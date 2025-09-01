Άνθρακας οι «απειλές» Μητσοτάκη στους παρόχους ρεύματος

Έκπτωση 11% στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ και αυτή υπό προϋποθέσεις, την στιγμή που οι τιμές χονδρικής μειώθηκαν κατά 27%.

Άπατο πήγε το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος αναφορικά με το ενεργειακό κόστος που έχει λεηλατήσει τα λαϊκά εισοδήματα, καθώς δεν ίδρωσε το αυτί τους, δεδομένων των τιμολογίων που ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο (οι υπόλοιποι πάροχοι σταθερά είναι πιο ακριβοί και ακολουθούν τις τιμές που ανακοινώνει η ΔΕΗ, τουλάχιστον για το ειδικό τιμολόγιο, λόγω της θέσης της ΔΕΗ στην αγορά).

Αν και κυκλοφορούν διθυραμβικές ανακοινώσεις περί μειωμένων τιμολογίων τον Σεπτέμβριο, οι μειώσεις είναι από πενιχρές έως και ανύπαρκτες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, η τιμή του πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται στα 12 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 15 λεπτά τον Αύγουστο, δηλαδή κατά 11%, αλλά μόνο στις περιπτώσεις εμπρόθεσμης εξόφλησης και ενεργού myΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 0,1594 Euro/kWh.

ΔΕΗ

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης αλλά χωρίς ενεργό myΔΕΗ η έκπτωση ανέρχεται στο 6%, διαμορφώνοντας την τιμή στα 13,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η ίδια έκπτωση ισχύει και στην περίπτωσης της εκπρόθεσμης εξόφλησης με ενεργό myΔΕΗ.

Το εντυπωσιακό είναι πως στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού και χωρίς ενεργό myΔΕΗ, η έκπτωση θα είναι μόλις 1%!

Για καταναλώσεις πάνω από 500 κιλοβατώρες τον μήνα η τιμή τον Σεπτέμβριο μειώνεται στα 15,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 17,5 λεπτά τον Αύγουστο.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης (για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό μετρητή, το παλιό «νυχτερινό»), η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο μειώνεται σε 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 12,7 λεπτά τον Αύγουστο.

Υπενθυμίζεται πως οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 27% τον Αύγουστο σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο και 45% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Αν ίσχυε η αναλογικότητα, όπως θεωρεί «εύλογο» ο πρωθυπουργός πως έπρεπε να γίνει, τα πράσινα τιμολόγια δεν θα έπρεπε ναξεπερνούν τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 15 τον Ιούλιο και 17 τον περσινό Αύγουστο).

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρέμβαση που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανάρτηση σε περίπτωση μη αναλογικότητας ή μη μείωσης των τιμών (χωρίς να διευκρινίζεται το πόσο) μεταφράζεται σε επιδότηση των ληστρικών τιμών ενέργειας μέσω του δημόσιου κουμπαρά. Επίσης, η ρήτρα αναπροσαρμογής κόστισε 10 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

⇒ Πέρα από τις νέες «απειλές» που δεν έπιασαν τόπο, την ίδια τύχη είχαν και οι επιστολές του πρωθυπουργού στην Κομισιόν που ζητούσε την παρέμβασή της για την ακρίβεια, αναδεικνύοντας ένα χρόνο μετά πως οι κινήσεις του πρωθυπουργού ήταν αμιγώς επικοινωνιακές και προφανώς ατελέσφορες, δεδομένων των αποτελεσμάτων.