγίων όπου είναι αναγκαίο.