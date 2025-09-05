Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.0° 26.9°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 26.0°
4 BF
50%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
28.0° 26.6°
3 BF
71%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
45%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
2 BF
33%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.1°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.7°
3 BF
65%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
28.2° 25.7°
0 BF
53%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
34%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
2 BF
47%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 25.4°
4 BF
82%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.6°
2 BF
41%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.7° 24.3°
2 BF
65%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
63%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.1° 24.1°
1 BF
48%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
ΔΥΠΑ
ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Σεπτεμβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual