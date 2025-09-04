Πανάκριβο το καλάθι του μαθητή

Αυξήσεις 4%-54% στα σχολικά είδη που απαρτίζουν το «καλάθι του μαθητή» καταγράφει η Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) της ΓΣΕΕ, αποδεικνύοντας ότι κάθε είδους «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών που αφορά τα νοικοκυριά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων είναι πανάκριβο και κινείται σε επίπεδα τιμών δυόμισι και πάνω φορές σε σχέση με τον πληθωρισμό (εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή).

Σε πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα, όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους ότι θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές των σχολικών ειδών σε σχέση με το 2024, όπως δήλωσαν στη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης στις 28 Αυγούστου.

Η EEKE υπογραμμίζει ακόμα μια φορά την ανάγκη αύξησης και εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά, καθώς και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών και προστασίας του εισοδήματός τους. Ταυτόχρονα, καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του λόγου ποιότητας/τιμής των αγαθών.

Νέα Αριστερά: «Μπαρούφες» Θεοδωρικάκου

Παρέμβαση για την ακρίβεια στα σχολικά είδη έκανε και η Νέα Αριστερά με ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

Οι νέες ανατιμήσεις ακόμα και στα σχολικά είδη –από 3,8% έως 54%, σύμφωνα με την ΕΕΚΕ– καταρρίπτουν τις μεγαλόστομες «μπαρούφες» του κ. Θεοδωρικάκου ότι οι τιμές θα μείνουν σταθερές. Οι γονείς καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα μολύβια, τετράδια και μαρκαδόρους, τα οποία είναι είδη απολύτως αναγκαία, που δεν αποτελούν «πολυτέλεια» αλλά βασικά εργαλεία για τη μάθηση των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες γονείς να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι.

Σε αυτό το τοπίο, η φοιτητική κατοικία έχει μετατραπεί σε άλυτο πρόβλημα. Στην Αθήνα μόλις το 1% των μικρών διαμερισμάτων νοικιάζεται κάτω από 300 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη μόλις 4,7%, ενώ το 70%-75% των φοιτητικών κατοικιών ξεπερνά τα 400-500 ευρώ. Οι νέοι που πέτυχαν στις Πανελλαδικές βρίσκονται αντιμέτωποι με εξωφρενικές αυξήσεις ενοικίων και πολλοί κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.

Η ακρίβεια δεν είναι «φυσικό φαινόμενο». Είναι επιλογή της κυβέρνησης που προστατεύει τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια.