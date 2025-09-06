Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ τράπερ που έκανε πολυτελείς αγορές μέσω «μη κερδοσκοπικής εταιρείας»

Στην παγίδα των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ έπεσε γνωστός Έλληνας τράπερ, ο οποίος φαίνεται να προχωρούσε σε πολυτελείς αγορές μέσω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.
Ο καλλιτέχνης εντοπίστηκε από τον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τις συναλλαγές καλλιτεχνών, αθλητών και influencers. Ο «συναγερμός» σήμανε όταν καταγράφηκε η αγορά ρολογιού γνωστής ελβετικής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ.
Ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σε αυτήν, η δισκογραφική του είχε αποδώσει το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων, ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, αντί τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν σε φιλανθρωπικές δράσεις, η εταιρεία κάλυπτε τις πολυτελείς προσωπικές ανάγκες του καλλιτέχνη όπως ενημέρωσε η ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μη κερδοσκοπική εταιρεία αγόραζε supercars, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα υψηλής ραπτικής, τα οποία παραχωρούσε στον τράπερ, απαλλάσσοντάς τον ουσιαστικά από κάθε φορολογική υποχρέωση.
Ύστερα από τον έλεγχο, στον τράπερ καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ σε φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο στη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και στη δισκογραφική του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ευρύτερη πρακτική φοροαποφυγής στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας