Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025

«Περπάτησε» η ανάπτυξη στο β' τρίμηνο του 2025, με 1,7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν δίνουν ανάσα στην κυβέρνηση για πανηγυρικές φιέστες στη ΔΕΘ.

Μια ανάσα πριν τις πολυαναμενόμενες εξαγγελίες Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, τα στατιστικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπουν πολλά περιθώρια για πανηγυρικές φιέστες από την πλευρά της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ελληνική οικονομία στο β΄ τρίμηνο του 2025, σε αντίθεση με τις διθυραμβικές εξαγγελίες του προηγούμενου διαστήματος, φαινεται πως «περπάτησε», καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις με 1,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Η επιβραδυνόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε από τις εξής παραμέτρους:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.
  • Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.
  • Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.
«Περπάτησε» η ανάπτυξη στο β' τρίμηνο του 2025, με 1,7%

