Μικρομεσαία η μεσαία τάξη στην Ελλάδα

Η μεσαία τάξη και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα του 2025 είναι μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση, συγκριτικά με τα κράτη της Ε.Ε. και της ευρωζώνης, αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης, σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην ερώτηση πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στη χώρα μας σήμερα. Ισως, όπως τονίζει, μια πιο ξεκάθαρη απάντηση στον σημερινό ορισμό της μεσαίας τάξης να δώσει ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ενισχύσεις, που θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο Β. Κορκίδης επισημαίνει ότι δύσκολα ξεχωρίζει κανείς σήμερα τη χαμηλή από τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα, ενώ εκτιμά ότι σύμφωνα με τη φορολογική και καταναλωτική πίεση, οι Ελληνες μικρομεσαίοι είναι υπερφορολογημένοι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους, να κατευθύνεται σε άμεσους και έμμεσους φόρους, καθώς και σε εισφορές, περιορίζοντας την κατανάλωση. Υπενθυμίζει, τέλος, ότι σε πολλές χώρες της Ε.Ε. πράγματι υπάρχει υψηλή φορολογία, αλλά αντισταθμίζεται από ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας στην υγεία, την παιδεία και τις κοινωνικές παροχές.

Το ΕΒΕΠ αναφέρει ότι παραδοσιακά στη χώρα μας η μεσαία τάξη περιλαμβάνει τους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους, δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη του ιδιωτικού τομέα και επιστήμονες, όπως γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς. Επίσης, στη μεσαία τάξη συγκαταλέγονται τα νοικοκυριά που διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, αυτοκίνητο και μπορούν να καλύψουν βασικές και καταναλωτικές τους ανάγκες, ενώ, όπως αναφέρει, η μεσαία τάξη θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί στηρίζει την κατανάλωση, τη φορολογία και την κοινωνική σταθερότητα. Το 2025, οι συζητήσεις για «ενίσχυση της μεσαίας τάξης» αφορούν τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη σταθερή απασχόληση και την καλύτερη πρόσβαση σε εκπαίδευση και υγεία.

Το συμπέρασμα είναι ότι η μεσαία τάξη και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι συγκοινωνούντα δοχεία, καθώς η μεσαία τάξη καταναλώνει και εργάζεται στις ΜμΕ, που αντίστοιχα στηρίζονται και εκπροσωπούνται από τη μεσαία τάξη. Η οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική σταθερότητα εξαρτώνται από τη συγχρονισμένη ενίσχυσή τους και, ως εκ τούτου, το Δ.Σ. του ΕΒΕΠ επισημαίνει πως η ανάκαμψη της μεσαίας τάξης περνάει μέσα από τη στήριξη των ΜμΕ.