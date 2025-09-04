Νέα εποχή στον ΟΣΕ, αλλά με παλιές συνταγές παρανομίας

Μέσα στα επτά πρόσωπα του νέου Δ.Σ. περιλαμβάνεται ένα με «ασυμβίβαστο»: η Κατερίνα Δεμερούτη τοποθετήθηκε μέλος του νέου Δ.Σ. ενώ είναι γενική διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑΣΥ, της εταιρείας που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του μετρό και του τραμ της Αθήνας, δηλαδή μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης

Την ίδια συνταγή που «κατάφερε» να ρίξει στα τάρταρα την αξιοπιστία του ελληνικού σιδηροδρόμου και να οδηγήσει στο έγκλημα των Τεμπών, με συνεχείς παραβάσεις νόμων και ευρωπαϊκών οδηγιών, συνεχίζει να εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δημιουργώντας τον «νέο ΟΣΕ». Στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου φορέα τοποθετείται πρόσωπο που απαγορεύεται από νόμο που η ίδια κυβέρνηση ψήφισε επειδή έρχεται από άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «νέου ΟΣΕ» (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.) ανακοινώθηκε μετά από κυοφορία μηνών την περασμένη εβδομάδα. Μέσα στον «παλαιό» ΟΣΕ, τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε ο εξοβελισμός από τη νέα διοίκηση τού μετά τα Τέμπη «ισχυρού ανδρός», Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος στη διάρκεια αυτών των 2,5 ετών από την τραγωδία της 28/2/23 παρέμενε «μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος» του Οργανισμού. Ηταν από τα πρόσωπα που σήκωσαν το βάρος της υπεράσπισης των κυβερνητικών θέσεων από τον Μάρτιο του 2023, δηλαδή τις ώρες που ακόμη «κάπνιζαν» τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι και 180 τραυματίστηκαν. Η «Εφ.Συν.» είχε γράψει από τις πρώτες ημέρες για τον κ. Τερεζάκη ως ένα από τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο αν και βαρύνονταν με «ασυμβίβαστα».

Ανακοίνωση

Ομως, μέσα στα επτά πρόσωπα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται ένα με «ασυμβίβαστο» λόγω των προβλέψεων σειράς νόμων που έχουν ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή. Πρόκειται για την Κατερίνα Δεμερούτη, η οποία τοποθετήθηκε μέλος του νέου Δ.Σ. ενώ είναι γενική διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑΣΥ και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, «έχει πολυετή εμπειρία σε στρατηγική επικοινωνία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και μετασχηματισμό δημόσιων συγκοινωνιών». Η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) είναι η εταιρεία που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του μετρό και του τραμ της Αθήνας, δηλαδή είναι μια σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τον Αύγουστο του 2024, η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 5131 (Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της και λοιπές διατάξεις) και περιέλαβε το άρθρο 40. Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στην «ενίσχυση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομής», δηλαδή του ΟΣΕ, και τροποποιεί άρθρα προηγούμενων νόμων (4632/2019, 4408/2016) που ψηφίστηκαν κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών. Εκεί λοιπόν αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

● Ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ «είναι οργανωμένος ως οντότητα νομικά διακριτή από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση. Οφείλει να έχει ξεχωριστή έδρα από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, καθώς και από κάθε άλλη αρχή ή φορέα που συνδέεται με τη σιδηροδρομική δραστηριότητα».

● «Το προσωπικό του δεν επιτρέπεται να απασχολείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σιδηροδρομική επιχείρηση ή στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων».

● «Τα ίδια άτομα δεν μπορούν να απασχολούνται ή να διορίζονται ταυτόχρονα: α) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριστή υποδομής και ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σιδηροδρομικής επιχείρησης, ή της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, β) ως πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα βασικά καθήκοντα και ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σιδηροδρομικής επιχείρησης».

● «Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του διαχειριστή υποδομής, καθώς και τα ανώτερα διευθυντικά του στελέχη, που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά, απαγορεύεται: i. να συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στα όργανα της διοίκησης ακόμα και ως μη εκτελεστικά μέλη, σε εμπορική επιχείρηση, που ασκεί ή που, σύμφωνα με το καταστατικό της, δύναται να ασκεί στην ημεδαπή, οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τους σιδηροδρόμους».

Με ποια λογική, άραγε, η κυβέρνηση και προσωπικά ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που καθημερινώς εμφανίζεται σε τουλάχιστον έναν τηλεοπτικό σταθμό και πανηγυρίζει για τον νέο και «πιο ευέλικτο» ΟΣΕ, αγνόησε αυτόν τον νόμο και επέβαλε τον διορισμό της γενικής διευθύντριας της ΣΤΑΣΥ στο Δ.Σ.; Παλαιότερα, όταν ο ΟΣΕ είχε μείνει επί μήνες χωρίς πρόεδρο, ο τότε αρμόδιος υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην ανεύρεση προσώπων που θα δέχονταν να αναλάβουν ευθύνες στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.

