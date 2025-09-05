Συμβουλευτική με θέα τη λίμνη της Γενεύης

Μια ενδιαφέρουσα απευθείας ανάθεση από τη Γραμματεία του πρωθυπουργού για διορθώσεις στις «κυβερνητικές προτεραιότητες» σε εταιρεία μόλις οκτώ μηνών με έδρα την Ελβετία ● Παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών πηγών ότι ο Ελληνας ιδρυτής της εταιρείας έχει «σημαντική τεχνογνωσία», στάθηκε αδύνατο να βρούμε έστω κι ένα ψηφιακό ίχνος της δουλειάς του εδώ και χρόνια

Επωνυμία: Golden Gate Partners Sarl. Διεύθυνση: Chemin du Crêt-des-Pierres 76, CH- 1090 La Croix (Lutry), Ελβετία. Σας λέει κάτι η εταιρική φίρμα; Προφανώς όχι. Λογικό, αφού ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, με φιλόδοξο στόχο να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική στη στρατηγική και διακυβέρνηση επιχειρήσεων, στην οργάνωση, στο executive coaching (σε ελεύθερη μετάφραση: καθοδήγηση εκτελεστικών στελεχών), στα χρηματοοικονομικά, στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις, στις επιχειρησιακές λειτουργίες, στους ανθρώπινους πόρους, στην υποστήριξη της διεθνοποίησης εταιρειών. Τα πάντα όλα δηλαδή. Δεν περιγράφει, βεβαίως, και παροχή συμβουλών σε κυβερνήσεις, αλλά με δεδομένο ότι πολλές, πρωτίστως η ημετέρα, λειτουργούν κανονικότατα ως επιχειρήσεις, δεν αποκλείεται η νεοσύστατη Golden Gate Partners να μπορεί να αναλάβει κι ένα συμβουλευτικό έργο για το Μαξίμου.

Οπερ και εγένετο. Οπως έχει ήδη γραφεί εδώ και μέρες, κυρίως σε οικονομικές ιστοσελίδες, αλλά πέρασε απαρατήρητο, στις 27 Αυγούστου ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, κ. Στυλιανός-Ιωάννης Κουτνατζής, υπέγραψε απόφαση απευθείας ανάθεσης στην Golden Gate Partners Sarl για «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την αρτιότερη παρακολούθηση της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών της Προεδρίας (της κυβέρνησης), καθώς και της προόδου των κεντρικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με σκοπό την εισήγηση προτάσεων αποτελεσματικότερης λειτουργίας».

Το ποσό της απευθείας ανάθεσης δεν είναι σημαντικό, μόλις 25.000 ευρώ, σταγόνα στον ωκεανό των 11.000 απευθείας αναθέσεων τον χρόνο μόνο από την κεντρική διοίκηση (δηλαδή την κυβέρνηση), ύψους 500 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2024). Τα 25.000 ευρώ είναι κάτω από την «ταρίφα» των 30.000 ευρώ που είναι το πλαφόν για απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών και προμηθειών, αλλά πάνω από το μετοχικό κεφάλαιο των 20.000 ελβετικών φράγκων (21.300 ευρώ) τής μόλις 8 μηνών εταιρείας.

Η πρόσκληση για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και η απόφαση απευθείας ανάθεσης στην Golden Gate Partners, με έδρα τη Γενεύη

Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της είναι ο κ. Ξενοφών Μαρτίνης, κάτοικος της μαγευτικής, παραλίμνιας κωμόπολης Lutry, της ευρύτερης περιοχής Lavaux, η οποία έχει ενταχθεί στα Τοπία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, λόγω της μαγευτικής θέσης της πάνω από τη λίμνη Λεμάν. Πριν από περίπου 15 χρόνια, ο κ. Μαρτίνης, κάτοικος Φιλοθέης τότε στην Ελλάδα (δεν ξέρουμε αν διατηρεί την εδώ κατοικία του), ήταν ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του μη κερδοσκοπικού σωματείου Πρωτοβουλία για την Κρατική Ακίνητη Περιουσία, την Προστασία της και την Αξιοποίησή της ή Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ, μαζί με τον νυν διοικητής της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, τον Στέφανο Μάνο και τον γιο του, τον νυν πρόεδρο του ΣΕΤΕ, ξενοδόχο Γιάννη Ρέτσο και αρκετούς γνωστούς μηχανικούς, δικηγόρους, συμβούλους ακινήτων και επιχειρήσεων.

Το 2011, καθ’ οδόν προς το δεύτερο μνημόνιο, η Πρωτοβουλία είχε εκπονήσει το σχέδιο «Αρχιμήδης», μια πρόταση συγκέντρωσης σε ενιαίο χαρτοφυλάκιο δεκάδων χιλιάδων ακινήτων του Δημοσίου, αξίας άνω των 150 δισ. ευρώ, με στόχο να πουληθούν σε ιδιώτη επενδυτή και να ξεπληρωθεί μέρος του χρέους.

Δεν γνωρίζουμε σε ποιον βαθμό ο κ. Μαρτίνης διατηρεί τη σχέση του με την Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ - η κυβέρνηση διατηρεί σχέσεις μαζί της. Για παράδειγμα, είχε κληθεί και μετέφερε τις σταθερές θέσεις της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «κοινωνική αντιπαροχή», που την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται προς ψήφιση. Και πρόσφατα, ο Κωστής Χατζηδάκης, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας, είχε εγκαινιάσει συνέδριο για την «αξιοποίηση» των κρατικών ακινήτων (Hellenic Public Property Conference), με συνδιοργανώτρια την Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ.

Τα ίχνη του κ. Ξ. Μαρτίνη στην Ελλάδα χάνονται στη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων. Τον ξαναβρίσκουμε λοιπόν μόλις πριν από λίγες μέρες στο Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, με μια ανάθεση ασαφούς σκοπού στη μόλις 8 μηνών εταιρεία του, που ήταν η μόνη που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της 20ής Αυγούστου. Η πρόσκληση ζητεί από τον ανάδοχο να σχεδιάσει «παρεμβάσεις βελτίωσης, για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Προεδρίας και στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και να αναδείξει κρίσιμες προτεραιότητες προς την κατεύθυνση αυτή... Τα παραδοτέα του έργου συνίστανται στο υλικό των παρουσιάσεων του έργου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και θα ολοκληρωθούν έως και, το αργότερο, την 31η Δεκεμβρίου 2025».

Σε σχετικό ερώτημα που απευθύναμε για την επιλογή, πηγές της κυβέρνησης μας απάντησαν πως «κρίθηκε καλό να υπάρχει μια εξωτερική διαδικασία αξιολόγησης» και ότι «μπορεί η εταιρεία να είναι καινούργια αλλά οι συμμετέχοντες σε αυτήν (σ.σ. δηλ. ο κ. Ξ. Μαρτίνης) έχουν σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης δομών».

Ναι, αλλά γιατί δεν βρίσκουμε το παραμικρό ψηφιακό ίχνος αυτής της τεχνογνωσίας και εμπειρίας από το 2011 και εντεύθεν, εδώ ή στην Ελβετία;