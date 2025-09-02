«Καμπανάκι» από τους εμπόρους της Θεσσαλονίκης

Στο μαύρο μονοπάτι που βάδιζε ήδη η εστίαση κινήθηκαν τις ημέρες των εκπτώσεων και όλο το καλοκαίρι τα εμπορικά καταστήματα της Νύμφης του Θερμαϊκού ● Κάθετη πτώση του τζίρου, επαπειλούμενα λουκέτα, ενώ ούτε ο τουρισμός μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση, σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης

Τίποτα δεν πάει τόσο άσχημα στην οικονομία της Θεσσαλονίκης που δεν μπορεί να πάει ακόμα χειρότερα. Οπως χαρακτηριστικά λέει ο εμπορικός κόσμος της πόλης, «μην περιμένεις τους αριθμούς να επιβεβαιώσουν αυτό που ήδη ζεις». Στο τέλος των εκπτώσεων στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκε όντως αυτό που φαινόταν διά γυμνού οφθαλμού.

Η πτώση του τζίρου είναι κάθετη και ασταμάτητη, τα λουκέτα πάνε σύννεφο και ούτε καν ο τουρισμός, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έσωσε την κατάσταση. Ετσι τα εμπορικά μαγαζιά ζουν και ακολουθούν το μαύρο μονοπάτι στο οποίο βάδιζε ήδη η εστίαση. Κατά τα λοιπά η κυβέρνηση κομπάζει για τη διαχειριστική της δεινότητα.

Κακά μαντάτα

Τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για τις εκπτώσεις είναι φωτογραφία ολόκληρου του καλοκαιριού και αποκαλύπτουν πως όσα μαύρα μαντάτα είχαν προηγηθεί ήταν απλώς προμηνύματα. Και φυσικά το μέλλον άδηλο, πολύ περισσότερο για αυτούς που αναμένουν… αναπροσαρμογή ενοικίου από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων τους.

Τα στοιχεία είναι «φλύαρα». Το 80% των επιχειρήσεων είδε φέτος μείωση των πωλήσεων σε σχέση με την -ήδη κακή- περσινή περίοδο και μόνο το 19% δεν είδε μείωση (πράγμα φυσικά που δεν σημαίνει ότι πήγαν καλά). Η μείωση μοιράζεται ως εξής: το 27% των επιχειρήσεων είχε μείωση 30%, το 15% είχε μείωση 21%-30%, άλλο ένα 15% έπεσε κατά 10%-20%. Οι επιχειρήσεις αυτές έκαναν και τον σταυρό τους διότι όσα ακολουθούν είναι σκέτος όλεθρος: ένα 12% είχε μείωση 50% (!), ένα 8% μείωση 40% και άλλο ένα 4% είχε μείωση 60% (δηλαδή δεν γλιτώνουν με τίποτα το λουκέτο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να σώσουν το ταμείο τους επέλεξαν υψηλές εκπτώσεις, δηλαδή μέχρι 30% (30,8% των εμπορικών), το 31%-40% των επιχειρήσεων πήγε σε εκπτώσεις 23,1%, το 41%-50% έφτασε μέχρι το 9,2%, ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί που διάλεξαν να μην κάνουν έκπτωση άξια αναφοράς.

Παρά ταύτα, ήταν ορατό σε έναν στοιχειώδη παρατηρητή ότι το καλοκαίρι μέσα στα μαγαζιά δεν έμπαιναν ούτε… φίλοι και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν με δραματικό τρόπο, αφού τα εμπορικά είχαν λιγότερους πελάτες σε σχέση με πέρσι σε ποσοστό 84,6%!

Τα ενοίκια

Μόλις το 11,5% δηλώνει ότι η κίνηση ήταν μεγαλύτερη και το 3,8% στα ίδια επίπεδα. Ακόμα και οι –όποιες– ελπίδες ότι ο τουρισμός θα «έσωζε» κάπως την κατάσταση δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Το 77% των επιχειρήσεων δεν είδαν κανένα όφελος από τον τουρισμό…

Κι αν αυτά συνέβησαν στο καλοκαίρι που αποχωρεί, τι να πει κανείς για το φθινόπωρο και τον χειμώνα που έρχεται, όταν το 65% των επιχειρηματιών «κρατούν την ανάσα τους» δηλώνοντας πως τουλάχιστον δεν έχουν ήδη πάρει ειδοποίηση για αύξηση του ενοικίου από τον ιδιοκτήτη σε σχέση με το διόλου ευκαταφρόνητο 31% που δήλωσαν ότι ήδη δέχτηκαν αίτημα αναπροσαρμογής του μισθώματος για αυξήσεις που ξεκινούν από το 5% και φτάνουν ακόμη και… το 100%! Ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία στεγάζουν τις επιχειρήσεις τους δήλωσαν μόλις το 4%.

Τι φταίει για την κατάσταση αυτή; Με ένα στόμα οι έμποροι της Θεσσαλονίκης (ποσοστό 80,8%) λένε ότι για τη μείωση φταίνε οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα κ.λπ.). Κατόπιν όλων τούτων η αισιοδοξία είναι στο ναδίρ και το 69,2% των εμπόρων είναι σοβαρά προβληματισμένοι για τη συνέχιση ζωής της επιχείρησής τους, ενώ αισιοδοξία (;) δηλώνει μόλις το 7,7%. Υπάρχει και ένα ποσοστό 23,1% που δεν κάνει καμιά πρόβλεψη, μάλλον γιατί δεν τολμάει να εκστομίσει ούτε την περιγραφή της κατάστασης…

Πού πήγαιναν τα πράγματα φαινόταν ακόμη και στον -κάποτε ανθηρό- τομέα της εστίασης. Οι τουρίστες έχουν αφήσει σύξυλους όσους έχουν ταβέρνες ή εξεζητημένα μαγαζιά που κάποτε γνώριζαν δόξες και το έχουν ρίξει στο μαγείρεμα στα δωμάτιά τους, στο… πιτόγυρο, άντε και σε κανένα ντελίβερι. Γι’ αυτό όλο το καλοκαίρι, αν και η παραλία της πόλης ξεχείλιζε από τουρίστες, τα καταστήματα εστίασης ήταν –με απειροελάχιστες εξαιρέσεις– στην πλειονότητά τους άδεια.

Διπλάσια πτώση

Σύμφωνα εξάλλου με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος στην εστίαση μειώθηκε Ιούλιο και Αύγουστο κατά 5,2% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος και τα μαγαζιά έχασαν 12 εκατομμύρια ευρώ, αφού το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε σε 218,7 εκατ. ευρώ έναντι 230,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η πτώση του τζίρου μάλιστα στη Θεσσαλονίκη είναι διπλάσια από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό χωρίς να συνυπολογίσουμε πως το δεύτερο τρίμηνο του έτους η πτώση ήταν χειρότερη, αφού ο τζίρος είχε φτάσει στα 205 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 7,6%.