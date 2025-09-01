Εργασιακή «εκκαθάριση» σε δύο πράξεις

Ασθενείς και συνδικαλιστές στο στόχαστρο της εργοδοσίας ● Από τα πτηνοσφαγεία μέχρι τα σούπερ μάρκετ και το εμπόριο χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να γλιτώσει το κόστος και να περάσει το μήνυμα «Μη μας ενοχλείτε όταν σας διώχνουμε» ● Αλληλεγγύη σε καρκινοπαθή εργαζόμενη στην Αργυρούπολη

Την ώρα που το υπουργείο Εργασίας στοχεύει μέσω τού υπό διαβούλευση νομοσχεδίου σε εργαζόμενους ακόμα πιο «λάστιχο» και περιορίζει τα πεδία συλλογικών διαπραγματεύσεων, διακηρύσσοντας ψευδώς πώς ενισχύει την προστασία τους, γίνονται γνωστές νέες καταγγελίες για απολύσεις ευάλωτων ατόμων, ακριβώς λόγω της ευαλωτότητάς τους, και συνδικαλιστών, ακριβώς γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν.

Η απόφαση της «The Mart» να ζητήσει αρχικά την παραίτηση καρκινοπαθούς και αφού δεν ενέδωσε στις πιέσεις να της δείξει την πόρτα της εξόδου προδίδει μόνο κυνισμό και αναλγησία. Παρά το κύμα αλληλεγγύης από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, τοπικά και άλλα σωματεία, η εταιρεία δεν φαίνεται να κάνει πίσω προς το παρόν.

«Για τους εργαζόμενους στο εμπόριο δεν είναι κάτι νέο να αντιμετωπίζονται συνάδελφοι με προβλήματα υγείας σαν βάρος. […] Δεν θα επιτρέψουμε η ζωή μας να μπαίνει στο ζύγι του κόστους», υπογραμμίζει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. Καταγγέλλει δε ως ανυπόστατους και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς της εταιρείας περί πλημμελούς απόδοσης και κακής συμπεριφοράς της γυναίκας (η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα της «Εφ.Συν.» για σχολιασμό).

Με τη μεριά της εργοδοσίας και οι αστυνομικές αρχές, που έσπευσαν στις κινητοποιήσεις στο υποκατάστημα της Αργυρούπολης και στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ηλιούπολης την περασμένη Τετάρτη εν όψει της κρίσης για την εργατική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το άκρον άωτον της αναλγησίας

Μέτρα για την επαναπρόσληψη της καρκινοπαθούς και την απαγόρευση των απολύσεων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, των γονιών και κηδεμόνων ανάπηρων παιδιών ζήτησε η βουλεύτρια του ΚΚΕ, Βιβή Δάγκα, σε επίκαιρη κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας.

Αντιμέτωπη με το βάρβαρο πρόσωπο της εργοδοσίας βρέθηκε εργαζόμενη πτηνοσφαγείου στη Νέα Αρτάκη, όπου δούλευε επί σειρά ετών με 33% αναπηρία. Η επιδείνωση της υγείας της έφτανε και περίσσευε για να την πετάξει η εταιρεία σαν την τρίχα από το ζυμάρι το περασμένο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, ο λόγος ήταν πως απέκτησε νέα αναπηρία εξαιτίας της εργασίας σε δύσκολες συνθήκες με ώρες ορθοστασίας μέσα σε υγρασία ή χαμηλές θερμοκρασίες και της μη εφαρμογής των ιατρικών οδηγιών που είχε προσκομίσει η ίδια. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, η εταιρεία επιδίωξε να επιρρίψει ευθύνες σε εκείνη γιατί τα επιπλέον προβλήματα υγείας δεν επέτρεπαν να «προσφέρει» όπως πριν.

Χρειάστηκε να περάσει το κατώφλι του ΚΕΠΑ Χαλκίδας την περασμένη Τρίτη για τρίτη φορά από την αρχή του έτους. Τον περασμένο Μάιο κλήθηκε να εξεταστεί, κάτι που δεν έγινε ποτέ απουσία των αρμοδίων της επιτροπής οι οποίοι πρέπει να γνωμοδοτήσουν για την περίπτωσή της.

Τη χορήγηση πλήρους αναπηρικής σύνταξης στη γυναίκα, τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και τη στελέχωση των ΚΕΠΑ, ώστε να εξυπηρετούνται έγκαιρα όλοι οι δικαιούχοι, ζητά το Συνδικάτο. Σε ανακοινώσεις του έχει αναδείξει αφενός την επιβάρυνση της υγείας των γυναικών εργαζομένων στα πτηνοσφαγεία και αφετέρου τη διαχρονική αδιαφορία της Πολιτείας να μεριμνήσει για την παραμονή στην εργασία όσων παρουσιάσουν αναπηρία ή την ουσιαστική στήριξή τους πέραν των πενιχρών επιδομάτων.

Συνδικαλισμός στο στόχαστρο

Στο μεταξύ, ακόμα ένας συνδικαλιστής προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο όσων χάνουν τη δουλειά τους μετά από διαμαρτυρία. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας κατήγγειλε πως πρόκειται για εκδικητική κίνηση σε βάρος του εργαζόμενου με αφορμή πρόσφατη παρέμβαση για εργασία συναδέλφων του σε πλημμυρισμένη αποθήκη στο «Zara» της Κοραή του ομίλου Inditex.

Σύμφωνα με την ΟΙΥΕ, άντρες της ΕΛ.ΑΣ. απείλησαν με προσαγωγές υπάλληλους, συνδικαλιστές, ακόμα και περαστικούς μέσα στο κατάστημα. «Δεν θα δεχτούμε να κινδυνεύουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, επειδή η εργοδοσία δεν βάζει το χέρι στην τσέπη για να πάρει τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Τα σωματεία δεν θα δεχτούμε τη σιγή νεκροταφείου που προσπαθούν να επιβάλουν οι εργοδότες, με την πλήρη στήριξη του κράτους και των μηχανισμών του, ακόμα και μηχανισμών που δρουν τη νύχτα. Δεν θα αποδεχτούμε να γίνει κανόνας η εμφάνιση περιπολικών σε παρεμβάσεις των σωματείων», ανέφερε η ΟΙΥΕ σε ανακοίνωσή της.

Σε ερώτημα της «Εφ.Συν.» η Inditex απαντά ότι «παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, συμμορφούμενου πλήρως με τις οικείες διατάξεις της εργασιακής και κοινωνικοασφαλιστικής κείμενης νομοθεσίας» και πως «οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας με το συμπτωματικό γεγονός της εισροής κάποιων υδάτων στο υπόγειο του καταστήματος και το οποίο μάλιστα αποδείχτηκε από αυτοψία της ΕΥΔΑΠ ότι δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα της εταιρείας αλλά σε εξωτερικό παράγοντα, είναι αλυσιτελής και ατυχής».

Προσθέτει πως η εταιρεία «έλαβε επί του παραπάνω ζητήματος όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία όπως ορίζει η νομοθεσία». Πάντως δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που χώρος του συγκεκριμένου καταστήματος γέμισε νερά. Τον περασμένο Δεκέμβριο εργαζόμενοι δούλευαν ανάμεσα σε κουβάδες λόγω άλλου τεχνικού προβλήματος.