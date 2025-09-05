«Περπάτησε» η ανάπτυξη στο β' τρίμηνο του 2025, με 1,7%

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν δίνουν ανάσα στην κυβέρνηση για πανηγυρικές φιέστες στη ΔΕΘ.

Μια ανάσα πριν τις πολυαναμενόμενες εξαγγελίες Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, τα στατιστικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπουν πολλά περιθώρια για πανηγυρικές φιέστες από την πλευρά της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ελληνική οικονομία στο β΄ τρίμηνο του 2025, σε αντίθεση με τις διθυραμβικές εξαγγελίες του προηγούμενου διαστήματος, φαινεται πως «περπάτησε», καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις με 1,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Η επιβραδυνόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε από τις εξής παραμέτρους: