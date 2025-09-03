Η αγορά διαψεύδει τον Θεοδωρικάκο: Ακριβότερα τα σχολικά είδη φέτος

Στα ύψη έχουν φτάσει οι τιμές και στα σχολικά είδη, με τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για βασικές ανάγκες των παιδιών τους. Σύμφωνα με δειγματοληπτική έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, οι τιμές σε τετράδια, μαρκαδόρους, μολύβια έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, με τις ανατιμήσεις να κυμαίνονται από 3,85% έως και 54%.
Οι νέες αυξήσεις διαψεύδουν και τα όσα τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος δήλωσε πως δεσμεύτηκε «οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές» σε σχέση με πέρυσι.
«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις», διαβεβαίωνε ο υπουργός.
Η EEKE υπογραμμίζει ακόμη μία φορά την ανάγκη αύξησης και εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά, καθώς και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών και προστασίας του εισοδήματός τους.
Ταυτόχρονα, καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του λόγου ποιότητας/τιμής των αγαθών.
→ Ενδεικτικά, ο πίνακας ανατιμήσεων που δημοσίευσε η ΕΕΚΕ:
|ΠΡΟΪΟΝ
|ΤΙΜΗ 2024
|ΤΙΜΗ 2025
|ΑΥΞΗΣΗ
|Μολύβια ζωγραφικής (12 τεμ)
|2,37€
|2,85€
|20,25%
|Αυτοκόλλητες σημειώσεις
|1,19€
|1,34€
|12,61%
|Τετράδιο σπιράλ 17X24 2Θ
|1,36€
|1,64€
|20,59%
|Τετράδιο σπιράλ A4 2Θ
|2,36€
|2,55€
|8,05%
|Κόλλα stick (2X22 γρ)
|2,01€
|2,40€
|19,40%
|Κόλλα (4X10 γρ)
|2,60€
|3,07€
|18,08%
|Μηχανικό μολύβι
|4,79€
|4,99€
|4,18%
|Μαρκαδόροι με κασετίνα (25 τεμ)
|21,90€
|22,90€
|4,57%
|Χάρακας 20 cm
|0,25€
|0,36€
|44,00%
|Μολύβια (5 τεμ)
|0,99€
|1,49€
|50,51%
|Λεπτοί, πλενόμενοι μαρκαδόροι (12 τεμ)
|1,29€
|1,99€
|54,26%
|Στυλό (4 τεμ)
|0,99€
|1,29€
|30,30%
|Σετ ξύστρα & γόμα
|0,79€
|0,99€
|25,32%
|Διαβήτης με μολύβι
|0,99€
|1,49€
|50,51%
|Γεωμετρικά σχήματα (4 τεμ)
|0,89€
|0,99€
|11,24%
|Μαρκαδόροι (12 τεμ)
|1,65€
|1,89€
|14,55%
|Στυλό μικτά (4 τεμ)
|1,07€
|1,12€
|4,67%
|Ξύστρα μίνι
|0,74€
|0,93€
|25,68%
|Αυτοκόλλητες σημειώσεις (κύβος)
|4,93€
|5,12€
|3,85%
|Χάρακας
|0,95€
|1,35€
|42,11%
