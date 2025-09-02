Ρεύμα… πολλών, απατηλών ταχυτήτων

Οι μικροί προμηθευτές πρόσφεραν σημαντικές μειώσεις από τις έτσι κι αλλιώς πολύ υψηλές τιμές τους, οι μεσαίοι κάλυψαν τα μισά της απόστασης, αλλά η κυρίαρχη ΔΕΗ το… τερμάτισε, τιμωρώντας με την υψηλότερη τιμή της αγοράς τους «πληβείους» της ψηφιακής εποχής

«Oι διακηρύξεις του πρωθυπουργού για πιο καθαρή και πιο φτηνή ηλεκτρική ενέργεια έχουν και στοιχεία αυτοπαγίδευσής του» γράφαμε χθες (1/9) στην «Εφ.Συν.», σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη με την προειδοποίηση προς τους παρόχους λιανικής ρεύματος ότι «αν δεν δει μείωση στις τιμές του Σεπτεμβρίου θα αναγκαστεί να παρέμβει υπέρ των καταναλωτών», θέτοντας μάλιστα ως στοιχείο σύγκρισης την πτώση της χονδρεμπορικής τιμής κατά 29% σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι και κατά 27% τον Αύγουστο (που δίνει τη βάση διαμόρφωσης της λιανικής του επόμενου μήνα) από τον περασμένο Ιούλιο.

«Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι δεν θα χρειαστεί μια παρέμβαση» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν πρέπει να περιμένουμε μια ανάλογη μείωση. Δεν απάντησε σε ερώτηση της «Εφ.Συν.» για το αν η κυβέρνηση προτίθεται να επιβάλει πλαφόν στη λιανική τιμή και επιφυλάχθηκε να φέρει στοιχεία για το τι ποσά έχει αποδώσει η έκτακτη φορολόγηση των ηλεκτροπαραγωγών.

Και χθες ήρθε η ώρα της αλήθειας με την ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος από τις 13 εταιρείες προμήθειας. Συγκρίνοντας τα ειδικά πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένει η πλειονότητα των νοικοκυριών, 6 από τους 8 μικρότερους προμηθευτές, οι οποίοι καλύπτουν περί το 10% της αγοράς, ανακοίνωσαν μειώσεις που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν θεαματικά σε ποσοστό τη μείωση της χονδρεμπορικής τιμής του Αυγούστου (73 ευρώ η MWh ή 7,3 λεπτά η KWh από 100 ευρώ/MWh ή 10 λεπτά/KWh τον Ιούλιο).

Βεβαίως, όπως φαίνεται και στον πίνακα που έχουμε επεξεργαστεί, οι μειώσεις έγιναν από τις πολύ υψηλές τιμολογήσεις των μικρών παρόχων (από 16 έως 25 λεπτά/KWh) σε σχέση με την κυρίαρχη ΔΕΗ και τους άλλους 4 μεγαλύτερους προμηθευτές που καταλαμβάνουν το 90% της αγοράς. Σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο ορισμένοι μικρότεροι προμηθευτές παρέχουν μείωση έως και 47%.

Από τους πέντε «μεγάλους», μόνο ένας, η ΗΡΩΝ (με περίπου 6% της αγοράς) έκανε θεαματική μείωση (39% σε σχέση με τον Αύγουστο, 32% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο). Οι υπόλοιποι πέρασαν αρκετά κάτω από τον πήχη που εμμέσως έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: 12%-15% η μηνιαία λιανική μείωση σε σχέση με το 27% της μηνιαίας χονδρικής, 4%-15% η ετήσια μείωση σε σχέση με τη χονδρική του περσινού Σεπτεμβρίου. Αρα υπάρχει μια απόκλιση σχεδόν 50% από τη μείωση της χονδρικής. Θα παρέμβει λοιπόν η κυβέρνηση;

Αλλά υπάρχουν κι άλλες, πιο ουσιώδεις λεπτομέρειες στις αναλυτικές ανακοινώσεις των εταιρειών πέρα από τα αδρά στοιχεία που δίνει η ΡΑΑΕΥ. Η κυρίαρχη ΔΕΗ, που ελέγχει πάνω από το 65% της αγοράς και είναι ταυτόχρονα η κυρίαρχη ηλεκτροπαραγωγός και σκληρός πυρήνας αυτού που καταγγέλλεται ως καρτέλ στην ενεργειακή αγορά, έχει προχωρήσει σε έναν διαχωρισμό των πελατών της σε «πατρίκιους» και «πληβείους», επιβάλλοντας ακριβότερη τιμολόγηση σε όσους δεν έχουν ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα myΔΕΗ, πρακτικά δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένους, πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών που η σύνδεσή τους με τη ΔΕΗ είναι ο χάρτινος λογαριασμός που φέρνει ο ταχυδρόμος. Γι’ αυτούς λοιπόν η μείωση είναι μόλις 6% και καλούνται να πληρώσουν για τον Σεπτέμβριο 16,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπερδιπλάσια από τη χονδρική Αυγούστου (7,3 λεπτά/KWh). Σε περίπτωση μάλιστα εκπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού το «ψηφιακό προλεταριάτο» των καταναλωτών τιμωρείται με την υψηλότερη τιμή της αγοράς: 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα, μειωμένο κατά 1% από τον Αύγουστο, η υψηλότερη τιμή της αγοράς.

Τι να συμπεράνει κανείς από τη σύνθεση των στοιχείων; Η αγορά ρεύματος συνεμορφώθη τρομοκρατημένη από την προειδοποίηση Μητσοτάκη; Τον έγραψε στα παλιά της παπούτσια; Ή απλώς συνήργησε στην επικοινωνιακή σκηνοθεσία της κυβέρνησης εν όψει ΔΕΘ;