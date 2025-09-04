Φορολογικές δηλώσεις που εκκρεμούν

Ποιες κατηγορίες δηλώσεων πρέπει να υποβληθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου • Πότε είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε κατηγορία

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων παρήλθε για φέτος και ήταν, έπειτα από μια ολιγοήμερη παράταση, η 21η Ιουλίου 2025. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι την 4 η Αυγούστου 2025 έχουν υποβληθεί 6.743.334 φορολογικές δηλώσεις. Από το σύνολο των εκκαθαρισμένων δηλώσεων οι χρεωστικές ανέρχονται σε ποσοστό 34,90%, οι πιστωτικές είναι το 21,78% του συνόλου και οι μηδενικές το 43,33%.

Υπάρχουν όμως κατηγορίες δηλώσεων που εκκρεμούνκαι είναι οι ακόλουθες:

● Τροποποιητικές για επιστροφή ενοικίου: έως 30 Σεπτεμβρίου:

Οσοι φορολογούμενοι θέλουν να λάβουν την επιδότηση με τη μορφή επιστροφής ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025, πρέπει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να συμπληρώσουν στον κωδικό 081 τον αριθμό του μισθωτηρίου, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει με την αρχική τους δήλωση. Η εν λόγω τροποποιητική δήλωση, επειδή μεταβάλλει στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα (κωδικός 081), δεν υπόκειται σε πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

● Δηλώσεις όσων έχουν κάνει αίτηση για μεταφορά φορολογικής κατοικίας:

Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους ημεδαπής. Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του 2024, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2025. Αν το αίτημα του φορολογούμενου για τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στο εξωτερικό απορριφθεί και η απορριπτική απάντηση της διοίκησης εκδοθεί μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, η δήλωση που θα υποβάλει ο φορολογούμενος θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, ήτοι: 1. πρόστιμο ύψους 100 ευρώ και 2. προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής του φόρου.

● Δηλώσεις αποβιωσάντων:

Oι φορολογικές δηλώσεις των αποβιωσάντων, για τα εισοδήματα που απέκτησαν το έτος 2024 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους με χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, εμπρόθεσμα έως την 31.12.2025. Στην περίπτωση αυτή, πριν υποβληθεί η δήλωση, απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης μεταβολής των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου του αποβιώσαντος υπηρεσίας για την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών μέσω της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Να επισημανθεί ότι από 9 Ιουλίου 2025 η ΑΑΔΕ έδωσε τη δυνατότητα της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων φορολογικού έτους 2024 ψηφιακά. Επίσης διευκρινίζεται ότι κληρονόμοι που έχουν υποβάλει

δήλωση φορολογικού έτους 2024 για αποβιώσαντα μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» και αυτή δεν έχει μέχρι τώρα εκκαθαριστεί, μπορούν και αυτοί να την υποβάλουν ψηφιακά μέσω της νέας λειτουργικότητας, εφόσον έχει ενημερωθεί γι’ αυτούς το Φορολογικό Μητρώο ότι είναι κληρονόμοι του αποβιώσαντα, σύμφωνα με τα παραπάνω.

● Δηλώσεις για τα αναδρομικά μισθωτών και συνταξιούχων:

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Υπενθυμίζεται ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών αναδρομικών ποσών φορολογικού έτους 2015 και επόμενων, τα οποία καταβλήθηκαν από το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα και για την καταβολή των οποίων αποστέλλεται σχετική πληροφορία στη φορολογική διοίκηση από τον καταβάλλοντα αυτά, υποβάλλονται κατ’ εξαίρεση με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.