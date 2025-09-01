Παρέμβαση ΕΣΠ για τα πλασματικά εισοδήματα από τραπεζικά λάθη

Σε παρέμβαση στον υπουργό Εθν. Οικονομίας- Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γ. Χαρδούβελη, προχώρησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ), αναδεικνύοντας ένα σοβαρό πρόβλημα που πλήττει επιχειρηματίες και φορολογουμένους: Τη δημιουργία πλασματικών εισοδημάτων λόγω λανθασμένων τραπεζικών καταχωρήσεων.
Με επιστολή του ο Σύλλογος ενημερώνει ότι το πρόβλημα επικεντρώνεται κυρίως στον κωδικό 049, ο οποίος αφορά δαπάνες που αποστέλλονται αυτόματα από τις τράπεζες στην ΑΑΔΕ, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις, τα συστήματα καταγραφής δεν διαχωρίζουν επαρκώς την προσωπική από την επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε αποτυπώνουν με ακρίβεια τη φύση των συναλλαγών. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται ποσά ως «εισπράξεις» ή «καταναλωτικές δαπάνες», χωρίς να αντιστοιχούν σε πραγματικά δεδομένα. Έτσι οι επιχειρηματίες καλούνται να αποδείξουν την ανυπαρξία συναλλαγών ή εισοδημάτων, αντιμετωπίζοντας το βάρος τεχνικών φορολογικών ελέγχων, με συνέπειες που φτάνουν μέχρι και την αναίτια φορολογική επιβάρυνση ή την εμπλοκή σε χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες.
Ο ΕΣΠ ζητά:
- Τη διορθωτική παρέμβαση της ΑΑΔΕ και των τραπεζών.
- Την αναβάθμιση των μηχανισμών αποστολής και διασταύρωσης δεδομένων και
- Τη θεσμοθέτηση μηχανισμού διόρθωσης, χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.
«Σε μια περίοδο που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αγωνίζονται για τη βιωσιμότητά τους, δεν είναι ανεκτό να αντιμετωπίζονται ως ύποπτες ή να επιβαρύνονται φορολογικά εξαιτίας σφαλμάτων τρίτων», σχολιάζουν οι έμποροι του Πειραιά.