Με την ίδια λογική, άλλωστε, παρέμενε για τόσο μεγάλο διάστημα στη θέση του ο Παναγιώτης Τερεζάκης. Ομως, το γεγονός ότι ο κ. Τερεζάκης απομακρύνθηκε και μάλιστα με άκομψο τρόπο φανερώνει ότι πλέον τέτοια ένδεια στελεχών δεν υπάρχει. Στο νέο Δ.Σ., άλλωστε, τοποθετήθηκαν ως μέλη πρόσωπα που δεν σχετίζονται ευθέως με τον σιδηρόδρομο, όπως η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Κρίστη Αγαπητού, ο πρώην γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης και ο διευθύνων σύμβουλος θυγατρικής της ΔΕΗ (Inspectra) Μάριος Μπόμπουλος. Μια προφανή απάντηση στην παραβίαση του νόμου θα μπορούσε να δώσει η ανάγκη κομματικών εξυπηρετήσεων και τοποθέτησης προσώπων φιλικών σε συγκεκριμένους υπουργούς.

Μετάταξη

Ομως, τέτοια παραβίαση δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Τον Μάιο του 2023, δύο μήνες μετά τα Τέμπη, η «Εφ.Συν.» έγραφε για ένα άλλο στέλεχος που παρέμενε στο Δ.Σ. του ΟΣΕ ενώ είχε αναλάβει από το 2022 διευθύνων σύμβουλος στη ΣΤΑΣΥ. Ηταν ο Αθανάσιος Κοτταράς, ο οποίος μάλιστα ελεγχόταν εκείνη την περίοδο από τη Δικαιοσύνη ως μέλος τριμελούς επιτροπής του ΟΣΕ που ενέκρινε τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη της Λάρισας. Η «Εφ.Συν.» τότε επισήμανε το ασυμβίβαστο του κ. Κοτταρά ο οποίος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), παρέμεινε στο Δ.Σ. του ΟΣΕ μέχρι τον Απρίλιο του 2024.

Τον Απρίλιο του 2024 τοποθετήθηκε στο Δ.Σ. του ΟΣΕ, ως πρόεδρος, ο γνωστός νομικός και επίτιμος πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Γιάννος Γραμματίδης. Ο κ. Γραμματίδης παρέμεινε στο Δ.Σ. μόλις για 6 μήνες, ενώ η «Εφ.Συν.» επίσης αποκάλυψε δικό του ασυμβίβαστο καθώς στο παρελθόν είχε αναλάβει τη νομική υποστήριξη της Hellenic Train. Σημειώνεται ότι ΟΣΕ και Hellenic Train ετοιμάζονται ήδη να κονταροχτυπηθούν για το ποιος θα αναλάβει ή θα απαλλαγεί από τις αποζημιώσεις για το έγκλημα των Τεμπών. Επίσης, ο κ. Γραμματίδης είχε προηγουμένως επί μακρό χρονικό διάστημα ως συνεργάτη στο νομικό του γραφείο τον Χρήστο Παπαδημητρίου, δηλαδή εκείνον που τοποθετήθηκε πρόεδρος επί σιδηροδρομικών θεμάτων στον κρατικό φορέα διερεύνησης ΕΟΔΑΣΑΑΜ, παρουσίασε το επίσημο πόρισμα στο τέλος Φεβρουαρίου 2025 και παραιτήθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα καταγγέλλοντας πιέσεις, ενώ σήμερα παραμένει νομικός σύμβουλος στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Στην Ευρώπη της «ελεύθερης οικονομίας», η ανεξαρτησία των φορέων και η αποφυγή νόθευσης του ανταγωνισμού θεωρείται «ιερό δισκοπότηρο» προκειμένου να ρυθμίζεται η αγορά χωρίς κρατική παρέμβαση και τέτοια... σοσιαλιστικά. Αυτόν τον σκοπό υπηρετούν οι ευρωπαϊκές οδηγίες που ισχύουν σε άλλα κράτη, αλλά στην Ελλάδα μετατρέπονται σε κουρελόχαρτα όταν πρέπει να εξυπηρετηθούν πρόσωπα και καταστάσεις. Σε αυτές τις παραβάσεις, άλλωστε, στηρίχθηκε και η απειλή της παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που επικρέμαται από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ασυμβίβαστα χωρίς τέλος

Στον ελληνικό σιδηρόδρομο, πάντως, τα ασυμβίβαστα δεν έχουν τελειωμό και δεν περιορίζονται σε αυτά που προαναφέραμε. Μεταξύ άλλων, σε προηγούμενα άρθρα, η «Εφ.Συν.» έχει αναφερθεί:

● Στον καρατομηθέντα Παναγιώτη Τερεζάκη που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος τον Μάρτιο του 2023 χωρίς επίσημη υπουργική απόφαση και ενώ την ίδια ώρα ήταν σύμβουλος διοίκησης στον ΟΣΕ μέσω ιδιωτικής εταιρείας.

