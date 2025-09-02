Η Καλαμαριά επιστρέφει στο Υπερταμείο και τα σχέδια και... τα λόγια αγάπης

Τα «δώρα» και τα «αγαπητικά λόγια» που προσκόμισε στη Θεσσαλονίκη παρουσία του πρωθυπουργού ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου… επιστράφηκαν στον αποστολέα. Η απόπειρα του συμβούλου να «γλυκάνει» τα σχέδια με τη φράση «το Υπερταμείο αγαπάει τη Θεσσαλονίκη» δεν είχε αποτέλεσμα καθώς στην Καλαμαριά τουλάχιστον όχι μόνο δεν του ζήτησαν «απόδειξη για την αγάπη» αντιθέτως σύλλογοι και φορείς αντέδρασαν με οργή στα σχέδια που ανακοινώθηκαν για το Παλατάκι ενώ και ο δήμος τα έβαλε με το Υπερταμείο για τα σχέδια για την Μαρίνα Αρετσούς.

Για την μαρίνα ο κ. Παπαχρήστου είπε ότι θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, είναι έτοιμη η μελέτη, ενώ ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίησή της θα ξεκινήσει εντός του 2025. Όσο για Παλατάκι- Κυβερνείο «επιτέλους βρέθηκε σχήμα μεταξύ Βουλής, Υπερταμείου και ΕΤΑΔ, έγινε διαβούλευση με τοπικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών(;), τον Αύγουστο ξεκίνησε η μελέτη και ο διεθνής διαγωνισμός και πιστεύουμε ότι στην αρχή του 2026 θα είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε στη Βουλή των Ελλήνων και μετά να ακολουθήσει η υλοποίηση».

Σκάνδαλο χαρακτήρισαν με ανακοίνωση τους η Κοινότητα παρέμβασης για το Δημόσιο χώρο και ο Σύλλογος Κατιρλιωτών «Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος», το Υπερταμείο που «έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα». Σύμφωνα με τους συλλόγους η έκταση στο «Παλατάκι είναι αρχαιολογικός χώρος και ως τέτοιος «είναι δημόσια περιουσία εκτός συναλλαγής και δεν μπορεί να ανήκει στην ΕΤΑΔ». Θυμίζουν ακόμη ότι παράνομα μεταγράφηκε το ακίνητο στο κτηματολόγιο ενώ «Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς σε πρόσφατη γνωμοδότηση τόνισε την κατάφωρη παρανομία υπογραμμίζοντας ότι πρέπει άμεσα να γίνει κτηματολογική διόρθωση». Καταγγέλλουν ότι: α) στην εξώδικη επιστολή τους και στις ερωτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εισπράττουν «μία απαξιωτική σιγήν της Α.Ε. που φαίνεται να λειτουργεί ως κράτος εν κράτει», β) «κανένας δεν έχει δει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΤΑΔ και Βουλής για το Παλατάκι. Ένα χρόνο μετά την υπογραφή του μνημονίου το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς και η κοινωνία της πόλης δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο του μνημονίου» δεν το γνωρίζει όμως «και το Κοινοβούλιο αν και κατέθεσαν σχετικές ερωτήσεις το ΚΚΕ αρχικά και Νέα Αριστερά πρόσφατα». Σχολιάζουν δε πως υπάρχει «σχέδιο υφαρπαγής της δημόσιας περιουσίας και η εκχώρησή της σε ιδιώτη» ενώ για το θέμα δεν γλυτώνει από την κριτική τους και ο δήμος καθώς «η διοίκηση του Δήμου κωφεύει εδώ και μήνες σε αιτήματα συλλογικοτήτων της πόλης που ζητούν την παρέμβαση και αμφισβήτηση της παράνομης δράσης της ΕΤΑΔ» και «είτε με υπεκφυγές είτε με σιωπή επιλέγει τον ρόλο του θεατή […] με μια μίζερη, μικροπολιτική αντίληψη ‘μη σύγκρουσης’ επιτρέπει την σκανδαλώδη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας που εκτός των άλλων παγιώνει τον κερματισμό του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς και συνακόλουθα της Θεσσαλονίκης».

Ο δήμος από την πλευρά του δεν λέει τίποτα μεν για το Παλατάκι αλλά καταγγέλλει το Υπερταμείο για την μαρίνα αφού «αγνοεί επιδεικτικά την γνώμη των φορέων της πόλης και της αυτοδιοίκησης. Επιμένει σε μια επιλογή την οποία απέρριψαν τόσο ο Δήμος Καλαμαριάς όσο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιμένει στην υπερδόμηση της παραλίας και την μετατροπή της μαρίνας σε μια επιχείρηση real estate»! Σε ανακοίνωση υπό τον τίτλο «η Μαρίνα Αρετσούς είναι περιουσία της πόλης και των πολιτών της Καλαμαριάς - Όχι στην υπερδόμηση, Ναι στην αξιοποίηση» ο δήμος λέει στο Υπερταμείο πως «ο δικαστικός δρόμος είναι μακρύς και τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου και των φορέων της πόλης δεν ακυρώνονται και δεν αναστέλλονται από κανέναν». Μέχρι τότε καταλήγει η ανακοίνωση «το Υπερταμείο αντί να κάνει μεγαλόπνοους κτηματομεσιτικούς σχεδιασμούς ας φροντίσει να λάβει μέτρα για να σταματήσει η απαξίωση και η εγκατάλειψη της μαρίνας της πόλης μας».