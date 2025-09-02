Τα βοσκοτόπια του Εθνικού Αποθέματος που... γέννησαν τα 7 εκατ. γιδοπρόβατα της Κρήτης

Στον πίνακα που παραθέτουμε, τον οποίο έχουμε αντλήσει από το άρθρο του κτηνοτρόφου Αχιλλέα Τσαπραΐλη («Τα βοσκοτόπια στην “εξέδρα” και άλλες ιστορίες κυβερνητικής συγκάλυψης», δημοσιευμένο σε ιστοσελίδα της περιφέρειας), ακτινογραφείται σε αριθμούς η πιο σοβαρή και συνάμα σκαμπρόζικη διάσταση του σκανδάλου με τις αγροτικές και κτηνοτροφικές ενισχύσεις, δηλαδή το «θαύμα» του πολλαπλασιασμού των αιγοπροβάτων στην Κρήτη, που έφτασε να έχει περισσότερα ζώα από όσα όλες οι άλλες 12 περιφέρειες της χώρας.

Πώς ακριβώς η Κρήτη έφτασε να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια γιδοπρόβατα; Στο γράφημα καταγράφεται η εκτίναξη του ποσοστού βοσκοτοπικών δικαιωμάτων της Κρήτης έναντι των υπόλοιπων περιφερειών της χώρας από το 31% το 2017 στο 83,3% το 2020! Και η αντίστοιχη συρρίκνωση της υπόλοιπης χώρας από το 69% στο 26% σε μια τετραετία. Δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα στοιχεία για την επόμενη τετραετία, 2021-2024, αλλά πιθανολογούμε ότι δεν θα έχει αλλάξει ριζικά αυτή η παράδοξη εικόνα.

Αντιγράφουμε από το άκρως ενδιαφέρον άρθρο του κ. Τσαπραΐλη, που έχει επεξεργαστεί και τα στοιχεία του γραφήματος:

«Η μεγάλη απάτη με τα βοσκοτόπια έχει δύο διαστάσεις. Αυτή με τις ιδιωτικές εκτάσεις, σε καλή γεωργική κατάσταση, χωρίς ζώα (βλέπε υπόθεση Δομοκού). Σε αυτή την περίπτωση, με την “άδεια” της Ε.Ε., κάποιος μπορεί να διατηρεί τον βοσκότοπό του (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο) σε καλή κατάσταση και να εισπράττει επιδοτήσεις, χωρίς παραγωγή, χωρίς κόπο και φυσικά σε βάρος των κτηνοτρόφων. Με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν τεράστια ποσά μοναστήρια, διαφόρων ειδών συνεταιρισμοί (όχι παραγωγικοί), αλλά και αετονύχηδες, με “εσωτερική πληροφόρηση” για αδήλωτες ιδιωτικές εκτάσεις. Σε αυτή την περίπτωση η “δουλειά” μπορεί να γίνει σε χαμηλό επίπεδο. Ενας απατεώνας ιδιώτης, ένα “πρόθυμο” να συμμετέχει στην απάτη ΚΥΔ και ένας απατεώνας υπάλληλος, μπορεί να είναι αρκετοί!

Η άλλη και σημαντικότερη διάσταση, είναι αυτή με τις δημόσιες εκτάσεις του εθνικού αποθέματος, όπου το μοίρασμα γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δικαιώματα ενεργοποιούνται μόνο με ζώα. Κάπως έτσι η “λεβεντογέννα” αναγκάστηκε να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια γιδοπρόβατα! Εδώ το παιγνίδι “χοντραίνει” και παίζεται από τα υψηλότερα, ώς τα υψηλότατα κλιμάκια! [...] Προφανώς, από τα περίπου 9 εκατομμύρια στρέμματα, από δασολίβαδα και θαμνολίβαδα που “μπήκαν” στο σύστημα με το περίφημο “omnibus” το 2018, η πλειονότητα “σάλπαρε” για την Κρήτη, ως εθνικό απόθεμα!

Και ενώ αυτή η εξόφθαλμα άδικη και αδιαφανής μοιρασιά είναι μπροστά στα μάτια όλων μας, το “ελληνικό FBI” (τρομάρα του), οι ΡΑΜΠΟ, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ, ίσως και ο “υπουργός ανατινάξεων” αυτοπροσώπως, περί άλλα τυρβάζουν! Ανακάλυψαν, λέει, επτά (7) περιπτώσεις μισθώσεων αγροτεμαχίων, όπου δεν υπήρχε ο ΑΤΑΚ στα συμβόλαια και ενεργοποίησαν δικαιώματα περίπου 150 χιλιάδων ευρώ!

Δεν λέω, μεγάλη επιτυχία, αλλά μήπως να ασχοληθούν με τα δεκάδες εκατομμύρια της Κρήτης; Μήπως να ασχοληθούν με τον αγρότη-φάντασμα των 19 εκατομμυρίων; Μήπως να σταματήσουν να μας θεωρούν ηλίθιους;

Στην επιχείρηση “βοσκοτόπια στην εξέδρα” χρησιμοποιείται κάθε μέσο. Τελευταία ανακάλυψη είναι οι λίστες με ονόματα και ποσά. Πρόσφατα η “μπίλια” κάθισε στις 50 χιλιάδες ευρώ και “βγήκαν” τα ονόματα όλων εκείνων που πήραν πάνω από 50 χιλιάδες, ανεξαρτήτως λόγου, αιτίας, μεγέθους, είδους ζώων, περιοχής, προγράμματος κ.λπ. Ετσι υπάρχουν στη λίστα: φορείς του Δημοσίου, περιφέρειες, δήμοι, συνεταιρισμοί, σύλλογοι, όλα τα Leader, ποσά από αναπτυξιακά προγράμματα, η “Αρτα και τα Γιάννενα” και όποιος βγάλει άκρη να μας πει και εμάς!

Ετσι καλλιεργείται η εντύπωση ότι είναι πολλοί οι αγρότες που τα παίρνουν χοντρά, είναι μια “χρόνια παθογένεια” και δεν φταίνε μόνο οι 5+1 υπουργοί και οι 6 πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και φυσικά ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος κατά πάγια τακτική δεν ήξερε τίποτα!».

Προσυπογράφουμε.