● Στον Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο που ορίστηκε επί υπουργίας Γεραπετρίτη μέλος της πρώτης Επιτροπής Διερεύνησης για τα Τέμπη, παραιτήθηκε την επόμενη μέρα, εμφανίστηκε στην εξεταστική-παρωδία της Βουλής και πέρυσι ορίστηκε πρόεδρος στη Hellenic Train ενώ παρέμενε και πρόεδρος στο ΤΑΙΠΕΔ.

● Στον πρώην γενικό γραμματέα Μεταφορών Ιωάννη Ξιφαρά που υποδείχθηκε ως ένα από τα πρόσωπα που εξαφάνισαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία από τον «τόπο του εγκλήματος» των Τεμπών (μπάζωμα-άμεση απομάκρυνση συντριμμιών), ενώ πριν από λίγους μήνες ήταν τεχνικός σύμβουλος στην ΕΡΓΟΣΕ. Δηλαδή είχε τοποθετηθεί από τον Κ. Αχ. Καραμανλή στην ΕΡΓΟΣΕ που ήταν αρμόδια για την υλοποίηση των «στοιχειωμένων» συμβάσεων για τα συστήματα τηλεδιοίκησης-σηματοδότησης-ETCS, που αν λειτουργούσαν θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα.

Η ίδια η διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών στιγματίστηκε από παραβίαση νόμου, όπως έχει πολλάκις επισημάνει η «Εφ.Συν.». Αντί δηλαδή η κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο 5014 που είχε η ίδια ψηφίσει και να αναθέσει τη διερεύνηση στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ ή στην Επιτροπή Αεροπορικών Ατυχημάτων, επέτρεψε να αλωνίζουν στον τόπο της τραγωδίας κυβερνητικοί αξιωματούχοι και κάθε μορφής άσχετοι. Η απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων έχει αναγκάσει τους διερευνητές να στηρίζονται στα λιγοστά βίντεο και η κυβέρνηση, αντί να απολογείται, κατηγορεί όσους δεν ακολουθούν το δικό της αφήγημα για θεωρίες συνωμοσίας.

Το γενικότερο πρόβλημα με τα ασυμβίβαστα ελεγκτών και ελεγχομένων, πάντως, έχει επισημανθεί εδώ και μήνες από 49 συγγενείς θυμάτων των Τεμπών οι οποίοι, με κοινή τους ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2024, εξέφρασαν απορίες για το πώς είναι δυνατόν οι εμπλεκόμενοι στο δυστύχημα να παραμένουν ακόμη στις θέσεις τους παρά το ασυμβίβαστο που ανακύπτει. «Προφανώς στην Ελλάδα το να καλείται να δίνει υπεύθυνες, έγκυρες και πλήρεις απαντήσεις το ίδιο άτομο που ταυτόχρονα ελέγχεται για τις ενέργειες που έκανε ή παρέλειψε να κάνει το διάστημα πριν από το τραγικό συμβάν είναι απολύτως νόμιμο, λογικό και θεμιτό», τόνιζαν στην ανακοίνωσή τους.

Ο Κ. Κυρανάκης αδιαφορεί για την τήρηση των νόμων και διαφημίζει την κατάργηση της μονιμότητας

Ακολουθώντας την τακτική των προκατόχων του ο φιλόδοξος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης προφανώς φοβάται ότι μπορεί να έχει την τύχη τους. Ενώ αδιαφορεί για την τήρηση των νόμων, ρίχνει όλο του το βάρος στην εύκολη επικοινωνιακή διαχείριση, εμφανιζόμενος καθημερινά σε φιλικά μέσα ενημέρωσης και μιλώντας για τον νέο ΟΣΕ στον οποίο «δεν θα ισχύει η μονιμότητα του Δημοσίου». Στους διαπιστευμένους συντάκτες του υπουργείου που γνωρίζουν βαθύτερα τα θέματα έχει να δώσει συνέντευξη 4 μήνες και έτσι αποφεύγει τις δύσκολες ερωτήσεις. Πάντως, η τακτική του έχει ήδη προκαλέσει κλυδωνισμούς σε ένα από τα βασικά στηρίγματα του κυβερνητικού συστήματος, δηλαδή τη γαλάζια συνδικαλιστική παράταξη ΔΑΚΕ που κυριαρχεί στον χώρο των σιδηροδρομικών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο κ. Κυρανάκης διαφημίζει την κατάργηση της μονιμότητας προς τέρψιν του νεοφιλελεύθερου ακροατηρίου, η Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών ΠΟΣ δηλώνει ότι διεκδικεί «μονιμοποίηση των εργαζομένων με μπλοκάκι» σε κρίσιμες ειδικότητες όπως εκείνες των σταθμαρχών και των κλειδούχων. Σε τέτοιες θέσεις έχουν εδώ και μήνες προσληφθεί χωρίς διαγωνισμό πολλοί συγγενείς συνδικαλιστών, οι οποίοι μάλιστα εκπαιδεύονται και αξιολογούνται από τα ίδια πρόσωπα και η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί.