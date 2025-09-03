Η ανεργία πέφτει, όμως παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη

«Είναι διαφορετικό πράγμα να αναγνωρίζει κανείς μια θετική εξέλιξη από το να πανηγυρίζει μιλώντας για οικονομικό θαύμα σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τις θριαμβευτικές αναφορές της κυβέρνησης για τη μείωση της ανεργίας, προσγειώνει η πραγματικότητα. Όπως καταγράφει το Ινστιτούτο Ένα, η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις όσον αφορά τους δείκτες της ανεργίας, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανάλυση, παρότι τα ποσοστά ανεργίας έχουν καταγράψει μείωση από το 2019, η κατάταξη της χώρας μας παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οριακή μόνο βελτίωση. Μάλιστα, σημειώνεται με νόημα ότι «είναι διαφορετικό πράγμα να αναγνωρίζει κανείς μια θετική εξέλιξη από το να πανηγυρίζει μιλώντας για οικονομικό θαύμα σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πιο αρνητικό στοιχείο είναι οι περιορισμένες μισθολογικές αυξήσεις που υστερούν όχι μόνο σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμών, αλλά και με τις μισθολογικές αυξήσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, υποβαθμίζοντας αισθητά τη σχετική κατάταξη της Ελλάδας.

Τι καταγράφει η ανάλυση των στοιχείων

Συγκεκριμένα, η ανεργία έχει πέσει από το 17,9% το 2019 στο 10,1% το 2024, όμως η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη υψηλότερη θέση, πίσω μόνο από την Ισπανία (11,4%) και αρκετά πάνω από τους μέσους όρους της Ευρωζώνης (6,4%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5,9%).

Ινστιτούτο ΕΝΑ

Xειρότερη είναι η εικόνα αναφορικά με τη μακροχρόνια ανεργία (πάνω από ένα έτος): το ποσοστό της το 2019 ήταν 11,3% και το 2024 είχε μειωθεί στο 5,4%. Ωστόσο η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., πάνω και από την Ισπανία (3,8%), με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τους μέσους όρους της Ευρωζώνης (2,1%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1,9%).

Ινστιτούτο ΕΝΑ

Παρόμοια εικόνα και στην ανεργία των νέων (ηλικίας 15-29): πτώση από το 29,8% του 2019 στο 19,1% το 2024, όμως βρίσκεται στη δεύτερη υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αισθητά πάνω από τους μέσους όρους της Ευρωζώνης (11,7%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11,4%).

Ινστιτούτο ΕΝΑ

Το Ινστιτούτο Ένα εξετάζει κι ένα ακόμα ποσοστό: εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEET – Not in Employment, Education and Training). Το εν λόγω μέγεθος υπολογίζεται σαν ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15-29, σε αντίθεση με το ποσοστό ανεργίας που υπολογίζεται με βάση το εργατικό δυναμικό, δηλαδή εκείνων που έχουν ή αναζητούν ενεργά εργασία. Το ελληνικό ποσοστό βρίσκεται στο 14,2%, το τέταρτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Λιθουανία. Όπως και τα ποσοστά ανεργίας, έχει καταγράψει μείωση σε σχέση με το 17,5% του 2019, ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα υψηλότερο από τους μέσους όρους της της Ευρωζώνης (11%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11,1%).

Ινστιτούτο ΕΝΑ

Χειρότερα από το 2019 στους μισθούς

Όσο για την εξέλιξη των μισθών (που επιδεινώνουν την εικόνα της αγοράς εργασίας), το 2019 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν 15.967 ευρώ, στην όγδοη χαμηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 49% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού (32.779 ευρώ). Το 2023 (τελευταία στοιχεία) ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί στα 17.013 ευρώ, ωστόσο πλέον βρίσκεται στην τρίτη χαμηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 45% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού (37.863 ευρώ).

Ινστιτούτο ΕΝΑ

Είναι προφανές –υπογραμμίζεται– ότι η αύξηση των ελληνικών μισθών στην περίοδο 2019-23 (6,6%) ήταν βραδύτερη τόσο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (15,5%) όσο και άλλων πέντε χωρών (Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Λετονία, Κροατία) στις οποίες, πλέον, ο μέσος μισθός είναι υψηλότερος από την Ελλάδα.